Entra en vigor el sistema de autocita en Extremadura para personas de entre 18 y 29 años

Desde las 00:00 horas de este lunes, 2 de agosto, los extremeños con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, cumplidos en ambos casos, pueden solicitar cita para recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

De hecho, hasta el momento, 400 personas han utilizado este sistema de autocita, según ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que ha estado acompañado por el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco.

En concreto, la autocita se puede pedir bien vía telefónica, a través del 900 100 737, o bien a través del centro de salud online. El sistema informará de los horarios disponibles de vacunación y el usuario elegirá el que se ajuste a sus intereses.

A su vez, los mutualistas que tengan cobertura sanitaria privada solo podrán pedir la autocita vía telefónica y se les pedirá su dirección para asignarle la sala de vacunación que les corresponda.

En este sentido, el titular extremeño de Sanidad ha explicado que el sistema de autocitas discriminará según unos criterios predeterminados. Así, el peticionario deberá tener la edad del grupo cumplida, no estará vacunado previamente, no tendrá PCR positiva previa en los seis meses anteriores a la posible fecha de vacunación solicitada y no estará de baja en CIVITAS.

Igualmente, Vergeles ha señalado que el sistema de autocitas no elimina los llamamientos por grupos de edad que seguirán haciéndose, según informa la Junta en una nota de prensa.

Y es que, con respecto a este nuevo sistema que entra este lunes en vigor, una vez el ciudadano pida la cita se le asignará un lugar de vacunación teniendo como base su equipo de atención primaria de referencia y que podrá ser el centro de salud o alguna de las salas de vacunación habilitadas.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

En cualquier caso, el consejero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los solicitantes para que anulen las citas caso de no poder acudir a vacunarse en la fecha y horario asignados, anulación que puede hacerse igualmente por los dos canales habilitados para la autocita, vía telefónica y on line.

“Pido que se haga uso de la posibilidad de anular la cita, porque cada hueco horario disponible es una persona vacunada es la posibilidad de que una persona entre en la estrategia de vacunación, caso contario se pierde una dosis de vacuna y se está quitando la oportunidad de vacunarse ese día a otra persona”, ha aseverado.

CUMPLIDO PRIMER OBJETIVO

De la misma forma, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha dicho que la semana pasada en Extremadura se cumplió el primer objetivo de esta compleja campaña de vacunación “la más compleja de los últimos años”, que es que el 70 por ciento de la población objetivo, más vulnerable y susceptible de infectarse y padecer gravemente los efectos del coronavirus esté inmunizada".

“Ahora se pasa al segundo objetivo que es seguir vacunando de cara a tener vacunada a la mayor parte de la población lo que conllevará una reducción de las cifras de incidencia y combatir la infección”, ha destacado.

A su entender, este grupo de edad 18-29 años, incluido en la petición de autocita, "es un nuevo reto" en el proceso de vacunación y en la lucha por reducir la incidencia de la Covid, porque se trata de personas que tienen una gran actividad social y laboral".

Además, tal y como ha subrayado, "se trata de un grupo de edad que, por razones de salud, frecuenta poco el sistema sanitario y sus datos están desactualizados en muchos casos, por lo que es importante que las vacunaciones se adaptan a su modo de vida, cuestión ésta que facilita la autocita".

AUTOCITA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

Aprovechando su intervención, Vergeles ha anunciado que la próxima semana se pondrá en marcha el sistema de autocita para las personas mayores de 12 años y de 12 años cumplidos.

En total, entre 12 y 29 años viven en Extremadura unas 163.000 personas que se vacunarán con Moderna o Pfizzer que son las indicadas para estas edades, según ha señalado el consejero.