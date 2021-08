COAG augura "peor cosecha" vitivinícola de últimos 25 años y precios por debajo de costes

La organización agraria COAG Extremadura ha asegurado que el sector vitivinícola se encuentra "totalmente a la deriva" ante la previsión de la "peor cosecha" de los últimos 25 años y precios por debajo de los costes de producción.



COAG reitera la "difícil situación" de este sector, entre otras circunstancias, debido a la Covid-19 y al "total abandono" de las distintas administraciones, ya que no se han puesto medidas extraordinarias para los productores, a lo que ha unido el descenso de consumo del Canal HORECA.



La organización agraria ha insistido en una rueda de prensa este jueves en que este sector se encuentra en una "situación crítica" consecuencia del descenso de producción por las condiciones adversas por la climatología y de que no se puso ninguna medida para el sector vitivinícola afectado por la pandemia, además de que los precios recibidos por las uvas y el vino no cubren los costes de producción.



Asimismo, ha recalcado que, aunque se avanzó algo en la Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria, dichas circunstancias no se ven reflejadas en los precios de la uva y el vino, con unas previsiones de cosecha, según las aportaciones de los socios, de un descenso de producción en torno a un 6,4 por ciento con respecto a la campaña anterior y de una bajada del 18 por ciento respecto la media de las últimas cinco campañas.



Ante esta situación, COAG Extremadura ha exigido precios de la uva y del vino que sean superiores a los costes de producción y que la Agencia de Control Agroalimentario (AICA) haga cumplir dicha Ley, además de considerar fundamental que los agricultores firmen el contrato antes de comenzar la recolección, con precios superiores a los costes de producción.



GRAN CALIDAD



Los viñedos en estas fechas se encuentran en un estado en el que todo parece indicar que los vinos tendrán una "gran calidad", tanto en las variedades tintas como en las blancas, ya que es un año en el cual el viñedo no ha sufrido grandes ataques de hongos como el mildiu o el oídio y tampoco de otras plagas, ha apuntado la organización en nota de prensa.



Asimismo, ha indicado que la media de producción de las últimas cinco campañas ha sido de 3.160.800 hectolitros de vino y mosto y la previsión de cosecha para la campaña 2021-2022 es de 350 millones de Kilogramos de uva y unos 2.600.000 hectolitros de vino y mosto.