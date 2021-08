Las pernoctaciones hoteleras crecieron en julio un 56,8% en Extremadura, hasta las 189.190

Rd./Ep.

Durante el pasado mes de julio se registraron un total de 189.190 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 56,8% más que en el mismo mes de 2020 (a nivel estatal un 125%), según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, 119.880 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura, un 64,9% más que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual de 94,3%).

A su vez, en Extremadura suben las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 56,8% y las de residentes en el extranjero un 57,7%.

Además, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,58 días, 4,8% menos que julio de 2020 (un 15,8% a nivel nacional).

Finalmente, los hoteles en Extremadura ingresan 26,91 euros (57,15 euros a nivel nacional) por habitación disponible y facturan 63,76 euros (102,89 euros en España) de media por habitación ocupada.



DATOS NACIONALES



En el conjunto de España, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros han subido un 7,6 por ciento en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020 en un contexto marcado por el impacto de la pandemia del coronavirus sobre el sector turístico.



Sólo en el mes de julio las pernoctaciones en los hoteles españoles han superado las 26,3 millones, lo que supone multiplicar por más de dos (+125%) las realizadas en el mismo mes de 2020, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España, que representan un 56,6 por ciento del total, han aumentado un 97,4 por ciento en tasa anual, mientras que las de los no residentes han subido un 175 por ciento.



Si se compara el dato de julio de este año con el mismo mes de 2019, sin pandemia, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros muestran un descenso del 38,9 por ciento.



Sin embargo, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España han aumentado un 0,4 por ciento y superan los niveles de antes de la pandemia, mientras que las pernoctaciones de los no residentes han bajado un 59,5 por ciento.



Por otro lado, la estancia media ha aumentado un 15,8 por ciento respecto a julio de 2020, situándose en 3,1 pernoctaciones por viajero.



Así, el INE señala que el Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado en el 8,8 por ciento en julio, lo que supone 16,4 puntos por encima de la registrada en el mismo mes de 2020, y 0,3 puntos más que la registrada el mes pasado.



Durante julio estuvieron abiertos en España 14.462 establecimientos hoteleros, un 17,3 por ciento más que en el mismo mes de 2020, lo que representa un 74,3 por ciento del total del directorio de establecimientos en este mes.



Baleares, Andalucía y Cataluña han sido los destinos principales del total de viajeros en España en julio, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 230,1 por ciento, 107,9 por ciento y 120,5 por ciento, respectivamente.



Los destinos principales de los viajeros residentes en España han sido Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana, que han presentado unas tasas anuales de variación de las pernoctaciones del 101 por ciento, 101,9 por ciento y 132,7 por ciento, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes ha sido Baleares, con un 42,5 por ciento del total de pernoctaciones. En esta comunidad, las pernoctaciones de extranjeros han subido un 242,3 por ciento respecto a julio de 2020. Los siguientes destinos de los no residentes han sido Cataluña y Canarias.



BALEARES Y CANTABRIA, CON MAYOR GRADO DE OCUPACIÓN



Baleares ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas durante julio (61,7%) y le sigue Cantabria, con el 61,5 por ciento.



En julio se ha cubierto el 52,6 por ciento de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 47,5 por ciento. El grado de ocupación por plazas en fin de semana ha subido un 41 por ciento y se ha situado en el 57,2 por ciento.



Por zonas turísticas, la Costa de La Luz de Cádiz ha alcanzado el mayor grado de ocupación por plazas (71,0%), mientras que la Costa de Valencia ha alcanzado la mayor ocupación en fin de semana (77,3%). La Isla de Mallorca ha registrado el mayor número de pernoctaciones en julio, con 4.195.786.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Barcelona, Palma de Mallorca y Calvià. Ribadesella ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas (87,9%) y Begur el mayor grado de ocupación en fin de semana (88,8%).



Los viajeros procedentes de Alemania y Francia han concentrado el 23,3 por ciento y el 14 por ciento, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en julio. El mercado alemán presenta una tasa de variación anual del 158,1 por ciento y el francés del 156,3 por ciento.



Los siguientes mercados emisores con más pernoctaciones han sido Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, que suponen el 13,1 por ciento, 5,5 por ciento y 4,8 por ciento del total, respectivamente.



RENTABILIDAD DEL SECTOR



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 102,9 euros en julio, lo que supone un aumento del 15,5 por ciento respecto al mismo mes de 2020. Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, ha alcanzado los 57,2 euros, con una subida del 68 por ciento.



Por categorías, la facturación media ha sido de 237,8 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 111,4 euros para los de cuatro y de 87,4 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 121,1, 65,5 y 50,2 euros, respectivamente.



El punto turístico con mayor ADR fue Sant Llorenç des Cardassar, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 307,5 euros. Por su parte, el punto turístico con mayor RevPAR fue Mérida, con unos ingresos por habitación disponible de 297,1 euros.