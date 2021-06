PP pide a Junta que sea valiente y flexibilice medidas que afectan a turismo y hostelería

El portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Juan Parejo, ha pedido al gobierno de la Junta que sea valiente y que flexibilice las medidas adoptadas en el último Consejo Interterritorial que afectan directamente al sector turístico y hostelero.

Así, el GPP ha subrayado que, actualmente, la vacunación sigue avanzando y la incidencia del virus es baja y, por tanto, nadie entiende que se impongan más frenos a sectores que lo han pasado "francamente mal".

Juan Parejo ha recordado que durante el último año y medio el sector de la hostelería, el ocio nocturno y el turismo se ha dejado muchos empleos y negocios en el camino en Extremadura.

En este sentido, Parejo ha señalado que la sociedad podía entender algunas medidas restrictivas en un momento determinado, cuando se daban incidencias de la Covid-19 altas y presiones hospitalarias elevadas, pero es que "no es el caso en las últimas semanas".

El portavoz de Turismo del GPP ha explicado que, tras contactar con los profesionales, queda claro que piden "que les dejen trabajar", que se les permita contratar, pagar a sus proveedores, poder hacer frente a sus impuestos.

"Es lo que quiere ese sector que ha sido señalado y demonizado", ha insistido. Para el GPP, no se puede fomentar el ocio no controlado en detrimento del ocio controlado, y, ahora, sin toque de queda se puede estar en la calle o en una casa, pero no en un bar, cumpliendo los protocolos de seguridad.

Para Parejo, es un "sinsentido lo que estamos escuchando estos días" con imposiciones del Gobierno de España que ahora parece que sí les dice a las CCAA lo que tienen que hacer, pero también vemos que varias ya han alzado la voz.

El portavoz de Turismo del GPP se ha referido a los casos de Andalucía, Madrid, Castilla y León y País Vasco, y ha lamentado que entre esas voces no esté la de Fernández Vara, que guarda silencio mientras las asociaciones de hostelería y la patronal le están pidiendo flexibilización de medidas "porque con las condiciones actuales no van a poder abrir".

APOYO A EDUCACIÓN INFANTIL Y GUARDERÍAS

Parejo también se ha referido a un sector que se ha manifestado en el día de hoy en Mérida: el de los centros de educación infantil y guarderías.

El GPP ha acompañado hoy en la Plaza de España a la asociación ACEIGEX, que representa a 85 guarderías y engloba a más de 400 trabajadores.

"Respaldamos lo que piden", ha señalado Parejo refiriéndose a la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, que sean los padres lo que puedan elegir el centro educativo de sus hijos, y, ante todo, que la Junta se siente con el sector porque "no les escuchan"

Para el GPP, es prioritario que el gobierno de Vara se reúna con estos profesionales y emprendedores, y, a los padres, les deje elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos respetando la diversidad educativa.

Así, Parejo ha manifestado que la educación pública, concertada, privada y la educación especial pueden coexistir y trabajar en Extremadura sin ir a un modelo educativo impuesto, como el del PSOE. Y en este sentido, el GPP ha anunciado el registro en la Asamblea de una iniciativa para respaldar estas demandas.