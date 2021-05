Monago insta a Vara a buscar aliados para evitar que Extremadura sea olvidada

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a buscar aliados en otras regiones para evitar que "Extremadura sea la comunidad más olvidada de la España vaciada".

De este modo, en una comparecencia posterior al Comité de Dirección, Monago ha pedido a Vara "que descuelgue el teléfono inmediatamente" y llame a los presidentes de las comunidades con problemas similares como la despoblación, la dispersión y el envejecimiento y que ya están trabajando conjuntamente.

Se ha referido así al encuentro que mantuvieron la semana pasada en Teruel las regiones de Aragón, Castilla la Mancha y Castilla y León, que han optado por unirse para reclamar al Gobierno más fondos en la lucha contra la despoblación.

Ha manifestado que, con ese encuentro, se ha visualizado que "hay presidentes que no temen a Sánchez pero sí temen que su región desaparezca", algo que despierta la "envidia" de los extremeños.

Para Monago, la despoblación es el gran problema de Extremadura pero no es un problema "local" contra el que podamos luchar solos, considerando que es fundamental "unirse, tejer alianzas y reclamar en todos los foros posibles para conseguir fondos", y se ha ofrecido a Fernández Vara a acompañarle a Madrid, Bruselas "o donde haga falta".

El presidente del PP ha señalado que la despoblación es un problema "del que depende la supervivencia de la España interior" por lo que la obligación de Fernández Vara es "buscar aliados y proponer políticas y presupuesto para abordarlo con garantía de éxito" tras alertar que, desde 2015, cuando Vara asumió la presidencia de la Junta, hay 33.997 habitantes menos en la región y que la previsión del Instituto de Estadística de Extremadura es que perdamos 71.000 habitantes entre 2018 y 2033.

Para Monago, esto significa que "las luces de emergencia ya se han encendido y no están alertando del desastre" ante lo que "sólo se puede frenar si se toman las medidas adecuadas" y ha lamentado que Fernández Vara "no quiere hacer ruido en Madrid y no tiene ninguna intención de levantar la voz a Sánchez".

Además, ha señalado que "nadie entiende" que Extremadura no esté ya trabajando con esas comunidades que tienen, entre sus objetivos, reducir las desigualdades y mantener la cohesión social, económica y territorial por lo que ha afirmado que Extremadura "se tiene que movilizar" para que "los peajes de Vara no los terminemos pagando los extremeños".

En otro orden de cosas, también se ha referido a las últimas encuestas publicadas y que certifican que la alternativa a Sánchez y al socialismo que suponen Pablo Casado y el Partido Popular "es ya una realidad", advirtiendo que Sánchez "está empezando a pagar su proyecto de propaganda y mentiras y sus pactos con socios que quieren romper España".

Monago ha manifestado que el PP "está ya preparado para gobernar y ponerse a trabajar para dar respuesta a los problemas que nos están asolando" y ha señalado que, a pesar de dichas encuestas, el PP "no se va a relajar" y "va a seguir trabajando para sumar voluntades al proyecto "que es la casa común de los españoles".