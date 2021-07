Monago "Sarcasmo" que Vara diga que hará falta gente cuando miles de jóvenes emigran

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que el "colmo del sarcasmo" es escuchar a Guillermo Fernández Vara decir que en unos años la región necesitará traer mano de obra cuando la realidad es que se han marchado "40.000 cacereños en un año" por falta de oportunidades laborales.



Así lo ha indicado en la clausura del Congreso del PP provincial de Cáceres, en el que ha sido reelegido Laureano León como presidente, y donde ha reprochado al Gobierno regional, sustentando con mayoría absoluta, no saber "enfocar la prioridad" de lo que necesita la comunidad autónoma.



En este sentido, se ha referido a las declaraciones del propio presidente extremeño en las que apuntaba a la vivienda como el principal problema de la región, ante lo cual ha señalado que el reto de Extremadura es el trabajo, "porque cuando tienes trabajo se resuelve el problema de la vivienda".



Otro ejemplo de que la Junta no prioriza el problema de la región es cuando la vicepresidenta segunda y Consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, señala que si Extremadura recibe menos fondos europeos para la recuperación es porque no los necesita, al ser preguntada por el "peaje" que se llevan, según Monago, los independentistas catalanes.



"Nos roban la cartera y nos felicitamos porque tenemos cartera", ha exclamado Monago quien ha bromeado al afirmar que a los extremeños les está "sobrando el dinero".



En este punto, ha enlazado con otras declaraciones de Vara en las que afirma que los extremeños "dependemos de nosotros mismos", lo cual para Monago no es más que la "coartada" del presidente extremeno "para no levantar la voz" a Pedro Sánchez, algo que el gobierno regional socialista "tiene que pagar en las proximas elecciones".



El líder de los 'populares' extremeños ha arengado a su partido ante la "tarea gigante" que tiene por delante, con el objetivo de ganar las próximas elecciones, y para ello ha puesto el foco en recuperar los votantes que se marcharon a Ciudadanos.



"Hubo gente que vino a regenerar la política y al final encontró en la política una mina", en una clara alusión al exlíder de Cs en la región Cayetano Polo. Monago ha añadido que "en el fondo de la mina están sus votantes", a quienes aspira a recuperar ante la "situación de orfandad" en la que se encuentran.



Por ello, ha hecho un llamamiento a "abrir el partido" al centro derecha, puesto que es la única alternativa al gobierno socialista.



En su intervención, Monago ha vuelto a reclamar un régimen fiscal especial para Extremadura, y ha apostado por la formación profesional dual, como asi se pactó en el Debate sobre el estado de la región, pero que "desde entonces no se ha vuelto a hablar" del asunto.



Monago ha felicitado a Laureano León por haber "respaldado el caudal de confianza de la provincia para revertirlo en forma de traabajo y en los mejores resultados del PP en todos los pueblos de la provincia, en Extremadura y España".



Y asimismo ha advertido que queda "mucho trabajo por delante" para llevar a Casado a la Moncloa, al tiempo que ha vaticinado la victoria del PP en la provincia y en Extremadura en 2023, con la receta de "carretera y manta".