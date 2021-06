Titulados de la UEx conectan la Universidad con la sociedad de la mano del Programa Alumni

El pasado 18 de junio, junto con la publicación de las calificaciones de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), se inició el proceso de preinscripción para que todos los alumnos interesados en estudiar en la Universidad de Extremadura (UEx) “descubran su potencial” de cara al próximo curso académico 2021/2022. Para ello, hasta este miércoles, día 30, tienen en sus manos la oportunidad de presentar su matrícula a la titulación que deseen, dando así un paso más en su camino a lograr sus sueños y, quien sabe, convertirse en casos de buenas prácticas para la institución universitaria extremeña.

En este grupo de ‘elegidos’ podemos citar a Manuela Bayón Gaspar, licenciada en Filología Anglogermánica y Directora Comercial/Export Manager de Bodegas Carlos Plaza; Israel Méndez Santisteban, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, preparador físico (entrenador personal) y Director Deportivo de I10 Entrenador Personal; y Olga Fernández Sánchez, Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica en el Colegio Santa Teresa de Badajoz y formadora en atención educativa al alumnado con TEA. Estos extremeños son solo algunos ejemplos extraídos del Programa Alumni puesto en marcha por la UEx desde el pasado 12 de noviembre de 2020.

Gracias al mismo, la UEx dispone de una herramienta más para “estar más cerca” de la sociedad y “retener” el talento en la región. Para ello, nace con varios objetivos, “conectar” la Universidad con la sociedad a través de la participación de estudiantes que se han titulado en la Universidad de Extremadura, “visibilizar” el potencial de la comunidad universitaria, “crear un punto de encuentro” entre estudiantes que se han titulado en la Universidad de Extremadura, facilitar redes de contacto entre profesionales y AlumniUEx, e informar y orientar en el proceso de búsqueda del primer empleo.

Pero no solo eso, la comunidad AlumniUEx se convierte en un espacio para "participar en jornadas, cursos y eventos que favorezcan el encuentro entre profesionales”, según detalló en el día de su presentación la directora del programa, Teresa Alzás. Prueba de ello fue la celebración, de manera virtual, de la segunda edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la UEx, UNIMPULSO. Además, esta iniciativa se basa en tres ejes principales: AlumniUExGuía, AlumniUExSocial y AlumniUExInternacional. Igualmente, ofrece actividades sociales, culturales, deportivas y profesionales en un entorno “lúdico y agradable”.

A su vez, una parte fundamental de esta iniciativa es la del empleo, para lo cual, la Universidad de Extremadura ha creado un nuevo Portal de Empleo, que sirve de herramienta a este programa y a tanto otros, y que conecta el talento de la UEx con el tejido empresarial no solo extremeño, sino nacional e internacional. Este portal, se ha desarrollado desde la dirección de Prácticas y Empleo, en coordinación con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), y al mismo se puede acceder a través del enlace: https://portalempleo.unex.es/

Por tanto, la presentación de estos dos proyectos “supone cumplir con dos compromisos de equipo rectoral”. Y es que “ambos se centran principalmente en la conexión de la Universidad con la sociedad y la retención y la conexión del talento en la región”, tal y como dijo hace ocho meses la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Yuste Tosina. Así, Regiondigital.com ha querido conocer de primera mano tres casos de buenas prácticas resaltados por la institución universitaria que ponen de manifiesto que los sueños, si se persiguen, se cumplen... pese a encontrar en el camino obstáculos que, finalmente, se superan con esfuerzo y tesón.

MANUELA BAYÓN GASPAR

Nacida en Almendralejo en 1972 y licenciada en Filología Anglogermánica por la UEx, Manuela Bayón Gaspar, es la Directora Comercial/Export Manager de Bodegas Carlos Plaza, con sede en la pequeña aldea extremeña de Cortegana, de apenas 200 habitantes. Eligió estudiar su carrera en la UEx “por cercanía”, al ser natural de la capital de Tierra de Barros, así como porque la facultad en la que quería estudiar, “como tantas otras de la Universidad de Extremadura, tenía mucho prestigio y un profesorado reconocido a nivel nacional”.

