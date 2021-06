CSIF pide a la Junta que retire el programa Aulas 1-2 años en centros públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Junta de Extremadura que retire el texto que contempla la implantación del programa experimental Aulas 1-2 años, para la escolarización anticipada en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, por "precipitado y falto de garantías".



En concreto, se trata de una petición que CSIF, como sindicato más representativo en las administraciones públicas en Extremadura, ha realizado durante la celebración de la comisión negociadora para el personal laboral, según informa en una nota de prensa.



Así pues, CSIF considera que la Consejería de Educación "se precipita en insistir en la implantación de este programa el próximo curso 2021-22", cuando según asegura, "todavía no se ha facilitado a las centrales sindicales ninguna conclusión sobre la evolución del programa anterior experimental Aula-2 años".



En este sentido, CSIF considera que el texto actual "debe retirarse para su estudio en profundidad", y además, señala que "si es necesario se debe retrasar al curso 2022/23" con el objetivo de se pueda implantar en los centros públicos con todas las garantías, tanto para los usuarios como para los trabajadores afectados.



Igualmente, el sindicato cree que desde la Secretaría General de Educación "se quiere forzar la implantación de este programa sin escuchar ninguna de las aportaciones que deben hacer los representantes de los trabajadores", lamenta.



Y es que, según ha resaltado, CSIF no ha obtenido ninguna respuesta a las preguntas que ha planteado a la administración, tales como la cuantificación del número de profesionales que se van a contratar o si además de los Técnicos de Educación Infantil (TEI) se ha contemplado la incorporación de otro personal necesario "por las peculiaridades de este alumnado de un año, como serían camareros limpiadores y ordenanzas".



Además, añade el sindicato que tampoco ha obtenido respuesta sobre la necesidad de "crear unas infraestructuras que faciliten dar un buen servicio a este alumnado", ante lo que se ha mostrado convencidos de que "no se ha previsto el acondicionamiento de estos centros que van a recibir a niños de un año que incluso podrían tener entre 9 y 10 meses de edad",



Un acondicionamiento que pasa por la creación de áreas de descanso, de juego, patio, zona de comedor con horarios de desayuno y comida que deben ser distintos al resto del alumnado, por lo que CSIF se ha mostrado convencido que los colegios públicos "no están preparados para acoger a este alumnado de edad tan temprana", concluye.