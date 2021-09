Presidenta del TSJEx: Los órganos judiciales han recuperado la normalidad tras la pandemia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, ha asegurado durante el acto de Apertura del Año Judicial 2021-2022 de la comunidad que la situación actual de los órganos judiciales tras las consecuencias de crisis sanitaria que estamos viviendo es de “normalidad”.

Así, ha resaltado que, en el primer semestre del año, se ha superado el nivel de resolución registrado en prepandemia. Los últimos datos estadísticos disponibles revelan que, durante los seis primeros meses de 2021, los juzgados y tribunales de Extremadura finalizaron 61.547 casos, es decir, un 11,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2019 y un 53 por ciento más que en las mismas fechas de 2020.

Según la responsable del TSJEX, igualmente, se ha reducido la pendencia a números similares a los del 2019. Todo ello gracias al esfuerzo realizado por todos los trabajadores de la Administración de Justicia.

También, se ha referido a la necesidad de adaptar el trabajo de la administración de justicia para garantizar la seguridad sanitaria compatibilizada con la publicidad de las actuaciones judiciales, a través del impulso de los juicios telemáticos, la videoconferencia, la dotación de mamparas en las salas de vistas y la garantía de la distancia de seguridad sanitaria, así como habilitar correos electrónicos y teléfonos para evitar desplazamientos innecesarios a los ciudadanos.

Un ejemplo de ello, ha indicado la presidenta del TSJEx, es que este acto cuenta con limitación de aforo y medidas de distanciamiento y por primera vez ha podido seguirse desde cualquier dispositivo a través de streaming.

En esta línea, el pasado día 15 se puso en marcha el servicio de Sala de Prensa Virtual que permite a los medios de comunicación seguir los juicios a través de una señal institucional igual que, si estuviesen en las salas en los juicios más mediáticos donde es necesario controlar el aforo.

Acercar la Justicia al Ciudadano

Acercar la Justicia al ciudadano sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de esta Sala de Gobierno, ha aseverado Tena Aragón, por ello se ha comprometido a seguir ampliando el programa “Educar en Justicia” con visitas a los centros escolares y retomando los viajes de los alumnos a los juzgados y Audiencias. Antes de declararse la pandemia en el curso 2019-2020 más de 900 alumnos de una veintena de centros visitaron el Palacio de Justicia de Cáceres.

A lo largo de 2020 y 2021, se han incrementado las incursiones de jueces y magistrados en los medios de comunicación y la cuenta oficial de twitter del TSJ ha alcanzado la cifra de 1.750 seguidores, y se proclama como una herramienta más para acercar la justicia al ciudadano.

Entre las actuaciones más destacadas del 2020, la presidenta ha indicado que se encuentra la creación de los Juzgados de lo Social nº 5 de Badajoz y el Juzgado de los Mercantil con sede en Mérida, así como la firma de los Protocolos de Mediación Familiar y de Mediación Civil y Mercantil, así como el inicio de los trabajos de colaboración con la Oficina del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para la apertura del patrimonio de los edificios judiciales a la ciudadanía.

Objetivos de Sala de Gobierno

De cara a este año judicial que se abre hoy la Sala de Gobierno se marca como retos, entre otros, la finalización de las obras y ocupación del nuevo Palacio de Justicia de Badajoz.

Tena Aragón ha aseverado que por parte de Sala de Gobierno “estamos dando los pasos necesarios para que todo esté en disposición de echar a andar en cuanto la licencia de primera ocupación esté dada”.

En este sentido, ha avanzado que este martes, día 28, se constituye el grupo de trabajo para la implantación de la Oficina Judicial, paso previo, para el traslado de los órganos judiciales.

Otra de las prioridades que se marcan es que antes de terminar el año se publique el concurso para la redacción del proyecto de ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres.

Las creación de un Juzgado de Violencia contra la Mujer de carácter exclusivo y excluyente con sede en Cáceres y competencia territorial y un Juzgado de los Mercantil, también con competencia provincial, en Cáceres, son otras de las propuestas en las que se trabaja, así como convocar la Comisión territorial de policía judicial o la Comisión territorial de violencia contra la mujer, de cara a que la “dispersión en una zona rural como es nuestra comunidad no puede repercutir en desprotección y desinformación, más cuando hablamos de vidas humanas”.

En el Acto de Apertura de Año Judicial, ha intervenido el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, quien ha dado a conocer los datos de la Memoria de la Fiscalía extremeña del 2020. Asimismo, el Secretario de Gobierno ha dado cuenta de la actividad gubernativa desarrollada por el Tribunal Superior de Justicia.

Al finalizar el acto, se ha procedido a la inauguración de la “Galería de ex presidentes y ex fiscales superiores”, que ha contado con la presencia del ex presidente entre los años 1994-2005, Ángel Juanes Peces, y del ex fiscal superior entre 2005-2021, Aurelio Blanco Peñalver.