Sanidad vigila Hornachos, Arroyo de la Luz y Madrigalejo ante el incremento de contagios

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales está “preocupada” por la situación actual que atraviesan tres localidades extremeñas, Hornachos, Arroyo de la Luz y Madrigalejo, ante el incremento de casos de coronavirus que se están dando en los últimos días.

De hecho, en los dos municipios cacereños ya se están realizando cribados, mientras que en el pacense se está estudiando la situación epidemiológica y "en los próximos días" se podría tomar alguna decisión.

Así lo ha avanzado este miércoles el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha manifestado que la situación de la pandemia de la Covid-19 es “complicada en España y también en Extremadura”, pese a que la Comunidad Autónoma permanece en nivel de alerta 1.

El titular extremeño de Sanidad ha comparecido ante los medios al término de la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, subrayando que la previsión es que este miércoles se alcance una tasa de incidencia acumulada de 460 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y de 269 casos a los 7 días, lo que supone una razón de tasas del 0,58 por ciento, que indica que la tendencia es a que siga creciendo el índice de contagios.

Así pues, en este momento, según ha señalado, el objetivo de las autoridades sanitarias es que ese incremento no se traduzca en presión hospitalaria, y para ello resulta necesario realizar el mayor número de pruebas diagnósticas posibles.

En este sentido, Extremadura cuenta con una tasa de realización de pruebas de 3.295 por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 2.448 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la tasa de positividad se sitúa en torno al 9 por ciento, que es la más baja de toda la península.

No obstante, según informa la Junta en una nota de prensa, a pesar de ello, esa cifra, al estar por encima del 5 por ciento, refleja que no se están diagnosticando todas las infecciones y que existe “transmisión comunitaria descontrolada”, ha aseverado Vergeles.

Por otro lado, en las últimas 24 horas el número de ingresos y de altas se equilibra (10 ingresos y 10 altas), por lo que la cifra total de personas ingresadas en hospitales no sufre alteraciones respecto a la de ayer (62), y también se mantiene en 5 el número de personas en UCI.

A su vez, además de la tasa de positividad, el consejero ha expresado su preocupación por el brote que se ha producido en un centro sociosanitario de la localidad de Don Benito, con dos residentes y otros dos trabajadores infectados, por lo que ha reiterado la necesidad de proteger “contra viento y marea” a estos centros para que no vuelva a entrar el virus.

DECAEN LOS CIERRES DE VALDELACALZADA Y BARCARROTA

Por otra parte, en relación con los acuerdos del Consejo de Gobierno, el consejero ha recordado que en la noche de este miércoles, a partir de las 23:59 horas, decaerán los cierres perimetrales de las localidades de Valdelacalzada y Barcarrota, al vencer el plazo de 14 días.

Asimismo, Vergeles ha señalado que la excepción que permite a personas que tengan la pauta completa de vacunación evitar la limitación de entrada y salida de municipios cerrados perimetralmente, se aplicará también a las localidades de Villafranca de los Barros, Valverde de Leganés y Salvatierra de los Barros.

En estas tres localidades, cuyo cierre se produjo antes de que se pusiera en marcha dicha excepcionalidad, la medida no se está aplicando en este momento. A este respecto, el consejero ha anunciado que se va a trabajar a lo largo del día de este miércoles para resolver esta cuestión.

TESTS DE AUTODIAGNÓSTICO

Por otra parte, el consejero ha celebrado que se haya dado luz verde a la dispensación de tests de autodiagnóstico en farmacias, ya que se trata de una medida “pedida y demandada” por algunos colectivos.

Sin embargo, ha advertido de la importancia de la “educación para la salud”, y, en este sentido, ha insistido en que cuando el resultado de un test de autodiagnóstico sea negativo no significa que no se tenga el virus y, por tanto, no es un “pasaporte para saltarse las normas de seguridad”.

Por el contrario, si el resultado es positivo, solo se tiene la condición de “posible positivo”, y, por tanto, será necesario realizarse una prueba de infección activa en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En cualquier caso, Vergeles ha reiterado que se trata de un recurso sanitario que es mejor canalizar a través de un profesional, ya sea el farmacéutico o en el Centro de Atención Primaria, con el fin de no perder la trazabilidad de los casos ni la positividad de las pruebas, que son dos indicadores muy importantes para el manejo de la pandemia.

MASCARILLAS

Por último, a preguntas de los periodistas, el consejero ha querido hacer una aclaración respecto al Real Decreto Ley que hoy se debate en el Congreso de los Diputados sobre el uso de la mascarilla en espacios exteriores, algo sobre lo que ha reconocido que hay cierta confusión.

Vergeles ha subrayado que el Real Decreto Ley solo exceptúa del uso de la mascarilla “cuando estamos en espacios exteriores y no tenemos a una distancia de menos de un metro y medio a personas que no sean convivientes".

A propósito de este hecho, el titular extremeño de Sanidad ha aclarado que es muy importante la “comunicación” que se haga de este Real Decreto Ley, que no supone una flexibilización completa del uso de la mascarilla, sino solo en la situación descrita, y ha asegurado que se debe seguir velando por el uso de ésta en los lugares donde debe proteger.