De esta forma, el hecho de haber sido elegida por la UEx como un caso de buenas prácticas supone para ella “un honor”, puesto que, además, “me encanta transmitir a la gente más joven que las carreras universitarias en general tienen más salidas de las que a priori puedan parecer”. Concretamente, la de Filología en la rama de idiomas, “además de contar con una parte de formación humanística importantísima para la vida y las relaciones humanas de todo tipo, tiene infinitas salidas, pues a través de los idiomas se puede trabajar en multitud de sectores que demandan profesionales que dominen uno o más idiomas”, asevera.

En este sentido, precisa que, “por supuesto, la enseñanza es el primero y si tienes vocación, no puedo imaginarme una profesión más satisfactoria, aunque bajo mi punto de vista poco valorada”. No obstante, Manuela subraya que también hay otras salidas, “menos convencionales”, en las que desarrollarse como profesional y como persona. De modo que, a su entender, “es una carrera que te permite ejercer en muchos sectores diferentes a lo largo de tu vida siempre con el nexo común de los idiomas”.

Acaba de hacerse socia del programa Alumni de la UEx, por lo que se muestra “muy ilusionada”, ya que va a colaborar en el programa Mentoring Alumni, así como en iniciativas alrededor de él “en el que se crean entornos en los que nos ponen en contacto con alumnos de la Universidad o alumnos recién licenciados”. “Creo que es una excelente manera de estar en conexión con antiguos colegas y a través del fortalecimiento de las relaciones entre nosotros, hacer la Universidad más fuerte aún”, insiste.

En su caso, especifica que en el seno de la Universidad extremeña “lo que les ha llamado la atención es la proyección internacional de mi carrera y como ésta puede servir para, a su vez, impulsar un sector productivo tradicional de Extremadura como es el del vino y desarrollar así los sectores industriales y económicos de la región”. Cuando terminó sus estudios hizo el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) y las prácticas en un instituto de Badajoz. “Admiro a los profesores que cada día de su vida se ponen delante de un grupo de adolescentes a transmitirles sus conocimientos, no tuve paciencia al menos en ese momento, tenía 23 años”, reconoce.

Así pues, Manuela encaminó su labor profesional durante muchos años hacia la rama del Turismo. “Siempre, gracias a los idiomas, tuve la oportunidad de trabajar en recepción de hoteles, agencias de viajes o guía turístico; pero nunca me desvinculé de la enseñanza y encontré en la Enseñanza de Adultos el marco perfecto para seguir en contacto con la docencia, enseñando inglés a profesionales adultos paralelamente”. Más tarde, dirigió la sucursal de Tenerife de una Escuela de Español para Extranjeros, con central en Salamanca, lo que para ella fue “otra gran experiencia”.

DEDICADA AL SECTOR DEL VINO EN MERCADOS INTERNACIONALES

Ya en 2003, con 31 años, volvió a Extremadura para trabajar en el Departamento de Exportación de una bodega. Y desde entonces, se dedica al sector del vino en los mercados internacionales. “Aquí he encontrado el trabajo ideal para mí, poniendo en práctica los idiomas aprendidos en un entorno que me apasiona como es el vino y la gastronomía, y los viajes. Con el incentivo añadido de poder llevar los productos de excelente calidad de mi tierra, Extremadura, por todo el mundo, porque aunque vendo vino, de lo primero que hablo siempre es de la región, el marco, el entorno...”, argumenta.

En la actualidad dirige el Departamento Comercial, Nacional y Exportación, de la bodega familiar, Bodegas Carlos Plaza, una bodega situada en la comarca de Tierra de Barros. “Me dedico a introducir nuestros vinos en países tan dispares como Reino Unido, Japón o México. Fundamos la bodega en 2009 y actualmente estamos presentes en una veintena de países de todo el mundo a través de algunos de los mejores importadores en cada país”. También se encarga del Marketing y las Redes Sociales de la bodega, “donde me han servido mis años como docente para transmitir ahora mi pasión por la cultura del vino”.

Estudiar en la UEx ha supuesto para ella, en primer lugar, “conocer mucho mejor mi región, durante los años que pasé en la maravillosa ciudad de Cáceres, me dieron la oportunidad de conocerla a fondo y disfrutarla”. “Ni que decir tiene que es una ciudad mágica, cuya parte antigua puede decirse que es de las mejor conservadas que he conocido, muchas calles están intactas y paseándolas sientes que estás dando un paseo por la historia”, resalta Manuela.

