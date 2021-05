Extremadura inicia próxima semana 2ª dosis a -60 con Pfizer y retrasa si es AstraZeneca

Los extremeños menores de 60 años primovacunados con AstraZeneca comenzarán a recibir a partir de la próxima semana su segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 si optan por Pfizer, que es la recomendación de la "evidencia científica", y se les retrasará algo ese segundo pinchazo si deciden --tras firmar el consentimiento informado-- que se les inocule el suero de la Universidad de Oxford.



Así, a partir de la próxima semana las distintas áreas de salud de la región, en principio la de Navalmoral como la primera de ellas, iniciarán los llamamientos masivos para vacunarse con Pfizer, mientras que a quienes deseen vacunarse con AstraZeneca "se le tendrá que retrasar la vacuna", toda vez que "la dosis indicada para esas personas (menores de 60 que ya recibieron AstraZeneca como primer pinchazo) es Pfizer en segunda dosis".



Así, lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, reconociendo que, en todo caso, "hay dosis suficientes (en la región) para ponerse ambas vacunas), es decir tanto para quienes opten por Pfizer como por AstraZeneca.

Pero, Vergeles ha subrayado que "esto no es una cuestión de elección", sino de que el "criterio científico" señala a Pfizer como la dosis para esos menores de 60 años primovacunados con AstraZeneca.



El Vicepresidente Segundo ha matizado que "no creo que podamos ni debamos asumir riesgos innecesarios. ¿Si durante toda la Estrategia de Vacunación hemos intentado evitar en la medida de lo posible los riesgos innecesarios, por qué los vamos a asumir ahora?".

Además, ha incidido en que "la vacuna de elección para esas personas es Pfizer... y luego ya se llamará para ponerse a aquellos residuales que hayan quedado, que hayan decidido AstraZeneca".



Con ello, ha reconocido que en el caso de las segundas dosis de primovacunados con AstraZeneca, "o lo hemos explicado mal o esto se ha entendido mal" pues, si bien es "voluntario" vacunarse o no, "el resto está basado en criterios científicos", en alusión a que existen estudios para recomendar Pfizer como segunda dosis y a que así lo decidió también el Consejo Interterritorial de Sanidad.



En este sentido, ha pedido "por favor" que se respete a la Ciencia, porque "detrás de esto hay mucha inversión para hacer estudios, hay mucho trabajo de investigadores que están dando la opinión y lo mejor de sí mismos para tener los resultados cuanto antes".



Asimismo, Vergeles ha añadido también que quien elija la segunda dosis con AstraZeneca "sí lógicamente" está retrasando esa segunda dosis, matizando que "es una elección que ha decidido quien ha asumido la responsabilidad de vacunarse con la segunda dosis de AstraZeneca obviamente".

Vergeles ha recalcado que, en Extremadura, "siempre" ha sido "muy claros" en el sentido de que "primero se vacunarían los de Pfizer" y de que "el consentimiento informado es tomar una decisión de forma informada".



INFORMAR BIEN A LA CIUDADANÍA

El Vicepresdiente Segundo ha explicado que la estrategia de comenzar a administrar las segundas dosis a menores de 60 años primovacunados con AstraZeneca en Extremadura se ha retrasado unos días sobre lo anunciado inicialmente debido a que la Administración sanitaria estaba detectando en las llamadas para convocar a la vacunación que se estaban realizando a mitad de esta semana "había una mayoría de personas que habían decidido ponerse AstraZeneca", lo que ha llevado al planteamiento de tratar de "informar bien" a la ciudadanía sobre la cuestión.



"Nosotros hemos sido precavidos a la hora de decir 'oiga, vamos a organizar esto bien', porque de las llamadas que habíamos empezado a realizar a mitad de esta semana lo que estábamos viendo es que también había una mayoría de personas que habían decidido ponerse AstraZeneca..."

Asimismo, ha añadido que "desconozco el ensayo clínico en el que se basan para ponerse AstraZeneca, lo desconozco sinceramente... y creo que hay que informarles bien para que utilicen la vacuna que está indicada que es la vacuna de Pfizer".



"¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer, hemos tenido que cambiar la estrategia lógicamente". "El retraso en la vacunación en Extremadura de esas segundas dosis es precisamente por esto: porque yo creo que hay que informar bien a la ciudadanía de que la vacuna que está indicada para ellos es la vacuna de Pfizer y excepcionalmente es la de AstraZeneca... Pero no puede ser la excepcionalidad la que está indicada científicamente", ha añadido.



Además, recuerda que se ha conocido que se han dado algunos casos más en menores de 60 años de efectos trombóticos, que "es verdad que son raros pero están ahí y sin importantes desde el punto de vista de la salud".



Y, ha matizado que "en menores de 60 años tengamos esos efectos secundarios y eso no se lo avisemos a la ciudadanía permítanme que es un acto de irresponsabilidad no hacerlo".



CONFIANZA EN LA CIENCIA

El Vicepresidente Segundo ha subrayado que "Extremadura siempre ha sido muy clara en esto, porque siempre ha dicho es que en la vacuna que está indicada para esa población menor de 60 años que se ha vacunado en primera dosis con AstraZeneca la evidencia científica lo que dice es que se debe administrar la segunda dosis de Pfizer", ha dicho como algo que "no ha quedado ninguna duda".



Al mismo tiempo, que ha recordado que "no hay prohibición" de administrar AstraZeneca en segunda dosis pero "debe ser excepcional porque la indicación científica es la indicación de la dosis de Pfizer" y "para eso se ha hecho el estudio CombivacS y para eso hay estudios en otros países".



"Hay tres países que lo han puesto directamente sin hacer estudios previos, y yo creo que España ha cumplido con hacer un estudio científico previo donde se demostrase que eso generaba más anticuerpos neutralizantes contra el virus y que era seguro", ha dicho.



Así, ha indicado en que "científicamente nosotros lo que tenemos que hacer es vacunar a esas personas con Pfizer", y ha añadido que debe quedar "claro" es que "esa es la vacuna indicada" para ellos.



Aunque ha añadido que si "excepcionalmente se da algún caso" de alguien elige AstraZeneca y firma el consentimiento informado "es perfecto, y puede ser perfecto y puede ser entendible incluso", pero "desde luego lo que no puede ser es lo que estamos viviendo en otras CCAA donde el 90 por ciento ha elegido vacunarse con AstraZeneca. Es que es ir contra la evidencia científica". "Y creo que jamás la Estrategia de Vacunación ha ido contra la evidencia científica existente", ha añadido.



Así, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía a que "siga creyendo en la ciencia" porque para eso España no ha hecho lo que otros países como Francia, Alemania o Suecia que "directamente sin hacer ningún estudio han dicho que a los menores de 60 años primovacunados con AstraZeneca se le pone Pfizer sin ningún estudio", mientras que en España se ha hecho el estudio CombivacS que él cree que "hay que respetarlo".



Para Vergeles, "ahora mismo, la Agencia Europea del Medicamento le está dando la razón a España en el diseño de ese estudio, porque es el diseño de los estudios que vamos a acometer de aquí en adelante para probar determinadas vacunas nuevas que vayan apareciendo en el espectro y el vademecum de las vacunas".