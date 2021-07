CREEX pide que cifra de contagios no sea principal parámetro para decretar nuevas medidas

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha mostrado su "preocupación" por el aumento de la incidencia de contagios de Covid-19 en la región, que "podría recordar al escenario del verano pasado, aunque ahora la situación sea radicalmente distinta", y ha pedido que la cifra de contagios no sea el principal parámetro a la hora de decretar nuevas medidas para frenar la pandemia.



Así, considera que aplicar, sin correcciones, lo que marca el 'semáforo covid' sería "matar moscas a cañonazos", y pide que primen cuestiones relacionadas con la gravedad de los casos, como la presión hospitalaria.



Con ello, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, defiende que la "lógica marca" y "es algo que debe estar previsto" que al llegar el verano hay "cierta relajación", y que además se han flexibilizado ciertas medidas y aumentado la movilidad, y "eso puede llevar a un aumento de contagios", pero incide al mismo tiempo en que "la progresión de las vacunaciones debe evitar una presión hospitalaria excesiva".



A su juicio, el virus "sigue ahí, y hay que convivir con él, actuando con prudencia y responsabilidad, pero lo principal es que no se lleve vidas por delante".



En este momento, ha agregado, "suben los contagios pero la presión hospitalaria no crece ni de lejos en la misma proporción, porque los casos tienen una sintomatología más leve, y eso debe tenerse en cuenta".



Por tanto, cree que hay que corregir los indicadores como el 'semáforo covid' y dar prioridad a otros datos que no sean el de contagios, sino el de gravedad, el de presión hospitalaria.



En este sentido, promover ahora cierres, restricciones y "vuelta atrás" en las medidas basándose "únicamente" en la cifra de contagios sería para el dirigente de la única organización que representa a todo el tejido productivo extremeño "matar moscas a cañonazos, una actitud equivocada que tendría consecuencias muy perjudiciales".



Así, añade que desde el colectivo empresarial, siguen diciendo lo que ha repetido "machaconamente" desde que empezó la pandemia, en el sentido de que "hay que ser responsables, seguir las medidas, no cometer imprudencias, etcétera", algo que según ha resaltado han venido "aplicando" las empresas, "pero nunca demonizar a ciertos colectivos ni tomar medidas extremas poco justificadas: cautela y prudencia".