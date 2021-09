CSIF no participará en los actos de la patrona de Instituciones Penitencias en Extremadura

El sindicato CSIF no participará en el acto institucional del Día de la Merced, festividad de Instituciones Penitenciarias, por considerar que "no hay nada que celebrar" ante la "carencia de medios materiales y humanos" en las dependencias de Extremadura.



Así lo ha anunciado este miércoles el sindicato mayoritario del sector en la Comunidad Autónoma a través de una nota de prensa, en la que ha subrayado que la "falta de medios resta operatividad" para mantener la seguridad y el orden en las prisiones, dictándose normas que están "inspiradas en el recelo y desconfianza en los trabajadores".



Esta "carencia de medios" es en la actualidad "muy patente" en la prisión de Cáceres, en la que "un solo médico se tiene que hacer cargo del conjunto del centro y es imposible que pueda asumir todo el trabajo que se genera", de tal forma que, además, durante el fin de semana no cuenta con ningún facultativo.



Así pues, CSIF considera "urgente" la cobertura en los centros extremeños de "todas las vacantes que se producen entre el personal que se jubila o el que pasa a segunda actividad ya que el envejecimiento de las plantillas va en aumento".



Asimismo sostiene que "no hay nada que celebrar ante el retraso injustificado" en la nueva Ley de Cuerpos Penitenciarios con la "ausencia de una auténtica negociación" que sustituya a la "imposición y la arbitrariedad". Una situación a la que hay que sumar la "falta de reconocimiento económico y administrativo".



CSIF recuerda que el pasado mes de abril varios sindicatos avisaron de movilizaciones si no se aprobaba la nueva ley. En este sentido, señalaban que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les había trasladado que una vez finalizado el acuerdo de equiparación salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llegaba el turno de Instituciones Penitenciarias.



Del mismo modo, CSIF critica que el acto institucional por el día de la Merced sirve para el "blanqueamiento" de los dirigentes de Instituciones Penitenciarias. No obstante, felicitan a los trabajadores penitenciarias que serán reconocidos por su brillante trayectoria profesional.



Por último, entre nuestras reivindicaciones, alude a la "pasividad" de los responsables de la institución ante las "injurias, calumnias o amenazas" de las que son víctimas los trabajadores, y esto a pesar de que una instrucción de 2011 obliga a la Administración a defenderles", concluye.