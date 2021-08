Vergeles alerta de situación muy preocupante en Plasencia y todas medidas están en estudio

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha alertado de la situación "muy preocupante" en el Área de Salud de Plasencia (Cáceres) y ha recalcado que todas las medidas están en estudio y ninguna decidida, afirmando que "haremos lo que tengamos que hacer, sin duda alguna".



Vergeles, en varios tuits recogidos por Europa Press, se ha referido a que la situación del Área de Salud de Plasencia es "muy preocupante" y que la ocupación hospitalaria y de las UCI en dicha área es "más que preocupante", tanto que se está "cerca de tener dificultades para realizar actividad programada".



Por ello, ha apelado a la responsabilidad, a "no hacer caso de aquellas personas que quieren polarizar la sociedad" y a fiarse de los expertos ante las medidas para controlar la enfermedad. "Eso es lo que hemos hecho siempre desde la Consejería de Sanidad. Eso es hacer política de verdad", ha apuntado.



Asimismo, José María Vergeles ha destacado que todas las medidas están en estudio, ninguna decidida, añadiendo que "haremos lo que tengamos que hacer, sin duda alguna. No podemos permitir estas cifras de enfermedad grave. Lo suyo es un trabajo colaborativo para combatir al virus, así no serán necesarias medidas excepcionales".



De igual forma, el consejero extremeño ha sostenido que este lunes las cifras de la pandemia le vuelven a dar "otro revés a la sociedad extremeña", ya que los indicadores muestran que la región "seguirá subiendo".



También, ha indicado que "hoy hay un incremento importante de los hospitalizados. Adoptaremos todas las medidas necesarias para proteger la salud".

Y, ha agradecido a los alcaldes y alcaldesas que este lunes le han llamado para proponerle medidas a adoptar en sus municipios para bajar la incidencia, concluyendo que "eso habla de su prioridad, bajar la incidencia y no hacer política. Gracias".