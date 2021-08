El Festival Mérida cierra con un superávit de 400.000 euros, a falta del cierre definitivo

La 67ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida -la segunda que se celebra en plena pandemia de la Covid-19- ha logrado cumplir todas las expectativas que había puestas en ella. Y muestra de ello son sus números. En el plano más económico, la taquilla ha obtenido un superávit aproximado de 400.000 euros, a falta del cierre definitivo, siendo la recaudación total de 1.917.750,55 euros.

En cuanto a los escenarios que albergan al que es el acontecimiento cultural estrella de los veranos extremeños, han congregado a un total de 147.181 asistentes, de hecho solo el Teatro Romano de la capital extremeña ha contado con la presencia de 81.000 espectadores.

Y, en general, la programación escénica celebrada en Mérida, Medellín, Regina y Cáparra ha atraído este año a 92.722 espectadores, sin olvidar que las exposiciones del Museo Nacional de Teatro Romano, la sede del propio Festival -en la Calle Santa Julia- y la Casa de Cultura de Santiponce han registrado 46.426 visitantes.

Todos estos detalles los ha dado a conocer este miércoles, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Presidencia de la Junta, en Mérida, el director del certamen, Jesús Cimarro, quien ha estado acompañado por el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara; la consejera de Cultura y Turismo, Nuria Flores Redondo; y la alcaldesa en funciones de la capital extremeña, Carmen Yáñez.

DÉCIMA EDICIÓN DIRIGIDA POR JESÚS CIMARRO

Así pues, la 67ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la décima consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación Espectáculos, se ha clausurado con 147.181 asistentes. Durante los dos meses que ha durado -del 25 de junio al 22 de agosto– se han desarrollado actividades y representaciones en cuatro espacios romanos –Mérida, Medellín, Regina y Cáparra-, en el Museo Nacional de Arte Romano, en distintos lugares al aire libre de la ciudad de Mérida o en la propia sede del certamen.

De cara a este año, la programación multidisciplinar del espacio principal, el Teatro Romano de Mérida, ha tomado forma con espectáculos como el Concierto del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 'From Bach to Radiohead', de la Orquesta de Extremadura; la película documental 'Bienvenidos a España' y los espectáculos teatrales 'Los dioses y Dios', de Rafael Álvarez el Brujo; 'Antonio y Cleopatra', con Ana Belén y Lluís Homar; 'Mercado de amores', con Pablo Carbonell y Víctor Ullate Roche; 'Hipatia de Alejandría', con Paula Iwasaki y Daniel Holguín; 'Golfus de Roma', con Carlos Latre; 'Edipo', con Alejo Sauras y Mina El Hammani; y 'Las suplicantes', con María Garralón y Valentín Paredes.

En la presente edición, se han colgado 42 veces el cartel de ‘no hay localidades’, en función del aforo permitido [el aforo máximo permitido ha sido del 75%, aunque no se ha superado nunca el 72%, en función del abrigo sanitario impuesto automáticamente en cada venta]. Veintiséis de ellas en el Teatro Romano de Mérida, 2 en la extensión de Cáparra y 14 llenos en el Off Agusto en Mérida.

Cabe destacar el éxito de público de 'Golfus de Roma', que registró 10 llenos en 10 funciones y 'Antonio y Cleopatra', 'Edipo' y 'Las Suplicantes', que también llenaron todas sus representaciones.

MÁS DE 150.000 ESPECTADORES

Por otro lado, el número de asistentes a los distintos espectáculos y actividades programados en el Festival ha recuperado este año su tendencia creciente. De hecho, en esta edición, han sido 147.181 personas las que han disfrutado de alguna de las actividades del evento, en un segundo verano marcado por la pandemia y caracterizado por los aforos limitados.

La programación escénica en Mérida, Medellín, Regina y Cáparra ha atraído a 92.722 espectadores. De todos los que asistieron a las funciones de los cuatro espacios escénicos principales, 37 personas se han visto beneficiadas de forma directa por las medidas de accesibilidad para personas con dificultades visuales o auditivas patrocinadas por Fundación CB e Ibercaja (mochilas vibratorias, audiodescripción, subtitulado y bucle magnético).

