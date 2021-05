Vergeles: Se trabajará en flexibilizar ocio nocturno pero no se hará sin inmunización

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que trabajará por la flexibilización de los horarios del ocio nocturno pero ha advertido que no se hará de forma inminente, mientras no avancen los índices de inmunización.



Así lo ha señalado en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea en respuesta a una propuesta planteada durante el debate por parte del diputado de Ciudadano José María Casares, quien le ha reclamado que atienda las peticiones de un sector que considera "parte de la solución", en tanto que permitiría un ocio "más controlado".



Al respecto, Vergeles ha recordado que, actualmente, se encuentra en vigor una declaración de acciones coordinadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas que impide el cierre del ocio más allá de la una de la madrugada.



Asimismo, ha señalado que este pasado miércoles se establecieron grupos de trabajo para abordar, en función de la inmunidad y los niveles de incidencia, la posibilidad de flexibilizar los horarios.

"En ese camino seguiremos", ha subrayado Vergeles, quien no está de acuerdo con Casares con respecto a que si se abre el ocio nocturno "desaparecen los botellones", afirmando que, "si usted me lo asegura yo lo firmo, y le abro el ocio nocturno esta noche".



Sin embargo, le ha recordado que en Extremadura hay una Ley de Convivencia y Ocio que prohíbe los botellones y no por ello no se producían antes de la pandemia.

Por tanto, trabajará para que estos negocios tengan mayor flexibilidad de horarios cuando se pueda hacer "de forma segura", no solo para los clientes, sino también para los trabajadores.



Por otro lado, Vergeles ha cerrado la puerta al planteamiento trasladado por el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, acerca de vacunar a grupos de docentes, como son los de las escuelas de idiomas o los conservatorios, entre otros, que aún no ha sido citados específicamente para tal fin.



Al respecto, el responsable de la Sanidad extremeña ha subrayado que se mantendrá la estrategia actual de vacunar por tramos de edad, porque se ha demostrado que con ella se avanza "más rápido".



EL PP CRITICA LA FALTA DE TRANSPARENCIA



Estos han sido dos de los principales asuntos sobre los que se ha debatido en la primera comparecencia del titular de la Sanidad para abordar la situación de la pandemia desde el fin del estado de alarma.

Una comparecencia que, a partir de ahora, tendrá lugar una vez al mes, mientras que hasta la fecha se venía produciendo en cada pleno, es decir, habitualmente cada 15 días.



La comparecencia de Vergeles para informar al arco parlamentario sobre la pandemia ha sido agradecida por Ciudadanos y Unidas por Extremadura, mientras que el Grupo Popular le ha reprochado al consejero que se haya reducido su presencia ante el parlamento, en línea con la "falta de transparencia" con la que considera que viene actuando el Ejecutivo regional desde el inicio de la pandemia.



Así, la diputada del PP, Elena Nevado, ha acusado a la Junta de "enmascarar en transparencia" una comparecencia al mes cuando el presidente, Guillermo Fernández Vara, "no ha dado la cara en esta tribuna", así como le ha reprochado que hable de diálogo con la oposición cuando "votan en contra de inmensa mayoría" de las propuestas planteadas por el principal partido de la oposición.



Según Nevado, "Extremadura no es ejemplo de diálogo y transparencia, porque el presidente ha estado ausente, escondido. Predican una cosa y practican la contraria", añadiendo que "comparecer una vez al mes no es más transparencia, es menos", al tiempo que ha recordado el cierre de la comisión parlamentaria del Covid, que primero funcionó "a puerta cerrada" y que cuando se hizo en abierto se suspendió tras una única sesión.



Por su parte, la diputada socialista, Estrella Gordillo, ha defendido que la transparencia del gobierno ha sido "continua" desde el inicio de la pandemia, y en este sentido le ha propuesto a la diputada 'popular' que busque en cualquier otra comunidad autónoma una situación similar a la de Extremadura.



Gordillo ha vuelto a pedir al conjunto de las fuerzas políticas unidad de acción frente al virus, al tiempo que le ha reprochado a los 'populares' que mantengan una estrategia de confrontación política continua para "desgastar" al gobierno regional. "Hay otra forma de hacer oposición".



Por otro lado, el diputado de Cs ha mostrado su preocupación por el desarrollo del proceso de vacunación en verano, por las vacaciones del personal sanitario, y ha solicitado una actualización de los planes de prevención en explotaciones agrarias para evitar brotes en las campañas.



Junto con ello, ha mostrado sus "dudas" respecto a la recuperación de la presencialidad en la Atención Primaria, puesto que va a coincidir con el periodo de vacaciones, ante lo cual espera la elaboración de un plan que evite que se vea afectada la "abultada" lista de espera de la sanidad extremeña.



Respecto a este mismo asunto, el parlamentario de Unidas por Extremadura ha planteado que con el incremento de la presencialidad se mantengan las medidas de control en los centros de salud.



También, está a favor de la flexibilización de las restricciones provocada por el fin del estado de alarma, si bien le ha pedido a Vergeles que le "den una vuelta" a las medidas que hay que tomar para evitar "ciertas aglomeraciones" como las que se han visto recientemente en el fútbol y otros eventos que parece "inevitable que se puedan producir".