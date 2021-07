PP cuestiona si habrá fondos UE para alguna de grandes inversiones anunciadas por Junta

El portavoz de Infraestructuras, Transportes e Industria del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Víctor del Moral, ha criticado que ninguna de las grandes inversiones que la Junta ha anunciado a bombo y platillo vayan a contar con fondos europeos.

Así, ha cuestionado el engaño sistemático en el que está instalado el presidente de la Junta con anuncios de grandes inversiones y la sorprendente falta de financiación a través de los fondos europeos y, ha recordado que el presidente Monago ya denunció en el día de ayer que Extremadura "no tiene un plan serio" y que Vara "ha perdido el tiempo".

De este modo, se ha referido a las declaraciones de Fernández Vara en el día de ayer sobre que dichos fondos se tenían que destinar a "proyectos de país" y se ha preguntado si proyectos anunciados por el propio Vara como Elysium City, la azucarera o el centro budista en Cáceres no son proyectos estratégicos para estar incluidos en el Plan remitido a Bruselas.

Para Víctor del Moral, el "falso buenismo" de Fernández Vara ayer, riñendo al resto de comunidades autónomas, tan solo esconde su falta de reivindicación ante Sánchez y "tapar" su nula gestión, ya que el resto de regiones han hecho los deberes y Extremadura no.

Por ello, ha exigido que defienda los proyectos para que sean una realidad, tal y como se comprometió y busque financiación para los mismos porque "no se hace país cediendo al chantaje de los independentistas con más inversiones para Cataluña, asegurando que ante la falta de reivindicación de Vara, "los agraciados serán los mismos de siempre, los amigos independentistas de Sánchez".

Víctor del Moral ha explicado que 6.106 millones de euros de los 140.000 millones que suponen el Plan de Recuperación, van a ir destinados al impulso de la industria española, por lo que ha preguntado "cuánto va a venir a Extremadura y qué proyectos industriales van a recibir esas ayudas", como denunció ayer en comisión parlamentaria.

Para el diputado del PP, "ya no vale que nos digan que lo están analizando ni estudiando las opciones" porque "ahora el tiempo apremia" recordando que de los fondos FEDER, aún tienen sin invertir más del 50% a pesar de que han transcurrido 7 años de este programa operativo.

Y, Del Moral ha asegurado que con los fondos de recuperación "hay que ser muy ágiles" porque si no se invierte el primer paquete de ayudas, que suponen 1.200 millones de euros ya para este año 2021, "el segundo paquete de ayudas no llega" y, en el último debate sobre el estado de la región, el propio Vara anunció que se estaban tramitando un gran número de proyectos industriales pero, a día de hoy, nadie sabe si van a recibir ayudas o no.