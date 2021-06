Gragera es proclamado alcalde de Badajoz con el apoyo del PP y el concejal no adscrito

Ep



El alcalde en funciones y cabeza de lista de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sido proclamado alcalde electo de la ciudad de Badajoz en el pleno de investidura celebrado este sábado, con el apoyo, además de los cuatro concejales de Cs, de los nueve del PP y del concejal no adscrito Alejandro Vélez.



Una votación con la que se cumple el acuerdo de gobierno alcanzado tras las elecciones municipales de 2019 entre Partido Popular y Ciudadanos, que incluía la alternancia en la Alcaldía a los dos años y en relación a lo cual el hasta ahora alcalde, Francisco Javier Fragoso, del PP, presentó su renuncia el pasado día 15.



Presidido por la segunda teniente de alcalde, la 'popular' María José Solana, al ser candidato el primer teniente de alcalde, los concejales de la Corporación Municipal han elegido mediante votación secreta con papeletas depositas en una urna entre dos candidatos, el socialista Ricardo Cabezas, que ha obtenido 13 votos, e Ignacio Gragera, que ha obtenido 14 apoyos, la mayoría absoluta necesaria para ser investido alcalde.



Gragera, que ha recibido el bastón de mando de manos del ya exalcalde Francisco Javier Fragoso, ha señalado que con este cargo asume "una enorme responsabilidad", que es "consciente de ello" y ha confiado en responder a las "expectativas" que este sábado se depositan en él, "que son y deben ser altas" porque piensa dar lo mejor de sí en lo que queda de mandato.



De igual modo, ha valorado lo importante no es el cargo de alcalde, sino "lo que hagas con él", que viene de la sociedad civil, conoce la realidad que se vive en las calles, y concibe la Alcaldía "como una herramienta privilegiada, probablemente la mejor, para poner en marcha un proyecto sólido y de futuro que mejore la vida de todos los pacenses".



Al mismo tiempo y en su primer acto como regidor de Badajoz, ha lanzado un mensaje a toda la corporación y a todos sus concejales, para que sean "aliados y no rivales", ha dicho. "Aparquemos la crispación, tendamos puentes y centrémonos en el diálogo constructivo".





DISCURSO DE INVESTIDURA

En su discurso de investidura en la sesión plenaria, bajo medidas anticovid y que ha contado con la presencia de familiares y autoridades repartidos en salas del ayuntamiento, Ignacio Gragera ha dado las gracias por la "confianza" depositada para trabajar como alcalde y, además de dedicar un "recuerdo sincero" a sus antecesores en el cargo, ha citado en concreto al Miguel Celdrán, "al que tanto debe esta ciudad" y a Francisco Javier Fragoso, a quien ha agradecido sus años de trabajo.

Para Gragera, este sábado asume "el mayor privilegio y también la mayor responsabilidad" que puede tener alguien nacido y criado en Badajoz y su "amor a esta ciudad" le lanzó a su carrera política y a aceptar el "reto" de liderar el proyecto de Cs, al tiempo que ha remarcado que la política debe centrarse en lo que "une" y "no" en lo que "separa", la política municipal "de forma especial" y como la "única forma en la que puede ayudar, desde su esfera", a seguir avanzando como sociedad.

Igualmente, ha remarcado que su objetivo es gobernar "para alcanzar ese territorio compartido que es el sentido común" y "tener siempre en el centro de ese sentido común a la ciudad", y ha insistido en tender la mano a los compañeros de corporación "desde el compromiso y la convicción del modelo de ciudad" que defienden en sus acuerdos programáticos, "pero sabiendo que también desde la legítima discrepancia se pueden alcanzar consensos que beneficien al conjunto de esta ciudad".

Y es que, según ha avanzado, este mandato será el "del diálogo y la moderación" y se compromete a que se pueda resumir en cuatro palabras: "Badajoz, por encima de todo", tras lo cual ha citado el "reto" que supone la pandemia de la Covid-19, que debe servir para estar unidos para poder superar sus "devastadoras consecuencias".

