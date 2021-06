PSOE y Unidas por Extremadura votan en contra de una iniciativa del PP contra indultos

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado este jueves una propuesta de pronunciamiento a través de la cual el PP defendía que la Cámara regional instase al Gobierno central a no conceder el indulto a los presos del 'procés' catalán, debido a que éstos "han vulnerado" la Constitución, otras leyes españolas y "pretenden reincidir en el delito de sedición cometido".



La iniciativa, rechazada con los votos en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, y el apoyo del PP y de Ciudadanos, instaba también al Gobierno de España a expresar su respaldo "incondicional y absoluto" a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español; a manifestar su "apoyo sin fisuras" a la labor de los distintos tribunales de justicia españoles; y a no conceder el indulto a quienes han "vulnerado" la Carta Magna y otras leyes estatales.



Así, en defensa de la propuesta de su grupo, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, ha reivindicado al Gobierno central su "respaldo incondicional y absoluto" a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como "garantes de la integridad y unidad de la Nación y del Estado de Derecho y la democracia en el país".



Además, ha pedido el "apoyo sin fisuras" del Ejecutivo nacional a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con "especial" mención al Tribunal Supremo, "de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española".



El PP, igualmente, ha solicitado al Gobierno respeto a la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales; y le ha pedido que no conceda el indulto "a aquellos que han vulnerado- como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido".



En la iniciativa del PP, igualmente, se pedía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados para explicar su "intención de conceder" el indulto a los condenados por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un referéndum "ilegal" y la "proclamación ilegal" de una república catalana independiente.



ARGUMENTOS DEL PP



Así, en su intervención, Hernández Carrón ha preguntado "¿qué magnanimidad cabe con quienes manifiestan que lo volverán a hacer?", y ha recordado que "el peaje" de Pedro Sánchez, que "es rehén de los independentistas", será "muy caro" para los españoles "porque necesita" a los independentistas para "acabar la legislatura"; al tiempo que ha advertido de que para lograrlo el presidente del Gobierno va a "arrastrar" a todo el PSOE.



"La hoja de ruta está ya diseñada para que Sánchez y su gobierno Frankenstein cambie indultos a cambio de apoyo parlamentario", ha dicho el diputado del PP, quien ha incidido en que Sánchez "va a conceder los indultos en contra de todo y de todos", tras haber "quebrado el frente constitucionalista" que se creó "para parar el golpe (de estado en Cataluña)".



Así, ha considerado que el "pago al independentismo catalán va a ser muy caro" para los españoles porque "debilitará al Parlamento español, desautorizará al Tribunal Constitucional, inhabilitará al Tribunal Supremo que condenó a los acusados tras un juicio ejemplar". "El peaje que vamos a pagar es muy caro en esta democracia", ha insistido Carrón, quien entiende que Sánchez "pretende retorcer la naturaleza del indulto".



Con ello, ha lamentado el "golpe de estado" del "referéndum ilegal" desarrollado en 2017 en Cataluña por "políticos golpistas", y ha recordado que en aquel momento los partidos constitucionalistas se unieron, ha dicho, para "poner freno" a dicha cuestión por parte de los independentistas que, además, a su juicio "tienen secuestrado en estos momentos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En este sentido, ha recordado declaraciones de Sánchez que "generan odio y crispación en el mundo independentistas" antes de las elecciones generales, y tras las cuales "se produjo la metamorfosis completa" del presidente del Gobierno al "romper con el frente constitucionalista".



Carrón, al respecto, ha incidido en que desde la toma de investidura de Sánchez éste ha sufrido "una metamorfosis" hasta llegar a decir "ahora que la ley se ha convertido en castigo, la Constitución en revancha", dentro de una "agenda marcada de indultos antes de recibir a Pere Aragonés".



PSOE



Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Lemus ha defendido que "lo mismo que se utilizó el 155, que es un instrumento constitucional, también hay un instrumento constitucional que se llama indultos" que se ha utilizado en otras ocasiones anteriormente en España.



Así, ha defendido que "bienvenido sean" los indultos si sirven para que "este país siga avanzando, siga progresando" y para que haya "sosiego" en Cataluña, en tanto que "solamente se evoluciona, se avanza en concordia".



En este sentido, ha indicado que "no" se arrepiente de haber votado como senador en su momento a favor de aplicar el artículo 155 en Cataluña, al tiempo que ha reconocido "cierta vergüenza ajena" por la concentración de Colón del pasado fin de semana y declaraciones como las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para "poner en jaque a la Jefatura del Estado", algo que a su juicio supone otra forma de darle la "espalda" a la Constitución.



Lemus, igualmente, ha rechazado también que la derecha en España desde el año 1978 "siempre cuando llega el PSOE al Gobierno hay un coro de personalidades que dicen que los socialistas van a romper España", cuando en realidad el PSOE "cada vez que se ha encontrado con un reto territorial" ha sido "un referente".



Al mismo tiempo, ha incidido en que el PSOE extremeño "cuando ha tenido que elevar la voz contra algunas decisiones de líderes de su partido la ha elevado".



CIUDADANOS



A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha defendido que el indulto a los "golpistas catalanes" a su juicio "es una norma controvertida" y una "aberración" que "quiere cometer" el Gobierno central de Pedro Sánchez. "Estos indultos son un insulto a los extremeños y un absoluto despropósito", ha sentenciado.



"¿Qué ejemplo le damos a los extremeños que sí cumplen? ¿Le vamos a indultar de los problemas que tienen los extremeños?", ha preguntado Salazar, ante "algunos que quieren romper España".



Al mismo tiempo, ha advertido de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "tiene que ceder ante el problema de verse ante sus electores que están en contra de los indultos o aceptar ante Pedro Sánchez para poder ser candidato en 2023".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha recordado que algunos de los golpistas del 23F fueron "indultados", así como que en los últimos 25 años se han concedido más de 10.000 indultos en España a condenados por diversas temáticas por parte de gobiernos del PSOE o del PP.



Así, ha rechazado que el PP trate de "judicializar la política", y ha reprochado a dicho partido que "quiere reventar un proceso de normalización política.