Esta almendralejense dice estar “orgullosísima de ser extremeña”. “Me apasiona la región, su cultura, historia, gastronomía, su folclore, sus gentes, ¡todo! Haber nacido y estudiado en Extremadura, haber viajado y vivido fuera durante muchos años, y haber vuelto a trabajar ahora aquí para promocionar un producto tan nuestro como es el vino, siento que da coherencia a mi trayectoria profesional y personal”. Y es que considera que “es tan importante los que nos quedamos luchando por nuestra región, como tantos otros que viven fuera y que llevan el nombre de Extremadura (y sus productos) a países de Europa y de todo el mundo”. A colación de esto último, destaca el hecho de que “te encuentras extremeños en países como Alemania, Bélgica o Estados Unidos, y reconoces en ellos la misma pasión y unos aliados imprescindibles en nuestra labor de dar a conocer la región en el mundo”, apostilla.

Por todo ello, Manuela recomendaría a los alumnos extremeños estudiar en la UEx porque “el prestigio de la Universidad y su profesorado, así como la enorme oferta de la carreras que pueden cursarse es indudable”. De hecho, hace alusión a que acaba de publicarse el ranking de Shanghái que sitúa cinco áreas de la Universidad de Extremadura entre las mejores de España, “situándonos en la élite española, incluso alguna en la élite mundial, como Teledetección que ocupa el puesto 23 a escala mundial”.

Además, según sus palabras, la Universidad de Extremadura “ofrece unas posibilidades de financiación de los estudios que no ofrecen otras regiones, por ejemplo, si eres buen estudiante, las tasas son gratis”. También subraya que “los años universitarios son años de conocerse y conocer tus raíces, y no se me ocurre mejor manera que hacerlo en tu propia región. Aún se es bastante joven y no viene mal estar cerca de los tuyos. Siempre hay tiempo para viajar los veranos y, por supuesto, una vez se termine la carrera, o cursar algún año fuera a través de alguno de los programas de relaciones internacionales, cuyas plazas además son más accesibles al haber en Extremadura menos estudiantes”. Y es que no hay que olvidar, “que necesitamos embajadores de Extremadura por el mundo y el hecho de estudiar la carrera aquí te da una visión amplia de nuestra región y sus posibilidades”, sentencia.

ISRAEL MÉNDEZ SANTISTEBAN

Natural de Badajoz, con 39 años, Israel Méndez Santisteban, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Extremadura, con Máster en Ejercicio Físico y Salud. Trabaja como preparador físico (entrenador personal) y es Director Deportivo de I10 Entrenador Personal. Eligió la UEx para estudiar su carrera “principalmente por proximidad”, pues empezó sus estudios en la Facultad de Magisterio de Badajoz donde reside.

Posteriormente, al acabar dichos estudios, eligió la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres, “también por proximidad”, debido a que “costearse los estudios en otros lugares muy bien valorados también, no era posible, puesto que trabajaba en hostelería los fines de semana y como monitor de judo temporalmente, y lo que cobraba no daba para mucho (unos 500 euros al mes)”. “He de decir que estuve becado durante toda mi etapa en la Universidad y eso me permitió poder finalizarlos, si mi familia o yo tuviéramos que haber pagado la matriculación, no hubiera sido posible. Con el dinero ahorrado y la beca de movilidad pude costear un piso de alquiler y la manutención. Por tanto, agradezco infinitamente estas becas que se me concedieron”.

El hecho de haber sido elegido por la UEx como ‘caso de buenas prácticas’ le hace “mucha ilusión”, porque “siempre he puesto mucho empeño en intentar hacer las cosas de manera correcta”. “Mi abuelo que también era maestro, Don Manuel Santisteban, siempre decía que hay dos maneras de hacer las cosas: "o bien o mejor". Esta máxima la he intentado aplicar a mi vida personal y profesional poniendo mucho amor y cuidado a todo lo hago.

