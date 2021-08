Agotados horarios autocita para la vacunación de jóvenes de 12 a 18 años

Cabe matizar que, además de la autocita para la vacunación, desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) se seguirá llamando y se seguirán haciendo llamamientos masivos para ser vacunado.



Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, este lunes en varios mensajes a través de redes sociales, añadiendo que, en la programación de vacunas de este mes, se notará el incremento de las 3,4 millones de vacunas extra que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes para toda España.



El titular extremeño de Sanidad ha resaltado que en Extremadura está "disminuyendo la incidencia, pero de forma muy lenta" pero, para tener los menos efectos sobre los ingresos hospitalarios y sobre la transmisión de la infección a otros grupos de edad, "la caída de la incidencia debe ser rápida", lo cual es un trabajo de todos.



Para Vergeles, "ahora mismo, hay dos sociedades", por un lado, "una sociedad pandémica dentro de los hospitales y centros sanitarios", y por otro, "una sociedad ausente de pandemia en la calle, en las vacaciones".

El Vicepresidente ha puntualizado que, "para evitar la sociedad pandémica de los hospitales y centros sanitarios debemos tener una sociedad mas consciente de la pandemia en general", apostando por intentar entre todos que el virus no entre en las residencias.



Y, Vergeles ha concluido que, en la situación actual, cuando entra el virus en una residencia, "no tiene nada que ver" a cuando entraba y no estaban los usuarios vacunados.