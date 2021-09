Unos 25.000 extremeños se han contagiado durante la quinta ola de la pandemia

Ep.

Unos 25.000 extremeños se han contagiado de coronavirus durante la quinta ola de la pandemia de coronavirus, una ola que "empezó más tarde que en el resto del país", y en la que han fallecido más de un centenar de personas, 61 de ellas en las residencias de mayores.

Una quinta ola cuya principal causa ha sido la movilidad, y que en la mayoría de los casos han tenido un origen social, en la que los más afectados han sido los jóvenes de 15 a 20 años, ya que estaban sin vacunar, aunque debido a la alta incidencia, los contagios se extendieron a otros grupos de edad.

El resultado es que la edad media de los contagiados de Covid-19 en esta quinta ola ha sido de 42 años, según los datos que ha aportado este jueves el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, a petición del PP para informar de los efectos de la quinta ola de la Covid-19 en la región.

En su intervención, Vergeles ha señalado que durante este periodo, cuyo arranque ha fechado el 17 de junio, "la presión hospitalaria y los casos graves los hemos tenido controlados", debido a que, según ha señalado Vergeles, además de la vacunación, se han hecho más pruebas diagnósticas de infección activa así como los rastreos, "y no todas las comunidades puedan decir lo mismo", ha dicho.

A su juicio, el pico de la quinta ola se dio a finales del mes de agosto, con una incidencia de unos 600 casos por cada 100.000 habitantes, "y desde entonces hasta ahora, ha disminuido de forma importante la incidencia", ha dicho.

Ante esta evolución, el consejero de Sanidad ha confiado en que, de acuerdo al calendario establecido por la Junta de Extremadura, en la semana del 27 de septiembre se pueda declarar la 'nueva normalidad' en la comunidad.

En su intervención, el consejero de Sanidad ha abogado por "darle mucha importancia y valorar la salud mental" de los ciudadanos tras la pandemia, algo que a su juicio hay que "poner en el eje central de las políticas", y para lo cual, se contará con una Estrategia de Salud Mental para todo el país.

También será necesario abordar "la Covid prolongada", que son "las secuelas que nos va a quedar en la sociedad y que vamos a tener que atender", ha considerado el consejero.

EL PP PIDE QUE ATIENDA A LOS SANITARIOS

Por su parte, en la justificación de su petición de comparecencia, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elena Nevado, ha lamentado que en la quinta ola de la Covid-19 hayan fallecido más de un centenar de extremeños, la mitad de ellos en residencias de mayores, a cuyas familias ha trasladado su "profundo respeto".

Nevado ha considerado que "los extremeños están muy cansados, no solo de la pandemia, sino también de ustedes", ha señalado en alusión a los responsables de la Junta de Extremadura, tras lo que ha alertado de que "la pandemia sigue mostrando su peor cara en Extremadura y en la quinta ola, donde la presión asistencial sigue siendo alta".

Nevado ha considerado que "con más de cien fallecidos en esta quinta ola, es necesario que venga a dar explicaciones" el consejero de Sanidad a la Asamblea, ya que según ha dicho, lleva al frente de la sanidad extremeña seis años, y "ha sido inútil tenerle a usted de consejero, eso es lo que piensa el personal sanitario de Extremadura, y por eso tiene que irse, porque no es la solución, se ha convertido en un problema".

"No tiene nada que decirle a los extremeños, y no puede mirar a los ojos a los sanitarios, porque usted les da las gracias pero luego no lo sustituye", y además les hace "contratos precarios, de un día, un mes o una semana", y que están obligando a irse a otras CCAA, ha lamentado la diputada del PP.

Por eso, Nevado ha instado al consejero de Sanidad que "no les dé las gracias" a los sanitarios, sino que les "dé soluciones" a su situación, ya que según ha alertado, "los MIR se van, la Atención Primaria ha muerto porque ustedes la han aniquilado", mientras "faltan especialistas".

Elena Nevado ha señalado que "Extremadura ha estado todo este tiempo en riesgo extremo", ante el que "si no hubiera sido por la vacunación, esto hubiera sido un verdadero drama", ha señalado la diputada del PP, quien ha abogado por "defender lo que diga la ciencia", y ha instado al consejero de Sanidad a tener "más humildad".

"CONVIVIR CON EL VIRUS"

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha destacado la necesidad de "aprender a convivir con el virus", por lo que ha llamado a "hacer un trabajo de responsabilidad política todos, para que la gente se sienta segura".

Rodríguez también ha reconocido el "buen trabajo" de los profesionales sanitarios tanto en la vacunación como en la atención hospitalaria a los pacientes, tras lo que ha abogado por la puesta en marcha de un Plan de Salud Mental en la región como "un eje central de la sanidad pública" para afrontar las consecuencias psicológicas y emocionales que ha supuesto la pandemia.

En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado José María Casares ha lamentado que los centros de salud de entornos rurales "se han visto desbordado" durante esta quinta ola de coronavirus, ya "no ha habido personal disponible" para cubrir vacaciones, por lo que las plantillas "están agotadas".

Así, Casares ha destacado que el "alto nivel de vacunación" ha disminuido la gravedad y mortalidad de los casos de Covid-19, aunque ha lamentado que los contagios se han "cebado" con los usuarios de las residencias de mayores, a los que ha reclamado que se les administre una tercera dosis de la vacuna.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Catalina Paredes, ha lamentado que el PP esté "sembrando dudas sobre un proceso de vacunación ejemplar", así como sobre personas que "únicamente se han dedicado a trabajar" y sobre las que "ya habló la justicia", ha dicho.

Paredes ha valorado que la quinta ola "afortunadamente ya ha empezado a remitir", con tasas de contagio "en claro descenso en todas las áreas sanitarias", tras lo que ha realizado un llamamiento a la sociedad extremeña "para que no se relajen las medidas", ya que "el virus no ha desaparecido" y no "se puede dar ni un paso atrás en el control de la pandemia".