Por tanto, según sus palabras, “este reconocimiento llega después de dos años especialmente duros”, motivo por el cual agradece a la UEx todos los reconocimientos que hizo a su labor “como estudiante primero, premio al mejor expediente de la promoción Licenciado en Ciencias del Deporte y premio ‘Alumno distinguido de la UEx’, por no haber suspendido ninguna de las asignaturas de las dos carreras en ninguna de sus convocatorias”; a lo que se suma ahora este reconocimiento a "las buenas prácticas".

En la actualidad, Israel participa en el programa UEx guía dentro del programa mentoring, ya que “la idea es ayudar a los estudiantes que finalizan sus estudios en la UEx o a los que comienzan a resolver sus dudas”. Y es que, tal y como reconoce, “si algo me ha movido siempre es poder ayudar a los demás a conseguir lo que necesitan para realizarse. Aportar este granito de arena y formar parte de la comunidad de la UEx me hace especial ilusión”.

Cuando acabó sus estudios de Ciencias del Deporte y el Master de Ejercicio Físico y Salud lo tenía muy claro: “quería innovar en la actividad física y deportiva y hacer algo útil para todos los agentes sociales”. Así pues, se embarcó en la creación de la empresa PRESALUS con su compañero Pablo Del Pozo Moreno, “sirviéndonos de nuestras prácticas en el laboratorio de Biomecánica y Ergonomía dirigido por el Dr. Constantino Giannikellis que nos abrió un campo de trabajo totalmente novedoso para nosotros”.

Según detalla en una conversación con Regiondigital.com, la misión de PRESALUS era “prevenir los trastornos musculoesqueléticos que pueden ocasionar diferentes puestos y entornos laborales como lumbalgias, cervicalgias, síndrome de túnel carpiano, etc. a través de una evaluación de los puestos de trabajo por el protocolo NIOSH, entre otros, y una intervención con programas de ejercicio destinados a prevenir dichos trastornos y patologías”.

En este sentido, subraya que “esta idea, muy bonita e innovadora, contó con el exitazo de cero programas ejecutados... la cultura de la prevención en Extremadura en 2009 se basaba en cubrir la Ley de Prevención de Riesgos haciendo un estudio de los riesgos y guardarlos en un cajón por si se presentaba la inspección y nosotros en nuestra juventud pensábamos que ‘lo íbamos a petar’, pero en realidad nunca supimos ‘vender’ nuestro servicio o adaptarlo a las necesidades de las empresas. En nuestra cabeza sonaba genial. Primer Fracaso”, se lamenta.

De este modo, después del "exitazo" de PRESALUS, dice Israel con ironía, “nos dimos cuenta de que las únicas personas que se interesaban por lo que hacíamos eran profesionales autónomos que si se daban de baja o se sentían mal no producían o disminuía su productividad drásticamente, y empezamos a realizar programas de ejercicio físico individualizado (lo que se conoce hoy en día como entrenamiento personal”. Tal y como subraya, “en 2010 nadie sabía lo que era el entrenamiento personal y recuerdo cómo Pablo y yo dedicábamos al menos media hora con cada persona solo a explicarles en qué consistía”. De esta manera, “conseguimos algunos clientes e incluso abrimos un servicio online que se llamó ‘miejercicio.com’ que podríamos decir que era la primera web a nivel nacional que se dedicaba al entrenamiento Personal Online”.

Sin embargo, Israel recalca que “había un problema y gordo (que aún sigue existiendo) que es que la percepción de calidad de un servicio online por parte del cliente es siempre menor que el de un servicio presencial, pero para el entrenador supone un esfuerzo mayor que el presencial puesto que para poder evaluar o manipular las cargas de entrenamiento hay que hacer una serie de procesos que conllevan un esfuerzo importante en términos de fuerza de trabajo y tiempo”. Así las cosas, “existe una distancia considerable entre lo que el profesional debe cobrar y el cliente está dispuesto a pagar”.

De esta manera, y aunque con ‘miejercicio.com’ consiguieron muchos clientes, “solo cobrábamos unos 25 euros por persona y al intentar subir los precios para ajustar la carga de trabajo a lo que cobrábamos, dejamos de conseguir clientes y abandonamos el proyecto… Otro fracaso”, se vuelve a lamentar Israel, quien recalca que “muy escarmentado del emprendimiento y sobre todo de ser autónomo, y pagar las asfixiantes cuotas y los IVAS y los IRPF, dejé la innovación y el emprendimiento para otros y me dediqué a diversos trabajos por cuenta ajena”.

