Monago: Sánchez ha "humillado" a alcaldes al no contar para plan 'Pueblos con Futuro'

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "humillado" a los representantes municipales al no contar con ellos para el plan 'Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y transformación del país'.



En esta línea, el 'popular' ha aseverado que dicho plan, que contiene 130 medidas para luchar contra el reto demográfico, se ha hecho "de espaldas" a los municipios y provincias, además de no haber sido sometido a consulta pública ni presentado en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico.



En su opinión, Sánchez se "ha sacado este plan de la manga" para intentar frenar el "desastre" que ha supuesto la crisis en Ceuta y las encuestas que "cada semana le anuncian su salida de manera rápida de la Moncloa".



PLAN SIN "OBJETIVOS NI MEDIDAS CONCRETAS"



Para Monago, este plan presentado este pasado sábado, no contiene "objetivos ni medidas concretas", además de no decir "dónde se va a actuar" ni establecer un calendario de actuaciones, mecanismos de seguimiento ni de dónde sale el presupuesto.



Así, se ha referido a que dicho plan consta de 129 páginas, a las que el Gobierno de España solo dedica "apenas medio folio" para explicar la financiación. "Medio folio para decirnos que no tienen ni idea de cuánto dinero van a disponer", ha apuntado.



En esta línea, Monago matiza que "pretende arañarlo de los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia" y de no ser posible, ha dicho el 'popular', se indica que se irá financiado con dinero de los ministerios "siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria".



Así, se ha referido a que el PP está "muy concienciado" con el reto demográfico, ya que es, junto con el empleo, el "principal reto" que tiene Extremadura y ante el que la Junta "no está haciendo nada para paliar este desastre".



"La Junta de Extremadura ha sido incapaz de generar una propuesta seria para luchar contra la despoblación, durante estos dos años de legislatura tan solo hemos tenido buenas palabras pero ninguna medida concreta y ahora que el señor Sánchez se saca de la chistera un plan con 130 medidas resulta que es un plan de propaganda sin financiación y son contar con absolutamente nadie", ha sostenido.



Por ello, el PP de Extremadura ha instado a Pedro Sánchez a "dejar a un lado la propaganda" y a pensar en el futuro de los extremeños y del conjunto de los españoles, ya que se ha referido a un informe del Banco de España que alerta de que 158 municipios extremeños están en riesgo de desaparecer, algo que podría suponer la desaparición del 40 por cientos de los municipios de la región.



En esta línea, ha recordado que la pasada semana ya exigió el PP al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "implicación" en la lucha contra la despoblación y que buscase aliados en otras regiones con características similares, aunque ha criticado que haya preferido "aplaudir" a Sánchez por su "plan sin presupuesto" que ponerse del lado del "interés general" de los extremeños.



Asimismo, y respecto al plan 'España 2050', Monago ha asegurado que tras su lectura ha llegado a la conclusión de que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le importan los extremeños lo más mínimo", ya que no incluye "ni una sola medida concreta" para la región, ni está entre los objetivos prioritarios.



De la misma manera, ha criticado que no se haya contado con la oposición para su configuración y que contenga "más propaganda que contenido efectivo", ya que es una "improvisación más" para "tapar la crisis con Marruecos y el eco de las encuestas".



"Los grandes empresarios, a quienes había invitado a que acudieran a esa cita para la presentación de 'España 2050' le dieron la espalada como preludio a lo que van a hacer los españoles cuando se pongan las urnas", ha aseverado