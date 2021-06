Cs Extremadura recoge firmas contra indultos para "quienes quieren romper España"

Ep

Así, Salazar ha indicado que "es importante reivindicar esta injusticia también desde Extremadura" porque, ha explicado "siempre que hay concesiones en una parte del país hay contraprestaciones negativas que siempre recaen en Extremadura".



En declaraciones a los medios de comunicación en una de las mesas de recogida de firmas, ha señalado que en su formación están "hartos de que se rían de los extremeños, estamos hartos de declaraciones como la del ministro Ábalos, estamos hartos de que siendo los extremeños españoles que cumplen cada día con sus obligaciones, que pagan sus impuestos, que cumplen escrupulosamente la ley, al final se perdone a aquellos que ni siquiera muestran arrepentimiento", ha sentenciado.



Por todo ello, ha remarcado Salazar, desde Ciudadanos Extremadura dice "claramente no a los indultos", recoge la formación en una nota de prensa.



"Decimos basta y nos vamos a manifestar aquí las veces que haga falta, también en Colón, no nos asusta nada porque los que tienen que estar asustados son los que incumplen la ley, no los constitucionalistas como somos en Ciudadanos", ha subrayado.



Además, el coordinador de la formación naranja ha insistido en que "¿por qué hay que dar beneficios a los que quieren romper España y nosotros aquí no tenemos un tren digno y nos están machando ahora diciendo que pongamos la lavadora a las 2,00 horas de la mañana cuando hay muchos hogares con pobreza energética?".



En este sentido Salazar ha recordado que España se basa en un estado de solidaridad que quiere que se siga respetando, al tiempo que ha recalcado que este tema "es algo sobre lo que tiene que discutir todos los españoles, no solo una parte del país".



"Los extremeños somos ciudadanos de primera categoría a pesar de que nuestros servicios muchas veces no digan lo mismo y a pesar de que algunos hayan tirado la toalla aquí en Extremadura por intereses partidistas, nosotros vamos a reivindicarlo. Hay muchos que creen que estamos muertos, estamos más vivos que nunca y se lo vamos a demostrar a aquellos que de verdad están muertos porque cuando uno deja de luchar por su país, por sus ciudadanos, es cuando empieza a morir", ha concluido.