"EN 2016, LA EMPRESA VINO A MÍ"

No obstante, “en 2016 la empresa vino a mí, no la busqué... i10 entrenador personal nació porque un grupo de conocidos míos, que se querían presentar a las oposiciones de diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, confiaron en mi capacidad como entrenador”. Precisamente, recalca que uno de ellos, Alberto Real, “me dijo... a esto le pones un logo y un nombre y a funcionar como empresa... le dije... sí, claro la llamaré ‘Israel y diez más’... y de ahí lo de i10 entrenador personal. Le hice caso, otro conocido, un artista del diseño Jairo González, me diseñó el logo y a funcionar. Desde entonces esto no para de crecer”, se congratula.

Por tanto, junto a Luz, Miguel y Gonzalo, “i10 entrenador personal es mi principal fuente de sueños, preocupaciones, satisfacciones y económica”. Recuerda que estos dos años de confinamiento y pandemia por la Covid-19, “han sido especialmente duros, pero también enriquecedores”. Y es que, “como decía Einstein: ‘la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque la crisis trae progresos’. El confinamiento hizo que nos tuviéramos que reinventar, sacar un servicio online que pudiera dar cobertura a las personas que ya teníamos trabajando con nosotros y que gracias a su confianza y generosidad conseguimos sacar adelante, porque por su propia voluntad y humanidad siguieron pagando la misma cuantía que pagaban presencial pero Online -estamos hablando de 80 euros al mes por un servicio no presencial-".

Ante estas cifras, dice estar “infinitamente agradecido a todas esas personas que nos apoyaron en la contingencia más difícil de mi carrera profesional”. Asegura que en el confinamiento, “Luz Ortiz, mi mujer, Guille, el tercer miembro del equipo, y yo llegamos a trabajar unas 15 horas diarias en el proyecto online (tampoco había mucho más que hacer), lo que hizo que saliéramos muy reforzados de algo tan complicado para cualquier negocio en particular”. De ahí que en 2020 facturaran “el doble que en 2019”, mientras que en 2021 “estamos facturando 4 veces más”.

Para ello, “disponemos de dos salas de entrenamiento, una web con tienda donde vendemos nuestros servicios, una aplicación y una comunidad en Facebook e Instagram de más de 3.000 personas”. En definitiva, “un crecimiento exponencial que nos está permitiendo llegar y ayudar a muchísimas personas a alcanzar sus objetivos”. Por otro lado, subraya que en i10 “aparte de ayudar a las personas con sus objetivos deportivos, también realizamos acciones sociales”, que se basan en destinar ayudas económicas a diferentes asociaciones o proyectos, utilizar las mejoras en la condición física de nuestros entrenandos para distribución de alimentos en ‘banco de alimentos’, recogida de basura de entornos naturales (plogging), reforestación, etc.

De la misma forma, aparte de i10 entrenador personal, Israel también se dedica a dar formación para certificados de profesionalidad relacionados con la familia deportiva para el Centro de Innovación Deportiva en el Medio Natural ‘El Anillo’, “pues la docencia me apasiona tanto o más que el entrenamiento”.

Realizar sus estudios superiores en la UEx le ha supuesto “la oportunidad de estudiar”, y es que si no hubiera estudiado en Extremadura “no hubiera podido costear mis estudios”. Además, “he conocido a grandísimos profesionales y académicos” de la talla de Kostas Giannikellis (biomecánica), Carlos Campos (marketing y servicios deportivos), Marcos Maynar (fisiología), Guillermo Olcina (entrenamiento), Fernando del Villar (Didáctica), Juan Antonio García Herrero (Balonmano), etc. A lo que añade el hecho de “haber conocido a otros alumnos y alumnas con los que compartir el camino y seguir manteniendo el contacto con muchos de ellos a día de hoy”.

