El PP pide que Vara exija a Sánchez la fiscalidad especial extremeña que reclamaba a Rajoy

El portavoz de Empleo del Grupo Popular en la Asamblea, Javier Cienfuegos, ha pedido que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, o algún otro miembro del Ejecutivo regional si este último "no quiere ir", acuda a Madrid a reclamar al socialista Pedro Sánchez lo que en su momento "exigía" al 'popular' Mariano Rajoy.



En concreto, pide que la Administración extremeña reclame para Extremadura una fiscalidad "especial" para la comunidad, además de un plan de empleo dotado con 500 millones de euros, toda vez que "está claro" que desde la comunidad "solos no vamos a ser poder salir" de su situación de paro.



Al mismo tiempo, en rueda de prensa este viernes en la Asamblea para valorar los datos de desempleo en junio en Extremadura, Cienfuegos ha exigido a la Junta que explique de forma "clara" qué va a implementar en materia de políticas activas de empleo y dónde se van a invertir los fondos europeos que llegarán a la comunidad, en tanto que hasta el momento la oposición desconoce, ha dicho, este tipo de cuestiones.



La primera lectura que se puede sacar "bien claro" que Extremadura "no se va a recuperar igual que las CCAA del conjunto nacional". "Podemos asegurar que Extremadura no va a crecer igual en los próximos meses que la media nacional", ha dicho.



Al mismo tiempo, el 'popular' ha rechazado que el PSOE pueda hacer algún tipo de "discurso triunfalista" ante los datos de paro de este pasado junio en Extremadura, en tanto que para ser "serios" habría que compararlos, ha indicado, con los de junio de 2019, cuando la comunidad "tenía 10.000 personas menos en paro, y más de 1.500 personas más afiliadas a la Seguridad Social", ha señalado.



De esta manera, Javier Cienfuegos ha pedido que el "discurso triunfalista" del PSOE se lo explique a las "miles" de empresas que han cerrado y a los "miles" de trabajadores que siguen en ERTE, así como a las empresas que "no saben si dentro de un mes van a poder seguir viviendo de lo que han estado viviendo".



Finalmente, el diputado del PP también ha lamentado que Extremadura es la "única" comunidad autónoma de España en la que "crece" el paro juvenil, con "casi 500 jóvenes que se han ido al paro en este último mes", ha dicho.



"Lo que no puede ser es salga que el presidente de la Junta diciendo que en un periodo corto de tiempo vamos a necesitar que vengan a Extremadura a trabajar cuando hoy conocemos que 500 jóvenes se han ido" y que "por desgracia no van a volver", ha concluido Cienfuegos.