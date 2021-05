SES: Extremadura entrará en nueva normalidad "en junio o julio", pero mantendrá mascarilla

Ep

Así, lo ha señalado el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, calculando que Extremadura podría entrar "en la nueva normalidad en junio o julio", de acuerdo al ritmo de vacunación frente a la Covid-19.

"Creo que vamos a estar en nivel de alerta 1 un tiempo importante", ha señalado Ceciliano Franco, quien ha calculado que Extremadura pasará a la situación de 'nueva normalidad' en "un tiempo prudencial", que podría ser en un mes y medio o dos meses, aunque también ha apuntado que en esta situación "aventurarse en tiempos es muy precipitado".

En una entrevista en el programa 'Primera Hora', de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, Franco ha descartado eliminar de momento el uso obligatorio de la mascarilla, ya que ha considerado que "durante este verano la vamos a tener, y además lo prudente es tenerla".

El director gerente del SES ha señalado que ahora mismo "nadie lo sabe" cuándo podrá eliminarse el uso de la mascarilla, ya que según ha explicado, de las personas que están vacunadas "no tenemos seguridad completa de que no transmitan la enfermedad" y "todavía no tenemos la inmunidad de rebaño".

Ante esta situación, "lo más prudente es mantener" la mascarilla "durante un tiempo prudencial", ya que con el porcentaje de población vacunada que existe en este momento "todavía es pronto para tomar una decisión", en ese sentido.