Vergeles: No es capricho inocular Pfizer a primovacunados menores de 60 con AstraZeneca

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha reiterado sobre inocular la segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 años primovacunados con AstraZeneca que "no es un capricho" suyo, o de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sino una "indicación estricta, exacta" y "basada en la ciencia" por parte de la Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública y después ya "efectiva" a través del Ministerio de Sanidad.



"Esta semana vamos a vacunar con la dosis que está indicada que es la dosis de Pfizer, esa dosis no es un capricho del consejero de Sanidad de Extremadura, ni un capricho de la ministra de Sanidad, ni es un capricho del doctor Simón, ni es un capricho de nadie", ha incidido Vergeles preguntado por este tema, en relación al cual ha señalado que en la región se está haciendo llamamientos masivos durante toda esta semana.



Posteriormente, ha comentado, abordarán un sistema de llamadas informado dado que, en su opinión, "hay que hacer un esfuerzo" por explicarle a la ciudadanía que en la Estrategia de Vacunación la dosis que viene indicada, Pfizer, "no es capricho de nadie".

Además, ha comentado como ejemplo que este lunes ha sido llamado para vacunarse y no le dijeron la dosis que le van a poner este miércoles, cuando acudirá y le inocularán la correspondiente dentro de las que él mismo tenga indicadas por su grupo de edad.



Y es que, como ha reiterado, cree que todas las vacunas que están aprobadas son "seguras" y "eficaces", aunque "hay algunas que han demostrado que son más eficaces y que son más seguras en determinados tramos de edad de población", y eso es lo que están abordando.



Asimismo y en relación al rechazo que están mostrando algunos de los extremeños menores de 60 años vacunados en su primera dosis con AstraZeneca, ha señalado que "habrá de todo" y que "habrá necesidad de información" o decisiones ya tomadas porque la gente lee, se informa y obtiene sus propias conclusiones, sobre lo cual ha pedido a este colectivo de ciudadanos que les permitan decirle lo que ha dicho la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Vacunas.



"Nadie en este tema tiene la verdad absoluta, nadie, lo que hay son indicaciones basadas en el estado de la ciencia en ese momento; y lo único que pido es que se nos permita explicar eso, ni estamos presionando, ni estamos coaccionando, ni estamos obligando, ni estamos retrasando porque queremos", ha remarcado Vergeles, que "simplemente" pide que, igual que se les ha permitido explicar cuál es el estado de la ciencia "en cada momento", que esos ciudadanos les permitan explicarlo y "decidir libremente posteriormente".



RITMO DE VACUNACIÓN



Igualmente e interpelado por si este rechazo puede demorar el ritmo de vacunación, el consejero de Sanidad ha considerado que no y que están "tranquilos" y además con la "seguridad" de que a finales de esta semana podrán empezar con la década de los 49-40 años, así como que en Extremadura se va a un ritmo de vacunación que "nadie podía imaginar" al inicio, cuando en las primeras ruedas de prensa sobre el tema hablaban de que llevaban un ritmo de mil vacunas al día.



En este sentido, ha incidido en que se dependía de la llegada de vacunas porque "manos afortunadamente" tienen las de los profesionales de los equipos de vacunación, con lo que se ha mostrado "muy satisfecho" de cómo va la Estrategia de Vacunación en Extremadura.

También, ha pedido a los ciudadanos que entiendan cuáles son las posturas que defienden porque no quieren "hacerle la vida imposible a nadie" sino que "por favor" se les escuchen cuáles son las razones científicas que han defendido los técnicos para llegar a que esas son las vacunas indicadas para su grupo de edad.



En relación a la posibilidad de inocular Janssen al colectivo de 49 a 40 años, ha apuntillado que cree que se abordará "probablemente" este martes en la Comisión de Salud Pública y que lo que han defendido todos los técnicos de las comunidades autónomas en la Ponencia de Vacunas es que se pueda vacunar ese grupo con Jannsen, lo cual "no significa que sea la vacuna indicada" sino que "también se le puede poner".



FLEXIBILIZACIÓN DEL USO DE MASCARILLAS



Por otro lado y acerca de la flexibilización del uso de mascarillas, José María Vergeles ha aseverado que no se va a pronunciar y que se lo deja a los técnicos como "siempre" ha hecho.

Asimismo, ha asegurado que se le ha criticado desde los grupos de la oposición que ha cambiado de criterio en este asunto, pero que "siempre" ha seguido los criterios técnicos que le han dicho.



"Si a mí los técnicos me han dicho que no estaba recomendada la mascarilla al principio, no estaba recomendada la mascarilla; si a mí los técnicos me han dicho que estaba recomendada la mascarilla, estaba recomendada", ha aseverado.



Así y si se pasa a una situación de inmunidad y de incidencia donde los técnicos deciden que se pueden hacer "determinadas flexibilizaciones" con las mascarillas se hará, pero tiene que ser aprobado por la Comisión de Salud Pública, por la Ponencia de Alertas, y ser llevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Junto con ello, ha matizado que se está trabajando "en intentar en la medida de lo posible ir flexibilizando las cosas" y, en la decisión sobre el uso de las mascarillas incide la Ley 2/2021, que tiene ser derogada.



En relación a la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha dicho que probablemente vaya una modificación del "sistema de semáforo", basada fundamentalmente en "rescatar" un sector productivo que no se ha "recuperado todavía" que es el sector del ocio nocturno, como también se trabaja en organizar las declaraciones de actuaciones coordinadas, como por ejemplo "probablemente" se derogará la declaración de actuaciones coordinadas en materia de residencias.



Respecto al ocio nocturno, ha adelantado que la postura de Extremadura, trasladada ya al sector de la hostelería y de la restauración, es que "en cuanto fuese posible siempre que estemos dentro del nivel de alerta uno o en el nivel de nueva normalidad", se podría retomar y que la postura que la región y los técnicos han defendido dentro de la Ponencia de Alertas pasa por que se recuperase el ocio nocturno hasta las dos de la madrugada, aunque las pistas de baile no podrían ser utilizadas como tales, sino que las personas tendrán que consumir sentadas.



