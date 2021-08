Vara presentará este miércoles su candidatura para continuar como secretario general PSOE

Ep.



El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, presentará este próximo miércoles, día 1 de septiembre, su candidatura para optar a mantenerse en dicho cargo de líder de los socialistas en la comunidad, de cara al Congreso Regional que el partido celebrará del 22 al 24 del próximo mes de octubre.



De este modo lo ha avanzado el propio Fernández Vara en una rueda de prensa este martes en Mérida junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para abrir el curso político en la comunidad, y en la que el también presidente de la Junta ha recordado que el Congreso Federal del PSOE se celebrará del 15 al 17 de octubre, y que los congresos provinciales en Extremadura serán el primer fin de semana de noviembre.



Según ha incidido, su objetivo por tanto, tal y como ya había anunciado anteriormente, continuar liderando a los socialistas extremeños, "y ayudando desde aquí lo que podamos y lo que esté en nuestras manos para seguir haciendo de nuestro partido una referencia, sobre todo de toda esa gente en el mundo, en Europa y en España que no se pueden comprar su futuro".



Con ello, Vara ha destacado que de cara a los próximos meses el PSOE vivirá su época de congresos, algo que a su juicio "no son cualquier cosa" teniendo en cuenta que se trata del "partido de referencia de este país" y que, por tanto, cuando celebra citas congresuales en las mismas "una parte importante del futuro de España también está allí debatiéndose".



"Nosotros para bien y para mal según de quien se trate somos el partido de referencia de este país. Y obviamente cuando nos vamos de congresos una parte importante del futuro de España también está allí debatiéndose", ha sentenciado.



En este sentido, ha incidido en que el PSOE trabajará por tanto para hacer posible esos congresos. "Estaremos por tanto también durante estas semanas trabajando para hacerlo posible (el desarrollo de los congresos del PSOE)... Yo el día 1 presentaré como ya he anunciado mi candidatura para continuar siendo secretario general de los socialistas extremeños y ayudando desde aquí lo que podamos y lo que esté en nuestras manos para seguir haciendo de nuestro partido una referencia, sobre todo de toda esa gente en el mundo, en Europa y en España que no se pueden comprar su futuro", ha espetado.