SES realizará "como todos los años" entre 7.000 y 8.000 contratos para el Plan Verano

Con esos contratos, a los hay que sumar los 1.000 que están ya prorrogados como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 en la región, se buscará de garantizar como todos los veranos la atención sanitaria adecuada a los ciudadanos, pese a que como es habitual la demanda baja un 25 por ciento en ese periodo estival.



Además, se introducirá a este objetivo el del "refuerzo del servicio" para los dobles circuitos en Urgencias, para el refuerzo en cribados y en los equipos de vacunación contra la Covid-19.



De este modo, lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, en una comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea --a petición de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura-- para informar sobre el Plan de Verano en materia sanitaria en la comunidad.



Ha destacado así que el objetivo del SES ha sido y es "en todo momento" en verano y en toda época vacacional que el servicio sanitario "no se vea mermado", ya que "es un servicio absolutamente esencial", en tanto que "para las personas de izquierda los sistemas sanitarios no son sólo un servicio, son un derecho", mientras que para la derecha son sólo "un servicio".



"Nosotros entendemos la sanidad como un derecho y los derechos no se recortan", ha espetado Vergeles, quien ha dicho que, en todo caso, se encara un verano "muy especial" donde "puede estar el principio del fin de la mayor de las pandemias en los últimos años" y habrá que "esforzarse como nunca en respetar el derecho al descanso de los profesionales que tanto han dado por el derecho a la salud de los ciudadanos".



Un verano, además, donde "hay una sociedad cansada por luchar por su salud, por su desarrollo social y económico", ha dicho, y donde los servicios de la vacunación, los cribados y rastreos "no se pueden ir de vacunaciones" para "no perder el control de la pandemia".



SIN CIERRES DE PLANTAS NI SERVICIOS



En este marco, Vergeles ha destacado también que en verano, al contrario de lo que tratan de difundir algunas formaciones políticas, "no se cierran plantas, ni servicios ni unidades" en Extremadura, sino que "lo único que se hace es reorganizar las plantillas en función de la demanda para poder darle los derechos que tienen los trabajadores para que se pueda producir su descanso".



"Pero las plantas están perfectamente preparadas para si en un momento determinado las necesidades de ocupación se necesitan" estén en "pleno funcionamiento", ha incidido el consejero, quien ha recalcado que "el sistema sanitario siempre está alerta", pero al mismo tiempo hay que "acompasar el derecho que tienen los trabajadores a descansar, el descenso lógico de la demanda asistencial, con un verano en el que podemos encontrar el fin de la pandemia".



Así, ha recalcado que se afronta "un verano esperanzador, donde hay que reconocer con el descanso el esfuerzo de los profesionales, donde hay que dar más servicios esenciales para asegurar este derecho y prestar la atención sanitaria acorde a las necesidades de salud de la población" con un Plan de Verano del SES que desea que pueda mantenerse "durante todo el tiempo" porque eso significará que no hay una contingencia que obligue a cambiarlo.



FALTA DE ESPECIALISTAS



Asimismo, ante la falta de especialistas, Vergeles ha recordado que desde la Administración regional se han sacado 214 plazas estables para 141 residentes que terminaron en mayo y que hasta ahora han aceptado en un 60 por ciento quedarse en la región, a la espera de conocer las últimas entrevistas en las interinidades (lo que podría incrementar la cifra).



En esta línea, ha añadido que hay especialistas que cuando terminan prefieren hacer sustituciones en Badajoz y Cáceres frente a interinidades en otras localidades, y cuyos contratos no se incluyen en ese 60 por ciento de residentes que se querrán quedar en Extremadura.



Igualmente, haciendo uso de lo estipulado en el Estatuto Marco, se han incluido 345 profesionales más de plazas estructurales.



También, antes de finalizar este año ha avanzado que se convocarán 1.954 plazas de las cuales 1.525 son para personal sanitario, y que acumula las ofertas de empleo público de 2018, 2019, 2020 y la oferta adicional de 2019.

"No nos volverá a pasar lo que nos pasó cuando tuvimos que convocar las oposiciones la vez anterior, cumpliendo lo prometido con las organizaciones sindicales, que nos caducó por no haber sacado la oferta a tiempo la oferta del año 2014", ha dicho.



Igualmente, en Atención Primaria, habrá que recurrir a una fórmula negociada en Mesa Sectorial donde se producen acumulaciones y tardes voluntarias y remuneradas, de tal suerte que "podamos adaptar en zonas rurales que tienen un incremento de la población llegar al cien por cien de la demanda para dar respuesta a ese incremento de la población que se puede producir en época estival".



Finalmente, en cuanto a la bajada de la demanda sanitaria en un 25 por ciento durante el verano con respecto a la época no estival, el vicepresidente segundo ha incidido en que en todo caso "está asegurada" la actividad urgente y emergente.



Así, ha explicado que el complejo hospitalario de Badajoz mantendrá un 84 por ciento de la actividad programada normal, el de Cáceres más de un 75 por ciento, los hospitales de Don Benito/Villanueva un 80 por ciento, los del área de Mérida un 75 por ciento de la actividad normal, el de Coria un 70 por ciento, el de Plasencia por encima del 70 por ciento, un 80 por ciento en Navalmoral, y los de Llerena-Zafra una actividad del 80 por ciento.