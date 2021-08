El PP extremeño valora el aumento del empleo, aunque "está cogido con pinzas"

Ep.



El PP extremeño se ha congratulado del descenso del paro en julio en Extremadura en 7.311 personas con respecto a julio, aunque ha apuntado que "casi un 97 por ciento de los contratos son temporales", derivados de las campañas agrícolas o de turismo, por lo que se trata de un "crecimiento del empleo a base de contratos puntuales, cogido con pinzas".



De esta forma ha valorado el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Juan Parejo, en rueda de prensa en Mérida, los datos del paro conocidos este martes, que revelan que el número de desempleados ha bajado en 7.311 en julio en Extremadura con respecto al mes anterior, lo que supone un 7,11 por ciento menos, por lo que el número de parados se sitúa en 95.502 en la región.



En su intervención, Parejo ha señalado que el PP se congratula por la bajada del desempleo en julio en la región, que a su juicio "puede justificarse con la campaña de verano, en la que se vienen produciendo contrataciones especialmente en la industria agroalimentaria", así como en el sector del turismo, junto al "auge de la construcción" que se está registrando.



Sin embargo, el diputado del PP ha apuntado que estas contrataciones "en su mayoría son temporales", ya de que de los 60.149 contratos firmados durante el mes de julio en Extremadura, 57.902 son temporales, lo que supone que "casi el 97 por ciento de la contratación en julio es temporal".



Por tanto "son empleos precarios que tienen fecha de caducidad", ha lamentado Juan Parejo, quien ha instado a ver qué ocurre en septiembre: "Aún así, nos congratulamos, porque siempre es preferible celebrar un descenso de las cifras del paro, que un aumento", ha destacado.



En ese sentido, el diputado del PP ha considerado que el descenso del paro en 10.505 en julio con respecto al mismo mes de 2020 "no tiene mucho mérito", ya que "hace un año había muchas empresas que, o bien estaban cerradas, o bien estaban sujetas a un ERTE", por lo que el descenso del desempleo en tasa interanual "no deja de ser un espejismo".



"No podemos decir que estamos muy bien, porque la comparación no es objetiva", ha considerado Parejo, quien ha señalado que comparando los datos de julio de 2021 con los de julio de 2019, antes de la pandemia, se comprueba que "Extremadura tiene casi 3.600 parados más que entonces".



En ese sentido, el diputado del PP ha alertado de que los empresarios, las pymes y los autónomos extremeños "están con la agua al cuello, y en muchos casos están endeudados hasta las cejas, porque han tenido que seguir manteniendo sus empresas durante meses, sin apenas actividad o facturación".



Por este motivo, Parejo ha reivindicado que la Junta de Extremadura "debe reforzar toda la política de ayudas y de respaldo a la pequeña y mediana empresa, y autónomos para tratar de que no siga desaparaciendo", ya que "Extremadura no se pueda permitir" que siga bajando el número de autónomos, sino que "necesita que se incorporen muchos más".



Así, ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "aumente su nivel de exigencia", ya que "se contenta" con 15 millones de euros de "migajas" que le ofrece la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para un plan de empleo, ante lo que ha reclamado que "deje la sumisión a Sánchez, porque está dañando la economía".



Finalmente, Parejo ha alertado también de que "el paro femenino sigue casi duplicando al masculino en la región", ya que según los datos de julio, hay más de 67.000 mujeres extremeñas sin empleo, por lo que se ha preguntado "¿dónde están las políticas de igualdad de la Junta de Extremadura?", ha concluido.