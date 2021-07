Carlos Latre: Disfrutar mi debut en un musical en el Teatro de Mérida es inimitable

Carlos Latre debuta este jueves, en la arena del Teatro Romano, con el personaje de Pseudolus, el esclavo de 'Golfus de Roma' que intenta conseguir la libertad ayudando al hijo de su amo a ganarse el amor de Philia.

Bajo la dirección de Daniel Anglès y con la música de Stephen Sondheim, el musical protagonizado por el humorista y gran imitador se estrena este jueves, 29 de julio, en el Teatro Romano. Será la primera de las diez funciones que podrán verse en Mérida hasta el 8 de agosto.

¿Cómo se siente tan cerca de estrenar Golfus de Roma?

Me siento agradecido. En primer lugar a Mérida, porque sin esta ciudad y su Festival de Teatro esto no sería posible. Golfus nace con la propuesta de venir aquí y eso que es lo que a mí me motivó absolutamente.

Poder disfrutar de mi debut en un musical en el Teatro de Mérida, eso sí que es inimitable. Y estoy muy agradecido también al equipo, desde Daniel Anglès (director de la obra) y Roger Julià (co-director) que me están enseñando tanto, a mis compañeros que me han aceptado desde el principio y me están ayudando, protegiendo y queriendo.

Y, finalmente al público, que ha respondido de una manera brutal en la venta de entradas.

¿Es consciente de la expectación que genera su protagonismo en esta obra?

No quiero darle a eso demasiada importancia. Creo que el público tiene ganas de reírse y de curiosear "a ver el Latre este qué tal lo hace en un musical". A mí eso me ilusiona y me motiva.

Ha dicho que esta obra supone un antes y un después en su carrera pero, ¿qué cambio va a suponer en su vida profesional?

Este es el gran salto. Para mí, es importantísimo poder hacer un musical que además han hecho antes maestros como Javier Gurruchaga o Nathan Lane en el teatro de Broadway. Para mí es realmente un antes y un después.

Este personaje de Pseudolus ha conseguido ya formar parte de mi vida.

Precisamente fue Javier Gurruchaga quien protagonizó la única representación que hasta el momento se había hecho en Mérida de 'Golfus de Roma', ¿le ha tenido como referencia?

Es un showman, es un referente del mundo del espectáculo y la interpretación. Además, tengo una maravillosa relación con él y, enseguida se brindó a ayudarme en lo que necesitara.

En la presentación de la obra a los medios de comunicación había una foto suya y, lo primero que he hecho ha sido hacerme una foto con ese anterior Pseudolus.

¿Había visto alguna representación anterior de esta obra?

Ví la versión que se hizo en Broadway.

¿Y qué le sugirió aquel espectáculo?

Me ayudó mucho ver cómo Nathan Lane construyó su personaje. El pillo y el caradura que es Pseudolus desde el punto de vista de un cómo americano como él. Eso fue un buen punto de partida.

Ya había tenido ocasión de venir a Extremadura y fue pregonero del Carnaval de Badajoz en 2018, ¿qué recuerda de aquel momento?

Tengo recuerdos maravillosos porque el público se volcó y recibí un cariño increíble. Luego he tenido la oportunidad de actuar tanto en Cáceres como en Mérida y Badajoz con un show mío.

Siempre he recibido mucho cariño en Extremadura. Intento venir prácticamente cada año porque tengo muchos amigos aquí. Y tengo muy buenos amigos en los restaurantes y en las bodegas de aquí, que es otra parte que me apasiona (risas).

Concretamente, de Mérida, ¿qué conocía?

Ya conozco la ciudad, pero gracias a amigos extremeños que tengo por aquí he organizado para estos días una visita cultural con mis compañeros.

Vamos no sólo a interpretar y actuar en el teatro, sino también a visitar Mérida, sus monumentos, y empaparnos de la ciudad.

¿Algún personaje extremeño del que haya disfrutado interpretando?

'Los Chunguitos', Juan y Jose, que me encantan además. Y cuando hemos estado con ellos en 'Tu Cara Me Suena' ha sido maravilloso

¿Cómo descubrió su talento para la imitación?

Siempre digo que fue un poco como en defensa propia, cuando era pequeño era bastante revoltoso y había momentos en los que estaba castigado.

Entonces recordaba que mi familia se reía mucho con las actuaciones de los humoristas y pensé que haciendo humor podía agradarles. Así desarrollé mi vena artística y humorística.

Y luego mucho estudio, mucho trabajo, mucha dedicación y un poquito de suerte es lo que me llevó a todo lo que ha venido después

Y para su personaje en esta 'Golfus de Roma', ¿en quién se ha inspirado?

Este Pseudolus tiene muchos referentes. Tiene un poquito de Groucho, un poquito de Chaplin... Me gusta mucho Robert Downey Jr en ese papel que tiene en Sherlock Homes de pillo total, que es un listo pero es muy mental. He buscado personajes muy pensativos.

El propio Nathan Lane en Broadway me ayudó también a construir el personaje. Y luego con el 'filtro Latre', el filtro de mis propias expresiones.

Además, la dirección de Daniel Anglès y sobre todo de Roger Julià, que parte del circo, me ha ayudado a desarrollar mi parte payasa. Ha sido un descubrimiento muy bonito.

¿Cómo se encuentra ataviado de payaso en la escenografía circense de este musical?

Voy muy cómodo pero llevo una manta zamorana, y en Mérida con estas temperaturas voy a sudar la gota gorda. Pero me encanta porque así voy a quedarme en una figura estupenda (risas).

¿Hay algún personaje que se le resista en la imitación?

Muchísimos. Pero yo digo siempre que todo el mundo, si no tiene una imitación perfecta, pueda tener una parodia. Todos tenemos una manera de caminar, de gesticular, una musicalidad al hablar, unos ciertos tics, una manera de poner las 's', las 'r', las vocales...

Yo soy muy buen observador. Entonces, si no una buena imitación, creo que todo el mundo es parodiable.

¿La clave está en la observación?

El ser humano es mimético. Si estás con una persona a la que admiras, al cabo de poco tiempo hablas como él y te pareces a él. Somos animales que aprendemos por imitación. Y toda nuestra vida nos la pasamos imitando aunque no somos conscientes de ello.

Tenemos millones de registros en nuestra propia voz. No hablamos igual por la mañana que por la noche, que cuando estamos constipados, excitados, afónicos... Tenemos millones de variantes pero no somos conscientes de nuestra capacidad vocal.

¿Es igual de cómico, cuando no trabaja?

Sí, bastante. Después de la siesta tengo un poquito de mala leche pero el resto del día intento estar bastante positivo y ser un poco como me ves.

¿Se es más feliz siendo artista del género del humor o la risa también cansa?

Sin duda, la risa no cansa nunca. Cada vez soy más consciente de que la comedia, la risa y el entretenimiento es básico en nuestra vida y quiero empeñarme en darle a la comedia y el entretenimiento el papel que tiene terapéuticamente hablando y felizmente hablado. Como sociedad tenemos la necesidad de reír.

¿Y con quién se ríe Carlos Latre?

Ahora, me estoy riendo muchísimo con mis compañeros. Es maravilloso ver cómo desarrollan sus personajes en la función y aprender de ellos. Pero luego, me río mucho con mis amigos, mi hija, mi mujer...

Siempre intento reírme y ver el vaso medio lleno. Pienso, como decía Chaplin, que un día sin reír es un día perdido.