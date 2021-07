Monago subraya que el "proceso oxidativo" del Gobierno es ya "imparable"

Ep

Según Monago, un proceso que se ve reflejado en las últimas encuestas, como resultado de un Gobierno "alejado de la realidad, de la calle y de la gente normal", que se ha "centrado" en el "radicalismo" y el "cortoplacismo".

Así lo ha indicado en su intervención en la clausura del Congreso Provincial del PP de Badajoz, en el que ha sido elegido Manuel Naharro como presidente.

"Vamos a ganar las elecciones con Pablo Casado, y en Extremadura igual, no tengáis duda", ha alentado a los 'populares' extremeños, que han contado también con representantes del PP de Huelva y de la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

"Haciendo nada no se pueden ganar las elecciones", ha dicho Monago sobre el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, a quien le ha reprochado que no haya reivindicaciones dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez "con todas las necesidades" que tiene la comunidad autónoma.

Y, a pesar de ello, le ha reprochado a Vara que incluso haya llegado a decir que la comunidad va a necesitar mano de obra "cuando salen por miles los jóvenes" por falta de trabajo. Según ha dicho, Extremadura se "sostiene a base de manguerazos de deuda pública", y esto "pasa factura" antes o después.

También ha criticado la postura del Gobierno regional respecto a la futura PAC, sobre la que de momento "no sabemos en qué queda la letra pequeña", o sobre el AVE extremeño, en tanto que "no hay nada" de la conexión con Madrid por la provincia de Toledo porque se ha "dejado caducar" el proyecto mientras que el exministro José Luis Ábalos ha inyectado 1.800 millones para la infraestructura en el Mediterráneo.

También ha criticado que Extremadura no sepa en qué eje de desarrollo se situará en cuanto a las inversiones del plan de recuperación de la Unión Europea, lamentando que "no hay proyecto y cuando no hay proyecto no hay futuro".

Monago ha comenzado su intervención con palabras de despedida a su "amigo" Francisco Javier Fragoso, que ha ocupado la presidencia provincial del partido los últimos 12 años, y a quien le ha dicho que "no tenga prisa" para iniciar una nueva etapa, pues acaba asimismo de dejar la política municipal tras dimitir como alcalde de Badajoz en cumplimiento del acuerdo de legislatura con Ciudadanos.

A su vez, le ha mostrado todo su apoyo "sin tutelas y sin tutías", parafraseando a Manuel Fraga, al nuevo presidente provincial, que cuenta con todo un "caudal de confianza" después de este congreso provincial.

Así, le ha dicho que tiene un encargo "muy importante", que es la de volver a ganar las elecciones para "transformar" y para "cumplir la palabra de mejorar la vida de la gente".

Para ello, ha subrayado que el PP es el "partido del centro", y que en el centro está "la mayoría de la sociedad", añadiendo que "ee ganan las elecciones en el centro, por eso lideramos las encuestas, no perdamos nunca el centro porque es donde está la mayoría de las necesidades".