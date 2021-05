Vergeles aconseja vacunar con Pfizer a menores de 60 años primovacunados con AstraZeneca

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha recomendado la vacunación con Pfizer en el caso de los menores de 60 años primovacunados con Astrazeneca, casi 32.000 extremeños, sobre lo cual ha avanzado que a mediados de esta semana comenzarán los llamamientos para este colectivo.



"Nosotros, por defecto la segunda dosis que le ponemos a los menores de 60 años, a los menores de 60 años vacunados en primera dosis con Astrazeneca, le tenemos que poner Pfizer", ha señalado Vergeles a preguntas de los periodistas por este tema en una rueda de prensa en el Hospital Materno-Infantil de Badajoz, en la que ha comentado que en este caso de los primovacunados con Astrazeneca con menos de 60 años comenzarán a partir de mediados de semana y que lo harán con llamamientos que realizarán las áreas de salud.



En este sentido, ha matizado que será un llamamiento "con alguna particularidad" para informar a la persona "puesto que es una vacunación donde por primera vez se puede hacer uso del principio o del derecho a la autonomía de la persona en la toma de decisiones", de manera que "tiene que ser una decisión informada por parte de la persona que se va a poner esa segunda dosis" y dicha "decisión informada" o "bien se hace en el momento del llamamiento o bien se hace en el punto de vacunación".



"El modelo de consentimiento informado ya está hecho, saben que la vacuna lo suyo es ponerle la segunda dosis de Pfizer, no obstante nosotros no contravenimos el que una persona, informado de todos los efectos que puede tener la vacuna y que la Agencia Europea del Medicamento incluyó en la ficha técnica, con todos esos elementos a la hora de elegir pues pueda elegir AstraZeneca", ha abundado, junto con que en ese momento firmaría el consentimiento informado para ponerse la segunda dosis de AstraZeneca.



Sobre estos llamamientos, el consejero ha agregado que los llamamientos masivos "siempre" tienen lugar en las ciudades grandes y que aquellos "más individualizados" se realizarán en los centros de Atención Primaria, al igual que se ha hecho con el resto de la vacunación, "no será muy diferente a eso", ha sumado.



Preguntado por si se tienen suficientes dosis en el caso de que todos se quisiesen inocular la segunda dosis de AstraZeneca, ha hecho hincapié en que "en reserva no" tienen dosis suficientes para ponerles a todos AstraZeneca si todos así lo decidiesen, pero "como no hemos tenido dosis de Pfizer para todos los que se tenían que vacunar con Pfizer": "esto irá llegando, la vacuna de AstraZeneca irá llegando y la iremos poniendo a medida que nos vaya llegando, si eso es así".



RECOMENDACIONES BASADAS EN LA CIENCIA



"Yo lo que quiero destacar es que, a la luz de los ensayos clínicos, y la decisión de la Comisión de Salud Pública y sobre todo de la Ponencia de Vacunas es que se vacune con Pfizer", ha apuntillado José María Vergeles, que ha indicado: "es que parece que hayamos recomendado Pfizer para que ahora sea lo contrario lo que queramos, quiero decir, que las recomendaciones son unas recomendaciones basadas en la ciencia".



Igualmente, ha abogado por tener "en cuenta" que cuando una persona se vacuna en segunda dosis con Pfizer el incremento de la inmunidad se produce entre 123 y 159 veces, y que cuando la segunda vacunación es con Pfizer tiene siete veces más anticuerpos neutralizantes que cuando a esas personas se les ha puesto la segunda dosis de Astrazeneca. "Eso es lo que dice la ciencia", ha dicho.



"Si encima la ficha técnica lo que dice es que es verdad que hay efectos trombóticos que son raros, pero hay efectos trombóticos de cinco efectos trombóticos por cada millón de dosis administradas y no tenemos claro si la segunda dosis incrementa esos efectos trombóticos porque no hay experiencia suficiente en todo el mundo", ha señalado, para recalcar que "parece que lo lógico que recomiende la ciencia sea poner la segunda dosis de Pfizer", pero "esto no significa" que haya personas que "en su autonomía y con toda esta información decidan ponerse AstraZeneca.



CALENDARIO DE VACUNACIÓN



En relación al calendario de vacunación, el consejero ha recordado que se va a seguir "hacia abajo" y se completará el grupo de 50 a 59 años como se tenía previsto, y que la década de los 40 se vacunará en junio, un mes este último en el que "seguro" se empieza con la década de los 30 a los 39.



Al respecto, ha comentado que es "muy variable" entre áreas, algunas de las cuales como la de Badajoz tienen un porcentaje de población muy alta, así como que también se trata de la década de los "baby boomer", dado que "ahora es cuando más población hay", y "luego ya cuando bajemos de esta edad desgraciadamente tenemos menos" y, en concreto, en la década de 50 a 59 en Extremadura hay unos 169.276 hombres y mujeres.



VACUNACIÓN DE TEMPOREROS



Por otro lado y preguntado por la vacunación de los temporeros, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha insistido en que la estrategia de vacunación "ha ido siempre" hacia a aquellos que tenían mayor riesgo de desarrollar enfermedad "grave" o fallecer como consecuencia de la Covid-19.



Así, ha comentado que se está entrando en unos grupos de edad en los que si se tiene "completo" la década de los 50, y dado que se ha conseguido disminuir la letalidad y si se consigue reducir también la de ingresados, en lo cual ha confiado, y "sobre todo" la de ingresados en UCI, se podría plantear al Sistema Nacional de Salud "que abordemos determinados colectivos que antes no los habíamos abordado", como los cooperantes o los temporeros y otros tipos de sectores que "en este momento pueden estar más en riesgo".



"Lo planteado con este tema es en los grupos de edad, en los grupos de edad, y dependiendo de las campañas agrícolas que se pongan en marcha se podría priorizar por los temporeros que vayan a trabajar en esas campañas", ha señalado, al tiempo que ha querido "dejar bien claro para que nadie se sienta excluido como personas esenciales" puesto que la vacunación "no marca la esencialidad", sino que ha marcado "siempre" intentar prevenir el desarrollo de las enfermedades "más graves" o los fallecimientos.



Finalmente, José María Vergeles ha apuntado que, en la protección de determinados sectores, se va a ver cómo se acompasa con algo que se ha mostrado "muy eficaz, muy rápido y muy ágil" como la vacunación por edad y que hay que seguir avanzando "en ese ritmo de vacunación para tener la inmunidad de grupo cuanto antes"; de forma que la propuesta que hará Extremadura en el seno del Consejo Interrterritorial es acompasar esto último con la protección de determinados sectores de actividad.



"¿Hay determinadas actividades que han estado asociadas a brotes que lo hemos pasado mal el año pasado? Pues hagámoslo, pero eso no elimina ninguno de los planes de contingencia que tenemos para las campañas agrícolas", ha concluido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa tras visitar la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital Materno-Infantil de Badajoz.