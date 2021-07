Tráfico pone en marcha la I Operación salida del verano

Coincidiendo con el fin de semana, mañana viernes a las 15:00 horas comienza la primera operación salida de tráfico de este verano, que finalizará a las 24.00 horas del domingo y en la que se prevén 4,4 millones de desplazamientos por carretera. Para todo el mes de julio, el número de movimientos previstos es de 43,3 millones.

Las horas más desfavorables para iniciar el viaje son entre las 15:00 y las 23:00 horas de mañana viernes y durante la mañana del sábado, donde el tráfico será intenso sobre todo a las salidas de las grandes ciudades.

La tarde del domingo con el regreso de muchos ciudadanos a sus lugares de residencia tras haber finalizado el fin de semana, también se producirá una mayor intensidad de tráfico de entrada a los núcleos urbanos, que se prolongará hasta altas horas de la noche.

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD

Tal y como manifestó el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado lunes en la presentación del dispositivo de verano, las cifras de siniestralidad del mes de junio - 115 fallecidos en accidente de tráfico, 37 más que en junio de 2019- son una señal de alarma, en un momento, en el que los desplazamientos tanto de largo como de corto recorrido se multiplican.

“Venimos de un año difícil, con confinamientos perimetrales que han limitado los desplazamientos. Todos tenemos ganas de salir, de viajar y de disfrutar, pero no podemos estropearlo en la carretera. Arriesgar no vale la pena, no sirven las escusas, la seguridad vial es una responsabilidad de todos, así que prudencia en los desplazamientos” ha señalado Pere Navarro, director general de Tráfico.

GESTOS SENCILLOS PARA EVITAR ESTROPEAR EL VERANO MÁS ESPERADO

Mejor más despacio, sobre todo en las carreteras convencionales.

Respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Invadir esta distancia de seguridad es agresivo, inaceptable y lo más grave, provoca accidentes.

Si bebe no conduzca y si alguien del grupo con el que está ha bebido es su responsabilidad no dejarle conducir.

Apague el móvil si va a conducir o ponga el modo coche en aquellos dispositivos que lo lleven incorporado. No hay nada que no pueda esperar. Además si se va como pasajero no dejar que el conductor manipule el móvil.

Llevar bien puesto el cinturón de seguridad y a los menores en su sistema de retención infantil, tanto en trayectos largos como en los cortos.

Parar cada dos horas en los trayectos largos para descansar. La fatiga en la conducción es una mala aliada.

Atención especial a los motoristas y al resto de conductores por la vulnerabilidad que supone las dos ruedas.

Si es usuario de bicicleta, además del casco hay que circular con luces y prenda reflectante por la noche o en condiciones de baja visibilidad.

En el caso de los peatones, si camina por vías fuera de poblado, recordar que debe hacerlo por la izquierda y si es de noche o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberá ir provisto de chaleco u otra prenda reflectante.