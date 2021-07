PSOE Extremadura celebrará XIII Congreso Regional 22 a 24 octubre y Vara opta a reelección

El PSOE de Extremadura celebrará su XIII Congreso Regional del 22 al 24 de octubre en Mérida, al que el actual secretario general, Guillermo Fernández Vara, ha confirmado que se presentará a la reelección, según se ha acordado en el Comité Regional que el PSOE extremeño.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha señalado que el cónclave extremeño se celebrará tan solo una semana después del 40º Congreso Federal, previsto del 15 al 17 de octubre en Valencia.



De acuerdo al calendario aprobado, el 1 de septiembre se abrirá el plazo para presentar las precandidaturas a la secretaria general del PSOE extremeño, para lo cual será necesario presentar un mínimo de 176 avales, que podrán presentarse hasta el 15 de septiembre.



Una vez cerrado este plazo de presentación de precandidaturas, si solo se presentara una, ésta se proclamaría secretario general del PSOE extremeño, pero si hay más de un candidato, se celebrarán primarias el próximo 2 de octubre.



Además, este viernes se disuelve la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura y se ha nombrado un Comité Organizador de este congreso, que estará formado por Marisol Mateos, Lara Garlito, Juan Ramón Ferreira, Juan Antonio González, Miguel Piedehierro y Fuensanta Barroso, que será "el que haga la transición" hasta que este cónclave elija una nueva Ejecutiva regional.



Sobre posibles candidatos que puedan presentarse a la secretaría general, Juan Antonio González ha señalado que Fernández Vara ha confirmado que se presentará pero, no sabe si otras personas tienen intención de presentar su candidatura.



El portavoz socialista ha reafirmado que este Congreso Regional será "un proceso escrupuloso y transparente", en el que desde la organización no se puede "beneficiar a nadie", porque está "abierto a toda la militancia".



Respecto posibilidad de que acudan a este congreso líderes nacionales del PSOE, González ha matizado que todavía es pronto para confirmarlo, pero gustaría que acudiera el secretario general del PSOE que salga del Congreso Federal que se celebra la semana anterior.



Para González, este Congreso Regional se celebrará bajo el lema 'Nuestro momento' pues, tiene una "oportunidad única en los próximos años" tanto por la llegada de fondos europeos como de inversiones, de ahí el lema de este congreso porque "es el momento" de la región,



También, ha destacado que "es el momento de los extremeños y no podemos desaprovecharlo", añadiendo que el PSOE quiere salir de este congreso "con un proyecto renovado, ilusionante, para un nuevo momento histórico para esta región", y centrará "todas las energías en esa oportunidad histórica" que tiene la región.



Además, va a proponer en este congreso regional "una nueva transformación para esta región" pues, "por primera vez, en la historia", Extremadura parte "en igualdad de condiciones que el resto del territorios".