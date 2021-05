Extremadura llamará por teléfono al menor de 60 años primovacunado que rechace Pfizer

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura contactará por teléfono con aquellos menores de 60 años primovacunados contra la Covid-19 con AstraZeneca y que no accedan a la recomendación científica de recibir un segundo pinchazo de Pfizer, aunque esto se producirá después de los llamamientos masivos que durante esta semana se inician en la comunidad para serles administrados este último suero.



Así, esas llamadas telefónicas se realizarán con el objetivo de "rescatar" a quienes no hayan acudido "libremente" a vacunarse con Pfizer y que hayan "fallado" por tanto a ese llamamiento masivo, y todo ello porque "interesa llegar a la inmunidad de grupo cuanto antes" en la región.



"La llamada por teléfono será posterior a los que hayan fallado o no hayan acudido a vacunarse con la vacuna de Pfizer", ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles,



Se tratará, en todo caso, de llamadas telefónicas "con un contenido de información y de resolver dudas" en las que se pondrá de manifiesto que la "evidencia científica" recomienda recibir Pfizer como segunda dosis y no AstraZeneca.



De este modo lo ha explicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida sobre trasplantes el vicepresidente segundo, quien ha vuelto a pedir "por favor" a los menores de 60 primovacunados con AstraZeneca que "confíen en la Ciencia" y accedan a recibir Pfizer en su segundo pinchazo.



Con ello, tras reconocer que estos ciudadanos han podido ser sometidos a "una serie de informaciones que les han podido generar determinado desconcierto", Vergeles ha reiterado que la Ponencia de Vacuna y la Comisión Nacional de Salud Pública "ha dicho claramente" que la vacuna indicada en segunda dosis es la de Pfizer.



"Y esto lo ha dicho no por casualidad, no porque se hayan reunido un grupo de personas y lo haya decidido, o no porque sea una decisión política. Los políticos hemos participado poco en la toma de decisiones de las vacunas que estaban indicada, y lo único que hemos hecho es facilitar que las decisiones técnicas que se toman en la Ponencia de Vacuna se administre a la población de la forma más ágil", ha argumentado el vicepresidente segundo.



ARGUMENTOS Y EVIDENCIA CIENTÍFICA



De este manera, Vergeles ha subrayado que "la evidencia científica en este momento en lo que se sitúa es que la segunda dosis de los primovacunados por AstraZeneca menores de 60 años debe ser Pfizer".



"No hay ninguna excepcionalidad marcada en la ficha técnica para que no se pueda administrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer", ha recalcado el consejero, quien ha afirmado que no ve "otro motivo para que los 32.220 extremeños primovacunados con AstraZeneca menores de 60 años se vacunen con otras cosas que no sea Pfizer".



En todo caso, ha recordado que "si hay alguna excepcionalidad que durante la llamada de teléfono que se le haga o durante el acto de vacunación se detecte, se les ofrecerá a esas personas, que debe ser la excepcionalidad, la información, que la tienen que procesar para posteriormente firmar un consentimiento informado y entonces vacunar con AstraZeneca".



Como argumentos, Vergeles ha vuelto a insistir en que en los resultados preliminares del estudio CombivacS "se ve que la vacunación en segunda dosis con Pfizer es una vacunación segura, tiene más efectos adversos leves, todos ellos son leves, y no hay ningún riesgo de efectos adversos graves", ha destacado. "La vacunación con dos vacunas diferentes es segura", ha subrayado.



También, "la vacunación con la segunda dosis de Pfizer incrementa los anticuerpos en la persona vacunada más que cuando se han vacunado con AstraZeneca".



Como tercer resultado de "mucha importancia", ha incidido en que se obtiene que "la subida de defensas sirve para neutralizar el virus de la Covid-19 con anticuerpos neutralizantes, siete veces más efectiva en Pfizer que con AstraZeneca".



"Si tenemos una evidencia sólida y además no tenemos claro todavía porque no hay estudios que así lo indiquen que la vacunación con la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 pueda o no incrementar el riesgo de trombos raros, la decisión de la Ponencia de Vacuna de la Comisión Nacional de Salud Pública es que se vacunen con Pfizer", ha destacado; al tiempo que ha apelado a seguir confiando en la Ciencia, que "es la que nos ha permitido bajar en 10 puntos la tasa de letalidad" y que "en este momento los cuadros graves sean mucho menores que antes del fenómeno de la vacunación".



Por otra parte, sobre un posible miedo a las vacunas heterólogas, ha dicho que "todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos de este país para los dosis de recuerdo que podamos necesitar en 2022 y 2023 probablemente en la mayoría de ocasiones no sea con la misma marca de vacuna que nos hemos puesto este año". "Van a ser una realidad más tarde o más temprano" las vacunas heterólogas, ha espetado.