De igual forma, 66 espectadores han reservado espacios destinados a personas con movilidad reducida en silla de ruedas en el Teatro Romano de Mérida; otras 4 en Medellín y 2 en Cáparra, extensión esta última que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. En cuanto a la accesibilidad e inclusión teatral, la edición número 67 ha destacado por contar con la participación del grupo La Ruina Teatro, de la ONCE, formado por actores con discapacidad visual, que pusieron en escena la obra El coro en la extensión de Regina. Además, este año de nuevo se han adaptado a lectura fácil los programas de mano de todos los espectáculos. Las exposiciones Imperium. Imágenes del poder en Roma, en el Museo Nacional de Arte Romano ha recibido a 46.031 visitantes y Koilon, en la sede del Festival, 220. Por su parte, la exposición Theasthai, en Santiponce, ha registrado 175 asistentes. Los pasacalles Discípulos de Ícaro. El Musical y Aquiles han tenido 7.000 espectadores. La programación Off Agusto en Mérida 2021 la han disfrutado 5.256 personas, tanto el cine como las representaciones. A todo esto hay que sumar las 210 personas que asistieron al Ciclo de Conferencias X Encuentro con los Clásicos; los 32 participantes en el cuarto encuentro de creadoras escénicas bajo el título El coro y las mujeres en el teatro grecolatino como asamblea política y construcción de la ciudad; los 396 que asistieron al III Encuentro Internacional de Periodismo Móvil y Cultura de forma presencial o por streaming a través de Youtube y los 950 espectadores que han disfrutado los domingos por la mañana con la representación teatral infantil (Muchos más) Héroes y heroínas. La labor específicamente formativa que ha desarrollado en esta edición el Festival ha sido amplia y muy bien acogida en sus múltiples propuestas. Desde los Talleres Ceres de teatro impartidos en 20 localidades extremeñas a los que han acudido 360 alumnos; el Campo Internacional de Voluntariado, que este año ha contado con 15 jóvenes participantes; y el taller de Canto e Interpretación realizado en colaboración con la escuela de música La Octava de Mérida, al que asistieron 20 personas. Taquilla En estos dos meses de Festival, la taquilla ha obtenido un superávit aproximado de 400.000€; la recaudación total, a falta de realizar el cierre definitivo que se presentará en unas semanas, ha sido de 1.917.750,55€. Repercusión en medios de comunicación La repercusión mediática del festival ha vuelto a ser amplia, constante y siempre con un tono positivo. Han sido un total de 6.198 noticias repartidas de la siguiente forma: 176 piezas, reportajes y entrevistas en televisión; 351 cortes e intervenciones en radios; 1.163 noticias de prensa escrita; y 4.508 impactos ‘on line’. El valor publicitario de esta repercusión mediática es de 39.528.695,86 euros y el valor de comunicación es de 118.586.087,58 euros. Redes Sociales El 67 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha tenido igualmente una significativa presencia en las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, donde cuenta ya con 63.121 seguidores fieles, un 8,13% más que el año pasado. La 66 edición concluyó con 58.376 seguidores en el conjunto de sus redes sociales. La actividad en la página de Facebook, con 30.321 Me Gusta, ha conseguido una notable audiencia. Más de cuatro millones de usuarios han visto alguna de las publicaciones de la página. El perfil del Festival en esta red social ha sumado 179.964 clics en sus contenidos en los últimos tres meses. En Twitter, el Festival ha ganado en los últimos meses 552 seguidores más, situándose en 16.883 seguidores actualmente. Asimismo, el canal de Youtube del Festival ha ganado 239 suscriptores, acumulando 1.170 y ha registrado 545.985 visualizaciones de sus vídeos, con un crecimiento del 18,3% respecto al mismo período del año pasado, y con una estimación de 46.788 minutos de visualización en lo que va de año. La mayor audiencia del canal de Youtube, con un 88,3% de las visualizaciones, se encuentra en España y el resto de la audiencia mayoritaria es de México y Ecuador. Por último, el perfil de Instagram del Festival tiene registrados 14.747 seguidores, lo que supone 2.460 seguidores más en el último año, un 20% más que el cierre de la edición de 2020.