Vergeles pide disculpas a los vacunados por error con AstraZeneca en Cáceres

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha pedido disculpas a los menores de 60 años que fueron vacunadas por error con AstraZeneca este pasado miércoles en el Palacio de Congresos de Cáceres.



Vergeles ha señalado que se les realizará un seguimiento de su evolución, tras lo que apunta que "aunque la vacuna no está recomendada en su edad, no hay prohibición científica".



Además, al equipo de vacunación que trabajaba cuando se produjo este "incidente", Vergeles ha querido agradecerles su trabajo y "felicitarles por seguir los controles y darse cuenta de la adminstración de la vacuna para informar y tranquilizar a los afectados", según señala el consejero a través de varios mensajes en redes sociales, recogidos por Europa Press.



Respecto al proceso de vacunación, Vergeles ha avanzado que en junio se registrará un "notable incremento" de las dosis que llegarán a España, lo que en Extremadura "permitirá acelerar de forma importante el calendario de vacunación antes del verano, como fue el compromiso".



En ese sentido, el titular de Sanidad ha resaltado que Extremadura "lleva un gran ritmo de vacunación", que está permitiendo que se esté "cumpliendo con creces el objetivo de inmunidad de rebaño cuanto antes, y nos situaremos en un excelente escenario de inmunización antes del verano".



Finalmente, el consejero ha pedido a los ciudadanos que, ante la celebración de San Isidro este fin de semana, no se produzcan "nada de aglomeraciones, nada de romerías que pongan en riesgo el control de la enfermedad", ya que en la actualidad se está en un "un momento crítico" en el que "no solo nos tenemos que proteger por la salud, sino proteger también en la estrategia de vacunación", ha concluido.