"Esta corporación en su conjunto ha vivido la tremenda experiencia de tener que enfrentarse a esto juntos. Puedo decir que todos y cada uno de los concejales de esta corporación con responsabilidades de gobierno se han dejado la piel esos terribles días", ha aseverado Gragera, que está "orgulloso de poder liderar ahora este equipo que supo estar a la altura en la peor crisis vivida por nuestro país en décadas", pese a que "sin duda" cometieron "errores", y ha mostrado su agradecimiento "infinito" a los servicios municipales por su servicio.

Acto seguido, ha reconocido que el principal reto sigue siendo combatir la pandemia y que seguirán siendo un ayuntamiento "prudente" que trabajará con el resto de administraciones y cuyo "gran reto" será recuperar el tejido productivo y mitigar los efectos de la crisis económica, junto con que "cambia el alcalde, pero el proyecto se reafirma" y "se va a caracterizar por la ilusión, la valentía, el emprendimiento, el entendimiento y el orgullo de ser y sentirse pacense".

"Desde la estabilidad de este gobierno local, vamos a reforzar aún más nuestro proyecto para convertir a Badajoz en una capital moderna y social, en una capital referente nacional e internacional. Desde la base de un proyecto abierto y sensato, basado en el sentido común y en políticas transversales que promuevan la igualdad de oportunidades", ha apuntillado, a la vez que ha abogado por recuperar el Casco Antiguo haciendo realidad la creación de su Consorcio, la Alcazaba o el lienzo de muralla en el 'corredor verde' de la calle Stadium.

También trabajará para conseguir una ciudad "ejemplo de limpieza, seguridad y accesibilidad" y "duramente" por la digitalización de la administración, al tiempo que reclamará e impulsará la mejora de las conexiones con el interior y el exterior y cursará su primera visita institucional a Elvas en el marco del proyecto de eurociudad.

REACCIONES

En declaraciones a los medios al término del pleno celebrado en el ayuntamiento, a cuyas puertas se han concentrado miembros de VOX por un lado y por otro centrales sindicales, Ricardo Cabezas ha agradecido el voto que ha recibido de Erika Cadenas de Unidas Podemos "por confiar en este proyecto" que "tenía la posibilidad de cambiar las cosas de verdad en esta institución" y ha sostenido que este sábado se ha "constatado" lo que sucedió hace dos años, un "mercadeo de puestos y de sillones" en el que "han hecho todo lo posible para seguir y terminar la legislatura".

Para Cabezas, Gragera "no se lo ha currado" y "ha hecho lo que ha podido en estos dos años a la sombra de su maestro", Francisco Javier Fragoso, pese a tratarse del ayuntamiento y también la ciudad más grandes de Extremadura, por lo que "se merece más seriedad, más respeto, más compromiso y más honestidad".

Sobre el acuerdo entre PP, Cs y Vélez, ha sostenido es un pacto "de trileros" en el que presentan aspectos ya prometidos desde la anterior legislatura, y "un brindis al sol" en el que exigen a otras administraciones pero "en ningún momento se habla de autoexigirse" cuando se trata de un ayuntamiento "a la cola" de la transparencia.

A su vez, Erika Cadenas ha valorado que "se ha consumado la indecencia" y que han convertido el ayuntamiento "en un templo de mercaderes", aunque desconocen que en dos años los desalojarán del equipo de gobierno, a la vez que ha criticado que Gragera "ha sido fiel a su codicia" y "se ha plegado ante las exigencias" de Vélez, que tilda de un "tránsfuga" que no representa a quienes le votaron.

En su opinión, tienen a los servicios públicos y a los trabajadores "bajo mínimos" y "desmantelados" o la ciudad "abandonada", al tiempo que ha apuntillado que el discurso de Gragera es "una desfachatez" al apelar a la unidad en "un ejercicio de hipocresía" cuando desde su formación han exigido que se cree una Comisión de reconstrucción económica y social que "han negado".