PSOE pide a las CC.AA. que Conferencia de Presidentes no sea "un qué hay de lo mío"

El PSOE de Extremadura ha subrayado que esta cita "no puede ser un 'qué hay de lo mío', sino un 'qué hay de lo nuestro' y lo nuestro es defender a España".



Por este motivo, ha pedido a las Comunidades Autónomas, y especialmente a las gobernadas por el PP, que "no utilicen la Conferencia de Presidentes para desgastar al Gobierno, sino para fortalecer a España", ya que "si a España le va bien, le irá bien a todas las CC.AA.".



Así, lo ha explicado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, recalcando que esta es la Conferencia de Presidentes número 18 que convoca el Gobierno de Pedro Sánchez, frente a las dos citas que se celebraron durante los gobiernos de Mariano Rajoy.



Estas 18 conferencias de presidentes en tres años "demuestra que hay un Gobierno que quiere diálogo con las Comunidades Autónomas", y les da importancia "a la hora de construir estado", mientras que el anterior gobierno del PP "no le dió nada de importancia a las CC.AA.".



En su intervención, el portavoz socialista extremeño ha considerado que las CC.AA. gobernadas por el PP "deberían reconocer que el ritmo de vacunación en este país no iría tan bien si no hubiera habido un Gobierno de España fuerte dentro de la Unión Europea", así como que la llegada de fondos europeos será posible porque Pedro Sánchez "se batió el cobre" en Europa.



Ante esta situación, González ha pedido a las comunidades del PP que "no hagan oposición al Gobierno en la Conferencia de Presidentes", sino que se unan "todos para fortalecer que haya un proyecto de país", con el objetivo de que "España salga fortalecida" de ese evento.



Según ha explicado, ahora mismo España tiene una "oportunidad de oro" con la llegada de los fondos europeos, que podrán servir para combatir la España vaciada, y "Extremadura esa oportunidad no la va a desaprovechar" porque cuenta con proyectos.