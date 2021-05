PSOE mira con optimismo lo que queda de legislatura ante recuperación laboral y económica

Ep

De esta forma, lo ha señalado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, invitando a los ciudadanos en la región a mirar con "optimismo" lo que queda de legislatura.



Además, ha lanzado a los ciudadanos un "mensaje de tranquilidad", porque el PSOE de Extremadura "es el que va a aportar esa seguridad y esa estabilidad que esta región necesita para esa recuperación económica y del empleo que va a haber en los dos próximos años", frente a una oposición que "es la casa de los líos" y que está más preocupada, ha dicho, por sus cuestiones internas que por el interés general, ha afirmado en alusión al PP.



Así, a punto de cumplirse el próximo miércoles dos años desde las últimas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 2019, en las que los extremeños dieron "mayoritariamente la confianza al PSOE en Extremadura", González ha reconocido que en aquel momento nadie pensaba que iba a ocurrir la pandemia que ahora se está afrontando, y que ha llevado a "la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, que además se ha trasladado a una crisis económica y social".



"Por tanto, el programa electoral con el que nos presentamos en el año 2019 poco tiene que ver con el reto que tenemos para los dos próximos años", ha incidido el portavoz socialista, quien en todo caso ha lanzado un mensaje de "optimismo" porque "lo mejor está por llegar", teniendo en cuenta que el ritmo de vacunación contra la Covid-19 "lleva una velocidad de crucero importante" y que la incidencia de la pandemia "está remitiendo en Extremadura".



"En este ecuador de legislatura, en estos dos años que nos queda por delante, podemos decir desde el PSOE de Extremadura que somos optimistas ante los dos años que nos quedan de legislatura, porque nosotros creemos que lo mejor está por llegar, que va a haber una recuperación económica y del empleo importante en los próximos dos años, y porque creemos que Extremadura está en condiciones idóneas para tener una oportunidad muy importante en los próximos dos años", ha subrayado.



Según González, "los dos próximos años que nos quedan de legislatura va a ser muy importantes para Extremadura porque va a haber recuperación económica, recuperación del empleo y fundamentalmente porque creemos que lo mejor está por venir".

Además, ha afirmado que "todos los indicadores económicos hablan de fuerte crecimiento de nuestra economía, hablan de que va a haber una recuperación tanto en lo que queda de 2021 como en todo el año 2022 una recuperación importante del empleo".



"Todos los indicadores económicos nos están diciendo que ya está habiendo repuntes por ejemplo en el sector turístico en Extremadura, y todo ello nos lleva a mirar el futuro con optimismo", ha subrayado Juan Antonio González.

También, ha vuelto a insistir en que "los dos próximos años de legislatura que nos quedan va a ser una legislatura fructífera y en la que va a haber una recuperación del empleo y una recuperación económica", ha recalcado.



ESTABILIDAD Y SEGURIDAD



Para ello, ha incidido en que el Ejecutivo regional del socialista Guillermo Fernández Vara "da estabilidad y seguridad en la región", y "junto" a ello hay un partido, el PSOE de Extremadura, que "da también estabilidad y seguridad a Extremadura, a los extremeños y a las extremeñas", porque "es el único partido en estos momentos que está mirando no solamente por el presente, por esas recuperación económica y del empleo sino también por el futuro y por el bienestar de los extremeños y las extremeñas".



"El único partido en Extremadura que en estos momentos está mirando por el presiente y futuro de Extremadura es el PSOE", porque "frente a esto tenemos una oposición que es la casa del os líos", ha afirmado.



"El PP en el peor momento de nuestra historia en los últimos 100 años el PP de Extremadura es la casa de los líos, en la que están más interesados en mantener su estatus quo, en mantener sus sillones, en qué hay de lo mío, en sus congresos internos, que en el futuro de los extremeños y extremeñas", ha señalado.



Así, ha indicado que la región tiene la "desgracia" de una oposición que "no ayuda" y que "está más interesada en su propio interés particular que en el futuro de todos los extremeños y todas las extremeñas", ha espetado.



En este sentido, a los ciudadanos les ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" porque el PSOE de Extremadura "es el que va a aportar esa seguridad y esa estabilidad que esta región necesita para esa recuperación económica y del empleo de la que estamos hablando y de la que va a haber en los dos próximos años", ha concluido.