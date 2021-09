Cs se une a protestas sector agrícola y asegura que situación es "tremendamente mala"

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Fernando Baselga, se ha unido a las protestas del sector agrícola y ganadero previas a la inauguración de la Feria Ganadera de Zafra y ha asegurado que la situación de los agricultores y ganaderos de la región es "tremendamente mala".

Así, Baselga ha indicado que la situación a día de hoy de este sector "sigue siendo la misma que hace dos años" pero con problemas añadidos por la Covid-19 como el cierre de Canal Horeca "que ha provocado una situación dramática para todo el sector".

El diputado de la formación naranja ha declarado que "sigue existiendo una crisis de precios tremenda" hasta el punto de que "llega a haber diferencias de precios del campo a los supermercados de hasta un 420%".

A ello se suma, "que los inputs son cada vez más caros, suben los abonos, las semillas, el gasoil... hay una subida sin freno de los recibos de la luz", en definitiva, "la situación es absolutamente inviable para el sector".

En lo que se refiere a la Política Agraria Común (PAC) el portavoz de Agricultura de Cs Extremadura ha indicado que la situación es de "incertidumbre total" porque "no sabemos qué va a hacer el Ministerio" que sigue negociando con las comunidades autónomas.

Además, ha criticado que "las organizaciones agrarias solicitan que las ayudas sean para los profesionales, existen muchas discrepancias con el plan estratégico 2023/27 porque Europa va a exigir nuevas condiciones para producir con las mismas ayudas, algo absolutamente inviable".

Por todo ello, Baselga ha insistido en que la situación es "difícil" y, ha añadido, "si a eso añadimos el expolio del agua de las eléctricas reduciendo la reserva de agua la situación es absolutamente catastrófica".

En este sentido, el diputado de la formación naranja se ha hecho eco de un informe que ha puesto de manifiesto "las importantes y graves repercusiones de la aplicación del pacto verde europeo" que podría provocar una reducción en la producción de la Unión Europea de hasta un 20% en cultivos herbáceos y carne de vacuno que iría acompañada de una subida de precios de hasta el 60% en algunos sectores.

Y, ha destacado que "la situación es tremendamente mala y no me extraña que los agricultores se manifiesten y me temo que estas manifestaciones irán creciendo y serán mayores si el Ministerio no pone soluciones a los problemas del sector agrario".