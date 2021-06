PSOE convoca a "unidad de acción" a CCAA "díscolas" en Consejo Interterritorial de Sanidad

Ep



"Les convocamos al uso de este instrumento como es el Consejo Interterritorial, le invitamos a la cooperación para que hagamos juntos políticas de Estado", con el objetivo de ser "capaces de hacer políticas de Estado y evitar a toda costa la utilización de la política en situaciones que desencadenen esta situación", ha señalado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, en rueda de prensa este lunes en Mérida.



Según ha señalado, la pandemia de la Covid-19 "aún no ha terminado", por lo que es necesario "seguir colaborando" para acabar con ella, como también se debe seguir "confiando" en la ciencia y en la vacuna, asistiendo a los cribados y respetando las medidas de seguridad "porque depende de la responsabilidad de todos que superemos definitivamente esta pandemia".



Mateos ha valorado los "resultados positivos" conocidos en los últimos días en relación al proceso de vacunación tanto en el país como en la región extremeña, algo que "no es fruto de la casualidad" sino "consecuencia del trabajo compartido que se ha venido realizando en este más de último año", tanto los españoles como los extremeños, así como el trabajo del Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas.



"A pesar de que se ha denostado, a pesar de que el resto de formaciones políticas han intentado que no funcionara", Mateos ha resaltado que "han funcionado los instrumentos de coordinación que nos hemos dado desde la unidad de acción, desde la cogobernanza y desde la cooperación", tras lo que se ha referiro a "aquellas comunidades autónomas díscolas que todavía hoy se oponen ante los acuerdos de los mismos".



En concreto, se ha referido a las que hace unos días en el último Consejo Interterritorial, Madrid, Andalucía, Galicia o Murcia, se oponían a aprobar las medidas de flexibilización que proponía el Gobierno de España concretamente respecto a las medidas que aparecieron publicadas en el BOE respecto al ocio nocturno, a las que ha convocado "a la unidad de acción" y "al uso de este instrumento como es el Consejo Interterritorial", a la vez que las ha invitado a la "cooperación para que hagamos juntos políticas de Estado".



Según Marisol Mateos, el PP dijo que no habría vacuna, pero "las hay", y "enfrentó" a unas comunidades con otras, dijo que no funcionaría la vacunación, pero "funciona" y "de hecho" más de 10 millones de personas en nuestro país tienen la pauta completa de vacunación; o que la cuarta ola sería un "desastre" y "no lo fue".



También ha lamentado que el PP aseveró que el fin del estado de alarma "sería un caos, no lo ha sido" o que "no superaríamos la crisis y comienza el repunte, el rebote de la economía".



"Desde el PSOE insistimos, insistiremos en que es tiempo de diálogo y colaboración, es tiempo de que todas las fuerzas políticas aunemos criterios, posturas desde el debate y fundamentalmente desde la cogobernanza y la cooperación", ha resaltado Marisol Mateos.



PROCESO DE VACUNACIÓN



En su intervención, Mateos se ha referido también al proceso de vacunación al poner en valor que hace unos días se ha conocido la "excelente" noticia de que en España se han superado los 10 millones de personas que tienen ya pauta completa dentro del proceso de vacunación, tal y como está contemplado en el Plan de Vacunación del país.



Por este motivo "nos acercamos" al objetivo de que el 70 por ciento de la población pudiera estar inmunizada antes del fin del verano, como anunció, según ha recordado Mateos, el presidente del Gobierno de España.



También ha destacado la "excelente" de que en la comunidad autónoma extremeña "al menos" el 50 por ciento de la población ya tiene una dosis vacunal y supera el 30 por ciento de la población con pauta completa, convirtiéndose en una de las comunidades que se sitúa por encima de la media nacional con respecto al desarrollo del proceso de vacunación.



Datos "muy positivos y que animan al optimismo" y que ponen de manifiesto "la confianza y la fortaleza de nuestro sistema sanitario público", ha resaltado Mateos, quie ha resaltado la "confianza en la ciencia, confianza en la vacuna, confianza en el proceso de vacunación, confianza en la estrategia de vacunación, confianza en nuestro sistema sanitario, y muy especialmente en el desarrollo del proceso de vacunación que viene desarrollándose en nuestra comunidad autónoma".



Dichos datos "positivos" también son, para la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, "pasos de gigante" en el proceso de vacunación, ante lo cual ha destacado que en esta semana en algunas áreas como Coria y Mérida se ha iniciado el proceso de vacunación en los tramos de edad de 49 a 40 años, y se seguirá haciendo sucesivamente en el resto de áreas de la comunidad y "previsiblemente" también se hará en los tramos de edad de 39 a 40 años en el conjunto de la región.



Al respecto, ha insistido en que la región va "un buen ritmo que sin duda responde al esfuerzo colectivo" de los profesionales y también de la sociedad "con la que juntos iniciaremos ese camino para la recuperación económica", y ha destacado que "se ha estado a la altura en un momento histórico", ante lo cual ha agradecido a todos los profesionales del sistema sanitario el "esfuerzo" que han hecho por mantener la salud de la población en esta "terrible" pandemia y "lo que ha sido traernos hasta aquí en este proceso de vacunación", el "mayor" de la historia de la humanidad.



Finalmente, y a preguntas de los periodistas por el rechazo que están mostrando muchos de los trabajadores esenciales menores de 60 años primovacunados con AstraZeneca, Marisol Mateos ha sostenido que "es verdad que ha habido cierta polémica social, que no científica" y se ha remitido a las palabras pronunciadas al respecto por el consejero de Sanidad, José María Vergeles, respecto a que "se está haciendo lo que ha dicho la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Vacunación".



A juicio de Mateos "no hay polémica, no hay tal polémica", ante lo cual ha resaltado que la Consejería de Sanidad "no va a dejar de vacunar a nadie, aquellos que pudieran estar en esa situación", y "tan solo se ha hecho una recomendación", la de la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Vacunación, de manera que "habrá que ir viendo cómo se van sucediendo las próximas semanas".



"Lo único que puedo hacer desde este atril es invitar a la población a que confíen, confíen en la ciencia, confíen en los científicos, confíen en los expertos", ha concluido la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, que se ha mostrado "convencida" de que "hacen lo mejor para todos".