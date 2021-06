En Colón, Monago pide que se cumpla la ley: "no cabe un indulto sin arrepentimiento"

Ep

Monago ha pedido que, ante los indultos que prepara el Gobierno a los políticos catalanes condenados por el proceso independentistas, se cumpla la Ley que se dieron "todos los españoles" así como el ordenamiento jurídico y la Constitución.

"Las normas no pueden permitir excepciones de este calibre, si no, se quiebra el Estado de Derecho, la confianza en las normas y en la Justicia", ha señalado Monago, quien ha remarcado que esta no es la postura del PP, sino que en esta línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo.

El líder de los 'populares' extremeños ha destacado que haya participado en la convocatoria personas procedentes de toda España en un "día importante", para defender unas normas "sobre las hubo un amplio consenso y sobre las que se forja la Constitución y el espíritu de la transición".

Al respecto, Monago ha señalado que "siempre hay alguien que se propone alterarlo, y siempre tiene que haber gente de bien para que eso tenga una utilidad de presente, y sobre todo de futuro".

Y, se ha preguntado "qué pensarán los miles de internos en instituciones penitenciarias viendo que se va a dar un indulto a quien ha dado un golpe de estado", para posteriormente remarcar que las normas "son iguales para todos, y no cabe un indulto sin arrepentimiento".