Monago urge a la Junta poner fin a recortes que "se están cebando" con la sanidad rural

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha exigido a la Junta que ponga fin "de inmediato" a los recortes en materia de sanidad que "se están cebando" especialmente este verano con las áreas rurales de la comunidad autónoma.



En concreto, el líder de los 'populares' extremeños ha recordado que el Partido Popular ha criticado en repetidas ocasiones durante esta legislatura el "desmantelamiento de la atención primaria", que afecta más a los pequeños municipios, sin que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el vicepresidente segundo consejero de Sanidad, José María Vergeles, reaccionen "más allá de negar la mayor".



Igualmente, el presidente del PP ha subrayado que "de nuevo" se cuenta con un verano en el que los recursos sanitarios están "en cuadro" y con pueblos que en "plena quinta ola de la pandemia y con temperaturas extremas se han quedado sin médico".



En esta línea, Monago ha acusado al gobierno de Fernández Vara de una "dejación sistemática de funciones" a la hora de gestionar las plantillas de sanitarios y ajustarlas a las necesidades en materia de vacaciones y sustituciones de personal.



A su vez, el líder del PP extremeño ha recalcado que "no hay excusa que valga" y ha subrayado que si en estos momentos hay pueblos sin una atención médica básica es porque la Junta "no ha hecho su trabajo" y ha dejado que "llegara el problema sin haber encontrado una solución antes", según informa el PP de Extremadura en una nota de prensa.



Así, ha puesto el ejemplo de los municipios de Cadalso, Descargamaría y Robledillo, para los que había un solo facultativo pasando consulta, pero es que "ahora ni eso", o en Zahínos, donde la Junta ha reconocido su "incapacidad" para cubrir la plaza de médico.



De este modo, para el PP es lamentable llegar a este tipo de situaciones cuando se sabe que las vacaciones o las posibles bajas se tienen que cubrir y que "para ello está la Administración", a lo que ha añadido que el PP está recibiendo informaciones de pequeños municipios que se quejan de la falta de recursos y que ven cómo "peligra la atención sanitaria más básica".



Igualmente, ha aseverado que lo que debería hacer el consejero de Sanidad extremeño es atender "de inmediato a esos alcaldes desesperados que, cuando buscan ayuda, sólo reciben largas".



Por último, ha instado a la Junta a reunirse de urgencia para atender las demandas sanitarias de los pueblos extremeños, y no sólo de sus vecinos, también de los miles de visitantes en la época estival.