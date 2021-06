Vara destaca la importancia de "hacer buenos diagnósticos" ante la "nueva realidad"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este miércoles en Jarandilla de la Vera, la importancia de "hacer buenos diagnósticos" ante la "nueva realidad en la que nos encontramos" y para responder a preguntas de qué nos pasa, por qué, desde cuándo y qué tenemos que hacer para superarlo.

Y es que, según sus palabras, se trata de unas cuestiones que "nos debemos hacer a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto".

Así de tajante se ha mostrado el jefe del Ejecutivo regional durante su intervención en la inauguración del IV Foro Cultura y Ruralidades, a la que también ha asistido la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, y la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores.

Ante los presentes, el máximo mandatario extremeño ha afirmado que la Covid-19 ha provocado que se aceleren determinadas actuaciones y comportamientos que estaban fraguándose.

En este sentido, ha subrayado que han aparecido en nuestro modelo de vida cuestiones que hasta hace unos años estaban ausentes y “de pronto se ha apoderado de la actualidad todo lo que tiene que ver con la digitalización, la ecología, el reto demográfico, la despoblación o con la ruralidad”.

Así pues, para el presidente autonómico en estos tiempos “no estamos decidiendo sobre cuestiones banales, estamos decidiendo sobre cómo vamos a organizarnos y a relacionarnos con el planeta en el que vivimos, hablando de algo tan básico como si la tecnología va a llegar a todas partes o si vamos a entrar en una nueva revolución, como entramos en la anterior, donde los primeros y los últimos tengan una diferencia de 150 años o si vamos a entrar todos al mismo tiempo, y en ese sentido, tenemos que empezar a hacer buenos diagnósticos”.

De este modo, en relación al Foro, el jefe del Ejecutivo regional ha abogado por ser capaces de entender qué nos está pasando y buscar respuestas e interpretarlas bien, y en este sentido, no entender el concepto de ruralidad como contrapuesto al de ciudad ya que hay que entender que todo el mundo tiene su espacio, según informa la Junta en una nota de prensa.

“Lo que se va a tratar aquí es muy interesante e importante. La ruralidad es una adecuada respuesta a muchas preguntas siempre que la entendamos de muchas maneras pero nunca excluyente”, ha aseverado.

RETO DEMOGRÁFICO

Por otro lado, el presidente de la Junta de Extremadura ha explicado, en referencia al reto demográfico, que es “fundamental que se hagan primero buenas estrategias, después buenos planes y después buenas leyes porque si uno lo hace al revés las leyes no obedecen a estrategias y a planes y acaban no saliendo bien”.

En relación a la demografía, el máximo mandatario extremeño ha matizado que no hay que confundirlo con despoblación, de tal manera que la demografía la consecuencia entre la gente que muere y nace en un determinado lugar, situación que en Extremadura revela que mueren alrededor de 4.500 más de las que nacen en un año.

Así, en relación con lo anterior, Fernández Vara ha incidido que esto es un problema que ocurre en toda España pero en otros sitios con los movimientos migratorios se compensa.

“Tenemos que ser conscientes de que esto no es una cuestión de ver que ocurrió hace 40 años y hacer lo mismo, pero a la inversa, que fue crear industria en el norte con mano de obra del sur, ahora no se trata de hacer lo contrario porque esa no sería la solución, se trata de entender que vivimos en un tiempo nuevo y diferente donde es imprescindible para quienes tienen que tomar decisiones que hagan buenos diagnósticos”, ha continuado.

De la misma manera, Fernández Vara ha expresado que es muy necesario que se utilicen debidamente la terminología y los conceptos en un momento en el que se nos debe exigir mucho rigor en la utilización de los conceptos y “desde luego el concepto de la demografía está en el origen del problema pero no es el responsable único de la despoblación”.

Precisamente, sobre este último concepto, el presidente de la Junta de Extremadura ha manifestado que para entender por qué la gente que vive en entornos rurales en un determinado momento se plantea irse a otro lado, es “porque no le hemos dado respuesta a dos preguntas que se hacen y que son ¿cómo puedo vivir aquí? y ¿cómo voy a vivir aquí? y la respuesta es que tengas acceso una vivienda y que tengas acceso a un trabajo digno siendo lo demás elucubraciones”.

“El fondo del problema es que una parte de España se está quedando vacía porque no hay jóvenes y es debido a que no tienen proyectos de vida y si uno no tiene un proyecto de vida, no puede tener un proyecto de familia”, ha concluido.