Por todo ello, Israel quiere lanzar un mensaje a los alumnos extremeños para que estudien en la UEx, porque es una Universidad con facultades “con muchísimo prestigio”, como la Facultad de Ciencias del Deporte, Medicina, Ingenierías, etc. “Esto no lo digo yo, lo dice el reciente ranking de Shanghái. Me parece un dato brutal teniendo en cuenta que la financiación con la que cuenta la UEx es la más baja de España. Un 0,6 del PIB extremeño es un presupuesto muy bajo para conseguir semejante eficacia”, asevera. Por tanto, a su entender, “será que los extremeños nos crecemos ante las adversidades y que el tener muchos medios no sirve de nada si no sabes gestionarlos. Se hace más con amor e ilusión y con pocos medios y dificultades que con un gran despliegue de medios pero sin capacidad para gestionarlos”, concluye.

OLGA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

También nacida en Badajoz, en 1978, Olga Fernández Sánchez, es Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica en el Colegio Santa Teresa de Badajoz, formadora en atención educativa al alumnado con TEA, autora de "Programas de Patio. Una experiencia inclusiva", así como de "El niño con autismo en la escuela. Claves para una inclusión real", y artífice del blog CREAtelo https://crea-telo.blogspot.com/. Eligió estudiar su carrera en la UEx porque la titulación que quería “estaba disponible en esta Universidad”.

“Y, aunque era una titulación prácticamente nueva en esta Universidad, confiaba en que ofreciera buena formación al igual que sucede en otras carreras”, asevera. En declaraciones a Regiondigital.com subraya que el hecho de haber sido elegida como 'caso de buenas prácticas' por la UEx le ha hecho “mucha ilusión”, además de suponer para ella “sorpresa”, puesto que “me parece una iniciativa estupenda que la Universidad siga conectada con el mundo profesional”.

Y es que, según sus palabras, “siempre he pensado que esta comunicación nos puede enriquecer tato a los profesionales como a la UEx”. De hecho, “de alguna manera he seguido vinculada a la Universidad: recibo anualmente alumnos de la Facultad de Educación y he tenido la oportunidad de intervenir exponiendo experiencias en varias clases de la citada Universidad”.

Se muestra sincera y dice que le “sorprendió” la llamada de la UEx para participar en el programa Alumni, puesto que “no lo conocía”. Así, después de recibir información y leer sobre el mismo “imagino que cuentan conmigo por ser una persona activa en mi profesión. Reconoce que durante los años de carrera, estuvo realizando cursos sobre la especialidad y voluntariados en centros que se dedicaban a la atención de personas con discapacidad.

Empezó en la Asociación de Padres de Niños con Autismo de Badajoz (APNABA) acudiendo como voluntaria y colaborando en proyectos pilotos, también formó parte de un Proyecto de Ocio y Tiempo Libre en el Centro Nuestra Señora de la Luz.

Después de este proyecto, estuvo trabajando como monitora en pisos tutelados y en Actividades Formativas Complementarias en centro educativo. “Tenía claro que quería dedicarme a la enseñanza, por lo que me preparé oposiciones y estuve trabajando como interina en varios centros de la Comunidad Autónoma”, resalta.

MAESTRA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

En la actualidad, Olga está trabajando en el Colegio Santa Teresa de Badajoz como Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica desde el año 2008. “Mis funciones, a grandes rasgos, son todas las relativas a optimizar la inclusión socioeducativa de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en centro ordinario (atención directa, sensibilización de toda la comunidad educativa, asesoramiento al resto de profesores, acompañamiento y orientación a familias, programas de patio, etc.)”.

También es formadora en aspectos relacionados con la inclusión educativa en general, y en TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) en particular. Asimismo, divulga experiencias a través de publicaciones y redes sociales. Es co-autora, junto con su compañero Narciso Rodríguez, de dos libros sobre inclusión educativa de alumnos con autismo y programas de patio.

Estudiar en la UEx ha supuesto para ella “conseguir la formación y titulación necesaria para desempeñar mi profesión”, por lo que ahora que ha abierto su periodo de matrícula, y ante la pregunta de ¿por qué recomendaría a los alumnos extremeños estudiar en la Universidad de Extremadura?, Olga subraya que “la pregunta debería, en mi opinión, ser acotada: la UEx ofrece un conjunto de titulaciones y no todas son de la misma calidad. A quién me preguntara le diría que habría que contar con las experiencias que hayan salido en ese grado concreto”, concluye.