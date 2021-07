Yolanda Díaz llama a desbloquear la negociación del Convenio del Campo en Extremadura

Ep.



La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha realizado un llamamiento para desbloquear al negociación del Convenio del Campo en Extremadura, ya que ha considerado "inaudito" que desde 2018 esté bloqueada esta norma que es "fundamental" para el tratamiento de las relaciones laborales en dicho sector.



En una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, Díaz ha destacado que la agricultura es un sector "estratégico" para Extremadura y para España, pero ha apuntado que hay que "cuidarlo", "modernizar las relaciones laborales" y dotarlo de valor porque es "clave".



"Necesitamos condiciones dignas de trabajo en el campo, necesitamos modernizar un sector, insisto, que es clave para nuestro país, pero que es determinante en la comunidad autónoma extremeña", ha apuntado, al tiempo que ha recalcado que es necesario también que este sector, que es "estratégico", abandone la "precariedad", algo que está pidiendo Europa.



"Tenemos que tener altura de miras, altura de país", ha apuntado la ministra, quien ha manifestado que el compromiso es en "defensa a ultranza" de los sectores productivos, en este caso la agricultura, y de "relaciones laborales que tienen que ser sanas".



PRECARIEDAD EN EL CAMPO



También, y preguntada por si la precariedad en el campo estaría ligada a la temporalidad, la ministra ha apuntado que hay actividades vinculadas a la estacionalidad, como podrían ser campañas agrícolas, que no deberían estar reñidas con la estabilidad.



Así, ha expuesto el ejemplo del turismo, un sector también muy vinculado a la estacionalidad, pero que acude a modalidades contractuales como los fijos discontinuos, que son contratos estables pero que se flexibilizan para atender a las razones de estacionalidad.



Por ello, ha considerado que esto es lo que debería hacer el sector agrícola. "La estacionalidad no está reñida en absoluto con la estabilidad, muy al revés, es que éste es el modelo que debemos de fomentar", ha apuntado, además de añadir que se deben "abandonar modelos basados en competir por costes laborales muy bajos".



"Lo que no puede ser es desde el año 2018 tener bloqueado un convenio colectivo a resultas de una negociación del Salario Mínimo, entre otras, porque justamente lo que está permitiendo que se aplique el Salario Mínimo, es decir, que tengamos en el techo más bajo, el umbral mínimo de protección a un sector productivo muy relevante como es la agricultura es el hecho de no tener convenio colectivo, y esto es lo que no puede ser", ha recalcado.



Por ello, Yolanda Díaz, que este miércoles se reunirá en Mérida también con los agentes sociales de la región, ha indicado que les pedirá "alturas de miras" y que se tengan sectores productivos, como la agricultura, al "máximo nivel" y con relaciones laborales "propias del siglo XXI, con dignidad".



Así, se ha mostrado convencida de que la "mayor parte de los empresarios" cumplen y es una pequeña parte la que "mancha esa imagen de la precariedad, con fórmulas que no son propias del siglo XXI", ha apuntado.



Cabe destacar que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo firmará este miércoles, en Mérida, junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el protocolo sobre la colaboración en el Plan de Empleo de la región, dotado con 15 millones de euros.