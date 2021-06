El 52% de la población de Extremadura cuenta con al menos una dosis

Ep.

El 52 por ciento de la población extremeña cuenta ya con al menos una dosis y durante la semana llegarán más de 80.000 nuevas dosis a la región, cuya adjudicación a las diferentes áreas de salud se realizará en función del porcentaje de población asignado en cada una de ella y en función del grupo etario.



La directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), Pilar Guijarro, ha ofrecido estos datos durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura a petición de Ciudadanos.



La comunidad, desde el pasado 27 de diciembre, fecha en la que se inició el proceso de vacunación, hasta el 18 de junio, ha recibido un total 941.175 dosis de las vacunas contra el coronavirus. De ellas, 647.675 han sido de Pfizer, 87.400 de Moderna, 171.500 de AstraZeneca y 34.600 de Janssen.



Asimismo, ha explicado que todas las dosis de Pfizer y de Janssen se encuentran en la actualidad distribuidas por las diferentes áreas de salud con el objetivo de administrar el mayor número de dosis posibles, mientras que, respecto a las de Moderna, ha explicado que las cámaras centrales albergan dosis correspondientes a segundas dosis que se administrarán la próxima semana.



Sobre AstraZeneca, Pilar Guijarro ha informado de que Extremadura cuenta con 45.680 dosis reservadas para segundas dosis de mayores de 60 años, a lo que ha añadido que todas las segundas dosis de personas primovacunadas con AstraZeneca están "aseguradas".



"Espero que se haya percibido la complejidad del proceso en el que estamos inmersos, una inmensa tarea que solo llegará a buen fin con el apoyo de todos. Cerrar con éxito el programa de vacunación contribuirá a ver la luz al final de túnel, éste es nuestro horizonte de esperanza", ha aseverado.



Pilar Guijarro ha destacado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en esta campaña de vacunación, cuyo éxito es "indiscutible", todos los medios humanos y materiales con el objetivo de "vacunar, vacunar y vacunar" con seguridad y con evidencia.



Este hecho y el desarrollo de la misma, ha contribuido a que la incidencia acumulada en Extremadura haya bajado de los 900 y 1.200 casos por 100.000 habitantes a principios de año, cuando comenzó, a la de los 60 casos actuales, algo que también se ha visto en las tasas de hospitalización.



COBERTURA POR GRUPOS DE VACUNACIÓN



En su segunda intervención, la directora general ha explicado que el 100 por cien de los usuarios de residencias están vacunados completamente y aquellos que se incorporan, tanto residentes como trabajadores, se vacunan de forma inmediata.



Asimismo, el personal de primera línea, una población a vacunar de 15.300 personas, también está al 100 por cien, al igual que los grandes dependientes y mayores de 80 años.



Asimismo, las personas entre 66 y 69 años están vacunadas al 85 por ciento y se prevé continuar con su vacunación entre esta semana y la próxima, mientras que las personas de muy alto riesgo están vacunados al 55 por ciento.



En relación a los extremeños entre 60 y 65 años están al 92 por ciento y también se pretende terminar con este tramo en una semana o semana y media y sobre el grupo entre 40 y 49 años está al 40 por ciento de vacunación y su inmunización terminará en la primera semana de julio.



Sobre los grupos de personas de entre 30 a 39 años, su vacunación comenzará esta semana, ha explicado, y los menores entre 12 y 16 años se está pendiente.



"Las vacunas, para nosotros, han sido una inyección de optimismo en esta pandemia, y además lo ha visto la población, aquí tenemos ya la evaluación, y esas colas que llamamos nosotros de la alegría, las personas que se han vacunado lo han difundido", ha valorado.



Por ello, ha recalcado que la vacunación ha sido un "reto" en el que todavía se está y la comunidad no va a "descansar" hasta que se ponga la última vacuna en la última persona que viva en Extremadura y que lo necesite.



Por otra parte, la directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), Pilar Guijarro, ha informado de que Extremadura ha emitido unos 24.000 certificados de vacunación y desde este lunes se podrán obtener de forma presencial en los puntos de atención al usuario.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha invitado a poner el proceso de vacunación "en su contexto" y ha considerado que se ha "estado a la altura", además de que la población ha respondido.



Así, aunque ha reconocido que ha habido momentos con algunos "incidentes", ha apuntado que los mismos son "normales" y que "no hay que darle más importancia", ya que ha indicado que le preocupa más lo que queda por delante y las dosis que faltan por recibir y distribuir.



De esta forma, se ha referido a que los próximos meses serán de mucha movilidad y se ha preguntado a cómo afectará al proceso de vacunación, a lo que ha añadido que, aunque Extremadura lleva "buena evolución", le preocupa el aumento de casos entre jóvenes y adolescentes que, aunque con menos presión en el sistema hospitalario, no frena la propagación del virus.



En el turno de Ciudadanos, el diputado José María Casares ha considerado buena noticia el porcentaje de población extremeña que está vacunada y se ha preguntado por cuándo se alcanzará la inmunidad de grupo, fecha que está lejos, ha lamentado, del primer objetivo marcado.



También ha reconocido que, aunque Extremadura tiene "mejor ritmo" que otras comunidades, es cierto que también se han producido algunas "incidencias", además de mostrar su preocupación por cómo se van a desarrollar las vacunaciones masivas con las altas temperaturas de la región.



Al mismo tiempo, Casares ha considerado que sería interesante saber si hay posibilidades de aportar el certificado de vacunación al recibir las vacunas y ha planteado que una vez llegado a un importante porcentaje de vacunación hay que interesarse por la población que no quiere vacunarse y por aquellos a los que no se han podido localizar.



La diputada del PP Elena Nevado ha lamentado que la directora general de Salud Pública del SES ha explicado el procedimiento omitiendo, en su opinión, muchos datos.



En este sentido, ha insistido en que su partido quiere que la Junta responda a varios porqués y a "sombras" en el proceso la vacunación, al tiempo que ha recordado que el PP solicitó la creación de una comisión de investigación.



También ha lamentado Nevado que el Ejecutivo regional no acepte determinadas propuestas que vienen de los grupos y más tarde las aplica sin aludir a los proponentes.



Finalmente, el diputado socialista Antonio Luis Vélez ha valorado el trabajo "discreto y prudente" realizado, que se ha conseguido, ha dicho, aislando el "ruido político" de la salud de los ciudadanos y del proceso de vacunación.



Así, ha reconocido que dicho proceso tiene detrás una maquinaria que ha respondido de manera "eficiente" y gracias a la sociedad extremeña, a la profesionalidad de los trabajadores sanitarios y a las políticas nacionales y regionales.



Por ello, ha invitado a seguir trabajando de manera coordinada sin olvidar que el "virus sigue ahí fuera", al tiempo que ha criticado que el PP ha querido hacer de la vacuna su "campo de batalla haciendo un flaco favor a la ciudadanía y a los profesionales de la salud".