CSIF denuncia: La "precipitación" de Educación impedirá la implantación de aulas 1-2 años

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como sindicato más representativo en las administraciones públicas en Extremadura, denuncia que la rapidez con la que la Consejería de Educación quería implantar, a partir del próximo 1 de octubre, el programa experimental Aulas 1-2 años "no será posible".



Así se recoge en una carta remitida por el propio Secretario General, Francisco Javier Amaya, a los centros públicos de Educación infantil y primaria afectados, y ante lo cual esta organización sindical lamenta que la Consejería desoyera su petición del pasado mes de junio, en la que indicaba que "no se podía implantar este programa sin escuchar las aportaciones de los representantes de los trabajadores".



Así pues, CSIF ha trasladado esta postura a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez Morán, en una carta que le ha remitido este mismo jueves, según avanza el sindicato en una nota de prensa.



Además, tal y como señala, la organización sindical "siempre" ha sido partidaria de la puesta en marcha de estas aulas de 1-2 años, "pero con todas las garantías, tanto para los usuarios como para los trabajadores afectados".



En este sentido, CSIF propuso que este programa se aplazara para el curso 2022-23 "hasta que estuvieran estudiado en profundidad en lo que a las necesidades materiales y de recursos humanos se refería", tras lo que ha lamentado que "todavía no ha obtenido ninguna respuesta a las preguntas que planteó a la administración".



Unas preguntas en las que el sindicato se interesaba por la cuantificación del número de profesionales que se iban a contratar o si además de los Técnicos de Educación Infantil (TEI) se contemplaba la incorporación de otro personal necesario, por las peculiaridades de este alumnado de un año, como serían camareros/as limpiadores y ordenanzas.



Finalmente, CSIF señala que tampoco ha obtenido respuesta sobre la necesidad de crear unas infraestructuras que faciliten dar un buen servicio a este alumnado.

"Estábamos convencidos, tal y como lo demuestra esta decisión de la Consejería, de que no se había previsto el acondicionamiento de las infraestructuras de estos centros", concluye.