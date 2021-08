Extremadura seguirá apostando el próximo curso por "máxima presencialidad" en enseñanzas

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura seguirá apostando el próximo curso por la "máxima presencialidad" en todas las enseñanzas, un modelo que se aplicó ya "con éxito" el pasado curso y que la región explicará en la próxima Conferencia Sectorial de Educación que tendrá lugar la próxima semana.



De este modo, la Consejería de Educación y Empleo explicará también en la Sectorial de Educación cómo se ha desarrollado en Extremadura el documento de Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, acordado por los ministerios de Educación y Sanidad en mayo.



En base a dicho documento, la consejería extremeña elaboró la Guía General para la organización y desarrollo de la actividad educativa, la instrucción que unifica las actuaciones del inicio y el desarrollo del curso 2021/2022, y el Protocolo preventivo de la nueva realidad educativa que fueron enviados en junio a los centros educativos para facilitarles la puesta en marcha del nuevo curso escolar.



En estos documentos se incluyen las distintas medidas a tomar en cada uno de los tres escenarios contemplados y de los niveles de alerta que decreten las autoridades sanitarias, según ha informado la Junta a Europa Press.



De este modo, para el próximo curso se siguen contemplando tres escenarios posibles, que serían una enseñanza presencial sin distancia de seguridad (escenario 1); enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos burbuja (escenario 2) y una enseñanza de presencialidad parcial o de confinamiento (escenario 3).



En los niveles de alerta sanitaria 1 y 2, se flexibiliza la distancia interpersonal pasando del 1,5 al 1,2 metros de distancia interpersonal requerida y, ante posibles positivos en las aulas o en los centros educativos, se pasaría un escenario de semipresencialidad o de confinamiento.



Los centros educativos ya han podido, por tanto, actualizar sus respectivos planes de contingencia para cada uno de los tres escenarios posibles.



Asimismo, en la Guía General se refuerzan las medidas que han resultado más eficaces en el curso 2020/2021 y se matiza o corrige otras recomendaciones una vez que las evidencias científicas han permitido conocer la evolución y la propagación del virus en espacios abiertos y cerrados.



En concreto, se refuerzan las cuatro medidas básicas de seguridad, que son la distancia interpersonal, el lavado frecuente de manos, la ventilación y el uso de mascarillas.



También se continuarán implementando los protocolos en los servicios complementarios, como en la Actividades Formativas Complementarias, el comedor escolar y las aulas matinales.



Además, se mantiene para el próximo curso el programa de apoyo educativo domiciliario, puesto en marcha el pasado curso, para los alumnos y alumnas que, por prescripción médica, no puedan asistir a las clases presenciales en el centro educativo.



PARTIDA ECONÓMICA PARA MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO



También para la adquisición de material higiénico sanitario, la Consejería de Educación envió a los centros educativos el pasado mes de julio una nueva partida económica, la tercera desde que comenzó la pandemia, que se suma a la que reciben anualmente para los gastos de funcionamiento.



Otra de las medidas contempladas en la Guía General es que la Unidad Covid, que coordina los centros educativos con la administración educativa y las autoridades sanitarias, volverá a estar operativa desde el 1 de septiembre. Desde esta unidad se ofrecerá formación a todos los equipos directivos sobre las novedades y funcionamiento de la aplicación y la recogida de datos de la unidad.



No obstante, la Guía para el próximo curso es un documento "flexible y abierto", apunta la Consejería de Educación, cuyo contenido será objeto de revisión periódica para adaptarlo a la evolución normativa, los avances científico-técnicos en la materia y a la situación sanitaria concreta.



"Extremadura está satisfecha con el resultado del pasado curso, por lo tanto, va a repetir el mismo escenario, con la flexibilidad que establece el documento de medidas del ministerio. Éstas son fundamentalmente dos: no existe una ratio máxima en los grupos estables de convivencia hasta 4º de Primaria y se puede flexibilizar la distancia interpersonal de 1,5 a 1,2 metros en los niveles de alerta 1 y 2", ha añadido.



Cabe recordar que el modelo extremeño, que "tan buenos resultados dio", es el que recoge el documento de medidas acordado en mayo por los ministerios de Educación y de Sanidad, y que Extremadura fue una de las comunidades autónomas que garantizó la presencialidad total en todas las enseñanzas.



De este modo, visto el ritmo de vacunación y la evolución de la pandemia, todo parece indicar, según la Consejería de Educación, que este curso será un poco "más tranquilo" que el pasado, pero aún no se dan las condiciones para no implantar el escenario 2 (enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos burbuja).



Así, Extremadura acudirá a la Conferencia Sectorial, con el inicio del curso escolar organizado, para dar a conocer el modelo extremeño y "abierta a llegar a nuevos acuerdos".



Además, ha recalcado que, como se ha hecho desde el inicio del pasado curso escolar, marcado por la evolución de la pandemia, la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura siempre tomará decisiones "desde la flexibilidad, el consenso de la comunidad educativa y desde la coordinación con Sanidad".