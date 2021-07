No se limitará ocio nocturno en localidades en las que el TSJEx descarta el toque de queda

Ep

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, reunido este sábado en sesión extraordinaria, ha acordado acatar la decisión de la Justicia de no ratificar el acuerdo de este viernes por el que limitaba la movilidad nocturna en las localidades de Plasencia, Jaraíz de la Vera y Madroñera.



Localidades en las que, no obstante, el Ejecutivo regional ha decidido no intervenir en la limitación del horario y en los aforos del ocio nocturno, al entender que esta medida "en unas localidades sí y otras no, produce un efecto muy reducido sobre la prevención de la enfermedad grave y un agravio a la actividad económica".



De esta forma, el Gobierno extremeño ha avanzado en un comunicado que seguirá aplicando los niveles de alerta y las medidas previstas en el semáforo covid-19, de tal forma, que las decisiones en este sentido se adoptarán para el conjunto de la comunidad autónoma.



Tras analizar el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Junta concluye que aun teniendo un nivel de alerta 1, pero viendo el comportamiento de la evolución de la pandemia en otras CCAA, estaba en su "ámbito de responsabilidad" plantear, siguiendo el "principio de mínima intervención", la reducción de la movilidad nocturna en determinadas localidades que superasen un nivel de incidencia y de enfermedad grave (medido por las cifras de ocupación hospitalaria).



Un "ejercicio de responsabilidad" que tenía por objetivo "prevenir la enfermedad grave", si bien el fallo del TSJEx "viene a decir que en el nivel de alerta en el que se encuentra Extremadura, no le parece imprescindible la medida en este momento epidemiológico, y por lo tanto no ratifica la adopción de la reducción de la movilidad nocturna en las localidades propuestas sin aplicar antes otras medidas".



Una decisión que es acatada por la Junta de Extremadura, pero constata "cierta dispersión jurisprudencial" de los TSJ ante esta medida concreta de restricción de movilidad nocturna y además "no interpreta que se estén produciendo diferencias" en función de los TSJ en España.



Las diferencias jurisprudenciales son "previsibles a falta de una doctrina consolidada y completa del Tribunal Supremo", añade la Junta, que "no ha dado tiempo a elaborar", y además se están produciendo por las "diferentes situaciones epidemiológicas de partida y cómo interpretan la proporcionalidad de la medida propuesta ante estas situaciones".



Para el Gobierno extremeño, "no es fácil elaborar un juicio unánime sobre la proporcionalidad de las medidas cuando derechos fundamentales están en juego, el derecho a la vida y el derecho a la libertad de circulación".



Así, justifica su decisión en un intento por "garantizar el derecho a la salud con la mínima afectación del derecho a la movilidad en un horario en que la inmensa mayoría de la población está acostada", un criterio "finalmente no compartido" por la sala del TSJEx.



De la misma forma, la Junta de Extremadura considera que adoptar en estos momentos decisiones sobre los horarios o aforos de los locales de ocio u otras actividades en unas localidades sí y otras no, produce "un efecto muy reducido sobre la prevención de la enfermedad grave y un agravio a la actividad económica".



SEMÁFORO COVID PARA TODA LA CCAA



Por tanto, la decisión en estos momentos sobre los horarios o sobre los aforos de las actividades se deben tomar "de forma global en toda la Comunidad Autónoma", y esa medida ya está contemplada en el semáforo COVID-19, cuando la Comunidad Autónoma cambie de nivel de alerta.



Cabe recordar que este semáforo está aprobado ya por Consejo de Gobierno (con fecha 5 de mayo) y publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.



Así, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, ha adoptado la decisión de acatar el fallo del TSJEx, seguir vigilantes ante la evolución de la pandemia, volver a analizar la situación en un Consejo de Gobierno que se reunirá de forma extraordinaria en la tarde del lunes.



CIERRES PERIMETRALES



Además, aplicará los cierres perimetrales de las localidades para los que se ha obtenido ratificación judicial, es decir, para Trujillo, Jaraíz de la Vera y Montehermoso, que "previsiblemente" se publicarán en DOE el próximo lunes.



La Junta tratará además de "adelantarse al virus realizando cribados en el volumen que se están realizando, detectar a los pacientes infectados de forma precoz y asintomáticos, reforzar las medidas de vigilancia y seguir avanzando en la vacunación, así como seguir apelando a la responsabilidad de la sociedad".



"Esto es un trabajo de todas y todos sin perjuicio de tener que tomar las decisiones oportunas sobre el nivel de alerta y así lo aconseje la evolución de la pandemia", concluye la Junta.