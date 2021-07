Vara: Para trabajar por Extremadura, no hay que haber nacido aquí y Monago: Deje sumisión

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este jueves que "para trabajar por Extremadura no hace falta haber nacido" en la región, mientras que el dirigente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, le ha pedido que "deje la sumisión" a Pedro Sánchez.



En la formulación de su pregunta, Monago ha aseverado que la "crisis de gobierno" de Pedro Sánchez es "en realidad un gobierno de crisis", a través de "equilibrismos e hipotecas que pagan indultos indignos, que al final, señor Vara, usted ha tragado".



Así, el dirigente del PP regional ha señalado que le "preocupa mucho" que Pedro Sánchez "es fiel a su costumbre de apartar a Extremadura del núcleo de las decisiones del Estado", ya que en los 23 ministerios no hay "ningún extremeño al mando, ni antes ni ahora".



Monago ha resaltado que, entre los 39 ministros que ha habido en tres años no hay "ni un solo extremeño", tampoco entre los secretarios de Estado, lo que ha achacado a que la región no está "en ninguna agenda fuera de los límites de la comunidad".



"¿A ESPAÑA QUIÉN LA REPRESENTA?"



Ante esta pregunta, el presidente de la Junta ha explicado que se siente "muy cómodo con la manera de hacer oposición" de Monago, ya que "hace oposición a Sánchez" en Extremadura, algo que consiste en "reproducir el Congreso de los Diputados en todos los territorios", lo cual a su juicio "va muy bien con la desesperación" del PP, "pero no le interesa para nada a este país".



Así, Vara ha planteado que "si cada comunidad autónoma tiene su ministro en Madrid, ¿a España quién la representa?", tras lo que ha preguntado si "¿queda algo del PP que tenía un proyecto de país, que además era un proyecto en el que muchas cosas las compartíamos?".



En ese sentido, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, es valenciano y "ha sido el ministro que más dinero ha invertido en Extremadura", mientras que el exministro de Ciencia Pedro Duque, madrileño de nacimiento, "ha traído a Extremadura el primer Centro de Investigación en Almacenamiento Energético", entre otros.



Por todo ello, Fernández Vara ha reafirmado que "para trabajar por Extremadura no hay que haber nacido aquí, eso forma parte de un discurso muy, muy antiguo".



Ante estas declaraciones de Vara, Monago ha replicado que el exministro Ábalos "no ha cumplido con ninguno de los compromisos con Extremadura", sino que "lo único que trajo fue escándalo y promesas vacías".



Monago ha reiterado que "con 39 ministros podía haber un acento extremeño, y con tanto secretarios de Estado podía haber un acento extremeño", tras lo que ha lamentado que Fernández Vara "traga con todo", ya que "traga con los indultos" y con "la irrelevancia a la que ha llevado a Extremadura".



Por eso, el dirigente del PP extremeño que pedido a Vara que "deje la sumisión, que la ve toda Extremadura", y que le diga a Pedro Sánchez que Extremadura "tiene muchas necesidades" y "tendría que tener a alguien en el Gobierno de España".



Finalmente, Fernández Vara ha concluido lamentando que "el proyecto de país dependa de en qué pueblo ha nacido un ministro", tras lo que ha planteado si "se pueden afrontar los grandes retos que tiene España creyendo que el principal problema que tiene es dónde nacen los ministros".