PSOE urge "evitar toda utilización política" de situaciones derivadas tras Estado Alarma

El PSOE de Extremadura ha instado este lunes a "evitar toda utilización política" de las situaciones que se desencadenen tras el fin del estado de alarma este pasado domingo, tras lo que ha defendido que no se puede "vivir permanentemente en un estado de excepcionalidad".



Así lo ha destacado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha recordado que la finalización del estado de alarma "no significa que haya finalizado la pandemia", sino que es necesario "seguir siendo muy prudentes".



Así, Mateos ha considerado que "no podemos vivir permanentemente en un estado de excepcionalidad", tras lo que ha admitido que "han sido meses muy duros" en los que han perdido la vida muchas personas, pero ahora es necesario "continuar en esta nueva etapa".



Una etapa en la que "Extremadura empieza a recuperar dosis de normalidad, protagonizada por las medidas de flexibilización", que afectarán a casi todos los sectores e "impulsarán a las empresas, que han hecho un duro y largo sacrificio durante esta pandemia", ha destacado.



En ese sentido, Marisol Mateos ha señalado que "para que este tránsito salga bien", será necesario "evitar toda utilización política de las situaciones que se desencadenen" del escenario, tras lo que ha reafirmado su confianza "en la capacidad del gobierno de la Junta de Extremadura, porque lo harán bien y lo harán con responsabilidad".



Así, y "a pesar de las imágenes irresponsables" de este fin de semana de la celebración de fiestas tras el estado de alarma, la secretaria de Organización ha valorado que "los extremeños han estado a la altura durante todo este tiempo", y ha mostrado su confianza en la sociedad extremeña, ya que es necesario "hacer el último esfuerzo todos juntos".



Y es que, "el virus sigue ahí, sigue estando entre nosotros, y la pandemia continúa", ante lo que Mateos ha animado a "ser constantes en el seguimiento de las recomendaciones sanitarias y en el ejercicio de la responsabilidad" por parte de la sociedad, "a pesar de la fatiga pandémica" que sufre.



Marisol Mateos ha valorado el "buen ritmo" que sigue el proceso de vacunación, y ha resaltado que el gobierno socialista está "preparado para afrontar el reto que tiene por delante".



Así se ha puesto de manifiesto, a juicio de la secretaria de Organización del PSOE extremeño, en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado la pasada semana en la Asamblea de Extremadura, que ha sido "una oportunidad para primar la política pensada en las personas desde la moderación y la apuesta por el diálogo".



Ante esta situación, Mateos ha pedido "responsabilidad y colaboración a la oposición", y ha apelado a una "oposición constructiva" y al "diálogo y al debate en estas circunstancias excepcionales para sumar acuerdos", especialmente el PP y a su presidente regional, José Antonio Monago, a que "se salga de su sudoku renovado, que solo responde a consignas de Génova, y que se preocupe más de los extremeños".



"Ahora tenemos una oportunidad histórica para Extremadura", ha destacado Marisol Mateos, quien ha instado a "arrimar el hombro en todos "para dar "certidumbre y estabilidad" a la región.